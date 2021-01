DØDELIG DAG: Fem personer mistet livet under stormingen av Kongressen 6. januar. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Arresterte tilhengere skylder på Donald Trump

Flere av dem som er blitt tiltalt etter angrepet på Kongressen, forklarer at de fulgte Donald Trumps oppfordring.

Publisert: Nå nettopp

Representantenes hus vedtok denne uken å stille avtroppende president Donald Trump for riksrett. Han anklages for å ha oppildnet til angrepet på Kongressen 6. januar.

Både den dagen og i dagene etterpå, florerer det med uttalelser som kan være av interesse for Demokratene som skal lede riksrettssaken.

En video tatt under stormingen av Kongressen, viser tilhengere som roper «Vi ble invitert» og «Vi ble invitert av USAs president».

TILTALT: Jacob Chansley sitter nå i varetekt. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Advokaten til Jacob Chansley (33), en av de mest omtalte deltakerne, sier til CNN at klienten hans «følte at han besvarte presidentens oppfordring» da han stormet Kongressen under opptøyene der fem personer mistet livet. Det samme har Chansley fortalt FBI.

Jenna Ryan, eiendomsmegleren som kom til Washington i privatfly og ble arrestert etter at hun postet video- og bildebevis av sin egen deltakelse i sosiale medier, mener at hun kun har gjort det Trump ba om.

– Jeg trodde jeg fulgte presidenten min. Jeg trodde jeg gjorde det vi fikk beskjed om å gjøre. Han ba oss om å dra dit. Han ba oss om å være der. Så jeg gjorde det han ba oss om, sier Ryan i et intervju med en lokal TV-kanal.

Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

I et avhør med FBI har også en mann fra Kentucky fortalt at han og fetteren dro til Kongressen «fordi Trump sa at vi skulle gjøre det». De to ropte «Stop the steal» mens de gikk inne i Kongressen og tok bilder av seg selv. «Stop the Steal» er slagordet som Trump-leiren har brukt i forbindelse med sine grunnløse påstander om valgjuks.

The Washington Post forteller at også en pensjonert brannmann fra Pennsylvania stormet Kongressen fordi han ble «instruert» til det av presidenten. Denne mannen kastet også et brannslukkingsapparat mot politimenn under opprøret.

Trump uttalte i en tale til sine tilhengere tidligere på dagen at «hvis dere ikke kjemper som helvete, kommer dere ikke lenger til å ha et hjemland» og «Dere klarer aldri å ta tilbake landet med svakhet. Dere må vise styrke, dere må være sterke».

Juridiske eksperter er delte i synet på om Trump kan bli tiltalt i rettsvesenet for sin rolle i hendelsene 6. januar, ifølge The Washington Post.

«Men vitnemålene fra opprørerne vil sannsynligvis bli sitert i riksrettssaken mot Trump i Senatet og kan også komme til å bli brukt som bevis dersom personer som ble skadet i angrepet på Kongressen ønsker å gå til sivilt søksmål mot Trump», skriver avisen.

Foto: DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Sjamanen» Chansleys advokat Albert Watkins mener at Trumps tilhengere bare fulgte hans oppfordring.

– De lyttet til disse ordene. Disse ordene betydde noe for dem. Og de hadde rett til å stole på ordene fra presidenten, sier Watkins, som mener at Trump bør benåde dem.

Jenna Ryan ber også Trump om benådning.

– Jeg vil at presidenten skal benåde meg. Det synes jeg at vi alle fortjener, sier hun til CBSDFW.