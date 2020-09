GIKK AV MED SEIEREN: Yoshihide Suga etter at han ble valgt av sine egne til å ta over ledelsen i regjeringspartiet LDP mandag. Foto: STR / JIJI PRESS

Suga (71) er sønn av en jordbærbonde – nå blir han Japans neste statsminister

Yoshihide Suga mottok mer enn halvparten av stemmene i lederavstemningen i det japanske regjeringspartiet LDP. Etter alle solemerker blir han landets neste statsminister denne uken.

Sjefskabinett-sekretær Yoshihide Suga (71) mottok mandag 377 av de 535 mulige stemmene han kunne få i lederskapsvalget i det liberaldemokratiske partiet (LDP) i Japan. Det melder Reuters.

Suga er sønn av en jordbærbonde, og har siden 2012 vært regjeringens sjefskabinett-sekretær – noe som betyr at han har hatt rollen som avtroppende statsminister Shinzo Abes høyre hånd.

Etter at Abe i august besluttet å trekke seg på grunn av sin egen helse, kan derimot hans nærmeste støttespiller snart få rollen som landets statsleder.

Partiet har majoritet i underhuset av den japanske riksdagen. Det gjør at Suga kan være sikker på at det blir han som kan ta over etter Abe allerede onsdag denne uken.

AV OG PÅ: Japans statsminister Shinzo Abe får blomster av sin etterfølger som partileder Yoshihide Suga etter ledervalget mandag. Foto: Eugene Hoshiko / Pool AP

– Startet fra ingenting

– Jeg startet fra ingenting, uten familietilknytning eller en kobling til plassen, sier Yoshihide Suga ifølge The Wall Street Journal om da han først forsøkte å få plass i byrådet i Yokohama.

Da hadde han flyttet til byen etter å ha vokst opp i den lille landsbyen Akinomiya.

I oppveksten skal han ha vært dyktig på sumobryting. Angivelig likte han dog ikke å vise frem styrken sin, og løftet motstanderne forsiktig ut av ringen.

– Selv en vanlig person som meg kan, om man jobber hardt, sikte mot å bli statsminister. Det er ekte demokrati, sa Suga da han lanserte sin kampanje for å bli LDPs neste leder.

MULIG MILITÆR OPPRUSTING: Soldater fra marinen av Japans selvforsvarsstyrker under en seremoni i 2018. Foto: KIM KYUNG-HOON / X01368

Slik vil Suga styre

I lederskapskampen har Suga lovt å fortsette Abes økonomi-strategi, kjent under navnet «Abenomics». Dette innebærer deregulering og statlig støtte til næringslivet.

Han har også lovet å fortsette Abes prosjekt med reform av grunnlovens artikkel 9 – den delen av grunnloven som etter krigsnederlaget nektet Japan å inneha militære styrker til noe annet enn landets forsvar. Det betyr at landet ikke kan delta i militære operasjoner i utlandet.

Det har Abe – og nå hans mest sannsynlige etterfølger – ønsket å endre.

Utenrikspolitisk har Suga lite erfaring, men han har ifølge Reuters sagt at han anser alliansen med USA som viktig for landets sikkerhet. Samtidig ønsker han også stabile forhold med naboer som Kina.

Han har også uttalt at han er villig til å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un, for å diskutere spørsmålet om nabolandets kidnapping av japanske statsborgere på 80-tallet.

Suga har dessuten gått inn i lederskapsprosessen med løfter om å prioritere å hindre spredningen av Covid-19, å «gjøre alt» for å få gjennomført OL til neste år.

Ikke alle japanere er enige i at De olympiske leker bør prioriteres mens pandemien herjer, viste en meningsmåling utført i sommer:

Kan gå mot nyvalg

Mens Suga har bred støtte i partiet, har flere av toppene i partiet likevel hintet til at lederskiftet kan bety at statsministeren må ta ut nyvalg allerede i oktober.

– Vi forventer et parlamentsvalg raskt, kanskje allerede i oktober. Da vil vi ha valgt en ny statsminister før man har valgt en ny president i USA, sa forsvarsminister Taro Kono fredag.

Også visestatsminister Taro Aso sa den nye administrasjonen raskt kunne møte kritikk for å ikke være folkevalgt.

– I så fall føler jeg at den nye statsministeren vil oppløse parlamentet, sa Aso, som selv var statsminister i Japan fra 2008 til 2009.

MANN I DRESS: Visestatsminister Taro Aso hinter om parlamentsvalg i Japan allerede i oktober. Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Et nyvalg vil derimot ikke koalisjonspartnerne i det buddhistiske partiet Komeito være fornøyde med.

– Prioriteten vår må være å håndtere coronautbruddet. Folk ønsker å komme tilbake til jobb, og jeg tror ikke de ønsker en eller to måneder med det maktvakuumet et nyvalg vil føre til, sier Komeito-leder Natsuo Yamaguchi.

Publisert: 15.09.20 kl. 00:12

