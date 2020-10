TILBAKE: Muhammad Saqib Aslam har lagt ned arbeidet i elleve dager. Nå skal han tilbake på jobb i Oslo. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Bussjåførene får 20.000 kroner mer i året: – Hadde håpet på mer

Etter elleve dager med streik endte Muhammad Saqib Aslam (36) med halvparten av det lønnstillegget han kjempet for.

Torsdag morgen ble partene endelig enige, og klokken 12 startet de første bussene å gå i rute.

Gjennom elleve dager med streik har over 8000 bussjåfører i hele Norge lagt ned arbeidet for å markere at lønnen de jobber for ikke er bærekraftig.

Trebarnsfar og bussjåfør Muhammad Saqib Aslam (36) har hatt annerledes dager i streik.

Han, som har fagbrev og har jobbet som bussjåfør i 13 år, har i perioder måttet ha to jobber for å forsørge familien. Inntekten fra jobben som bussjåfør strakk simpelthen ikke til.

TØFT: Det har ikke alltid vært lett å få det til å gå rundt for trebarnsfaren som bor med tre barn og en arbeidsufør kone. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Bedre enn ingenting

Da VG traff Aslam under streiken, håpet han at kravet om hundre prosent dekning av lønnsgapet ville bli innfridd. Det ville utgjort rundt 40.000 kroner i lønnsøkning i året, sier Aslam.

Forhandlingsresultatet ble halvparten så mye, 20.000 kroner i årlig økning.

Som den rolige mannen han er, lar han seg ikke hisse opp. Men litt mer kunne gjort en stor forskjell for familien på fem, forteller Aslam.

– Resultatet er litt skuffende, for å være ærlig. Jeg hadde håpet at det skulle bli mer. Men jeg prøver å ha fokus på at litt er langt bedre enn ingenting, sier bussjåføren til VG.

Vanskelig timing

Dette er den første busstreiken i Norge på 22 år. Bakgrunnen er at bussjåførene er blitt hengende etter i lønnsutviklingen i mange år, sa kommunikasjonssjef Andre Nerheim i Fellesforbundet til VG 20. september.

– Snittlønnen er kanskje 450.000 kroner i året, inkludert alle tillegg. Bare de siste tre årene har sjåførene dalt 16.000 kroner sammenlignet med industriarbeidere, sa Nerheim.

I bydelen Mortensrud i Oslo er det mange av beboerne i nabolaget til Aslam som vet at han er bussjåfør. Gjennom dagene med streik har han blitt stoppet av mange som lurer på når han og de andre bussjåførene skal i gang med kjøringen igjen.

– Jeg har kjent på at timingen for streiken var vanskelig, med tanke på det store trykket som er på tog og T-bane nå under coronapandemien. Corona spilte nok en stor rolle for begge parter, så det var kanskje større press på å finne en løsning fort, enn hva det ville vært ellers.

Håper på bedring på flere

Aslam og familien har i perioder slitt med å få endene til å møtes. Konen er arbeidsufør og under rehabilitering. Da bussjåføren tok imot VG hjemme i stuen i blokkleiligheten i Oslo, viste han frem hvor trangt familien på tre må bo.

Etter at han sto frem i VG, har familiefaren fått mange tilbakemeldinger. Enkelte bekjente er overrasket over at han slipper VGs lesere inn bak fasaden. Aslam sier han gjerne vil bane veien for mer åpenhet.

– Dette handler ikke om meg, eller om å vise at vi er «fattige». De som ikke kjenner til bussjåføryrket, bør sette seg inn i det. Jeg ville vise at selv om man har fagbrev og har jobbet i yrket i 13 år, så kan man være i en situasjon som er vanskelig. Det synes jeg ikke man skal skamme seg over og skjule, men heller kjempe for å få frem i lyset, slik at livet kan endres til det bedre for flere, sier Aslam til VG.

I GANG: Fra klokken 12 torsdag var bussene i gang igjen, men passasjerer må regne med at det vil være driftsforstyrrelser ut over hele dagen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Bare å stå på!

Årslønnsveksten på 20.000 kroner er etter det Fellesforbundet opplyser, bygd opp slik at timelønnen har en vekst på 9 kroner. Dette fordeles med 6,50 kr i lønnsøkning i 2020 og en opptrapping med 2,50 kroner i 2021.

I tillegg kommer det generelle tillegget i mellomoppgjøret i 2021. Muhammad Saqib Aslam sier han jobber med å fokusere på alt han har, heller enn det han ikke har.

– Stort sett greier vi oss bra. Vi er takknemlige for at vi lever i Norge, i et fredelig demokrati og at vi har det bra. Jeg tror ting blir bedre.

– Hva tenker du om å skulle på jobb igjen nå?

– Det er bare å stå på, det! Innstille seg positivt og være imøtekommende, ha et varmt hjerte og være tålmodig, sier bussjåføren.

