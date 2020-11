EFFEKTIV: Pfizer/BioNTech har tidligere meldt at deres vaksine har vist 95 prosent effektivitet mot coronaviruset. Foto: University of Maryland School of Medicine

England kan motta første vaksineleveranse innen åtte dager

Sykehusene i England har fått beskjed om å forberede seg på at de kan motta første levering av Pfizer-vaksinen om litt over en uke.

Storbritannias offentlige helsevesen, National Health Service (NHS), er forventet å stå i frontlinjen når leveringen av Pfizer-vaksinen potensielt kan komme allerede 7. desember, skriver The Guardian.

Vaksinen er utviklet av legemiddelselskapet Pfizer i samarbeid med BioNTech, og det er ventet en godkjenning av vaksinen i Storbritannia innen få dager.

De to selskapene har tidligere meldt at deres vaksine har vist 95 prosent effektivitet mot coronaviruset.

Prioriterer helsearbeidere

I utgangspunktet skal kun NHS-ansatte få tildelt vaksinen først. De i omsorgsboliger og de over 80 år, som blir definert av myndighetene som topprioritet når det kommer til immunitet, må vente.

Dette har vekket reaksjoner hos sjefer innen helsesektoren.

Grunnen til omprioriteringen er at flere eksperter mener vaksinens sammensetning gjør at den kun kan flyttes et begrenset antall ganger, og hvis den flyttes mer enn fire ganger, risikerer den å bli ustabil og ineffektiv, skriver The Guardian.

Når den når britiske sykehus, vil den ha blitt flyttet to ganger – fra Pfizer-produksjonsanlegget i Belgia, til lagringspunkter i Storbritannia, og til slutt sykehusene.

Storbritannia har bestilt 40 millioner doser og forventer å ha 10 millioner av dem, som er nok til å vaksinere 5 millioner personer tilgjengelig innen slutten av året dersom den blir godkjent.

For at vaksinen skal fungere må man ha to doser. Den må også oppbevares ved svært lave temperaturer.

Flere aktuelle kandidater

Pfizer har uttalt at selskapene forventer å kunne produsere opptil 50 millioner doser med vaksinen i år, og opptil 1,3 milliarder doser før utgangen av 2021. De regner med å være klare til å sende ut vaksinen i løpet av noen timer etter at en autorisasjon er på plass.

Pfizer og BioNTech er ikke alene på veien mot en effektiv coronavaksine. Også legemiddelselskapet Moderna har meldt om gjennombrudd i arbeidet.

EU-kommisjonen signerte onsdag denne uken en avtale med legemiddelfirmaet Moderna om kjøp av coronavaksine. Hvis vaksinen godkjennes av EUs legemiddelkontor EMA, blir den også aktuell for Norge.

Kommer det en vaksine i januar, har FHI sagt at de skal være klare.

Tidligere har selskapet meldt at deres vaksine er 94,5 prosent effektiv mot viruset. Også denne vaksinen er tatt opp til løpende vurdering i EU-systemet. Det samme er en vaksine fra selskapet AstraZeneca.

Selv om vaksinene foreløpig ikke er godkjent for distribusjon noen steder i verden, har flere land allerede inngått store avtaler med legemiddelselskapene.

Forrige uke skrev Reuters at EU kan komme til å bruke rundt ti milliarder dollar, eller 90 milliarder kroner, på vaksinene fra Pfizer/Biontech og fra Curevac.

