TIL TOPPS: Britene ser ut til å få en avtale med EU i løpet av julekvelden. Foto: Fredrik Solstad

Kan gå mot historisk brexit-avtale: − Ingen vant, ingen tapte

– Dette har vært en spill om symbolpolitikk. Boris Johnson kan fortelle britene at de vant. EU-lederne i Brussel vil hevde det samme, at EU vant, sier Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kvelden før britene skal pakke ut julegavene, kan statsminister Boris Johnson trolig ha sørget for den største og viktigste gaven de kan få: En avtale med EU som kan bli annonsert i Brussel klokken ni norsk tid julaften morgen.

– De tre siste punktene de synes å ha blitt enige om, fiskeri- soner og kvoter, lik konkurranse og hvordan fremtidige tvister skal kunne løses, falt på plass i siste liten. Derfor kan Boris Johnson nå møte sine velgere med hevet hode og fastholde at avtalen er en seier for britene. Men man kan vel egentlig si at ingen vant, ingen tapte, sier Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, til VG.

Flere medier skriver nå at det er svært nær en avklaring om en handelsavtale mellom Storbritannia og EU, deriblant BBC.

Har forhandlet hele natten

Fra klokken åtte norsk tid julaften morgen sitter EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Storbritannias statsminister Boris Johnson i nye samtaler, hvor det er ventet at de kan komme med en endelig enighet om det avtaleforslaget som ligger på bordet, ifølge BBC.

Deretter er det varslet en pressekonferanse klokka ni norsk tid julaften morgen.

Partene har forhandlet gjennom hele natten, etter at Johnson holdt et telefonmøte med flere statsråder på kvelden lille julaften. En fransk regjeringskilde opplyste samme kveld at Storbritannia har kommet med store innrømmelser knyttet til uløste temaer innen fiskeri, et av de få temaene som partene ennå ikke har klart å bli enige om.

Avtaleutkastet som ligger på bordet skal være på rundt 2.000 sider, og begge partene har tiden fram til 31. desember med å få den godkjent i parlamentene.

– Britene har ønsket å ha fulle råderett over fiskeriene og beskytte sin territorialgrense. Her har trolig britene måttet gjøre innrømmelser som gjør at fiskere fra EU-land kan ta opp større kvoter enn det Storbritannia i utgangpunktet ville tillate, sier Jan Erik Mustad.

KANSKJE TOMMEL OPP? Statsminister Boris Johson kan trolig gi britene en etterlengtet julegave på selveste julaften. Foto: Frank Augstein / AP

Fakta om brexit NTB * 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU. * 13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen. * 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, en beslutning som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet. * 19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia. * 13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst. * 25. november 2018 holdt EU et ekstraordinært toppmøte for å ferdigstille og formalisere utmeldingsavtalen. * Den ferdige avtalen må godkjennes av Parlamentet i London og av EU-parlamentet og EUs ministerråd før den kan tre i kraft. En avstemning i Underhuset er planlagt 15. januar 2019. * 29. mars 2019 går britene ut av EU, med mindre Storbritannia ensidig avlyser utmeldingen eller partene enstemmig blir enige om en utsettelse. Vis mer

De Boris-vennlige tabloidavisene innkasserte seieren allerede i natt. Selv om ingen foreløpig har sett den endelige avtaleteksten, ifølge Aftenpostens Europa-korrespondent.

Tonen er også en helt annen enn da de tidligere konservative statsministrene, Theresa May og David Cameron, kom hjem med reforhandlede avtaler fra Brussel. Da var det slakt på de samme avisforsidene: «Sell out to the EU», var overskriftene da.