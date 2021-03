Festen fortsetter tross stigende smittetall

Mens 5000 blir smittet daglig i Florida, fortsetter festglade ungdommer å strømme til Miami Beach.

Av Jostein Matre

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Selv om det ifølge rapporten skal ha gått noe roligere for seg denne helgen enn forrige viser bilder at også denne helgen samlet det seg til tider relativt store folkemengder i gatene på Miami Beach.

Dette er tiden for den såkalte «spring break» for amerikanske universiteter. En periode hvor mange studenter reiser til det varme klimaet i Florida for til dels svært utagerende fest og moro.

I år, midt i en pandemi, er ting derimot annerledes. Frykten for ukontrollert spredning av smitte er stor.

Allerede før forrige helg innførte de lokale myndighetene portforbud i distriktet kjent som South Beach. De viktigste partygatene, blant dem Ocean Drive, blir avsperret av politiet når klokka slår 20.00. Dette kveldsportforbudet skal gjelde frem til 12. april. Da regner man vårpausen – eller vårfesten om du vil – for over.

GATEFEST: Folk festet i gatene i Miami Beach også denne helgen. Bildet er fra lørdag. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA

– Folkemengdene består av tusener, det er over vår kapasitet, sa Miami Beachs administrasjonssjef Raul Aguila, da portforbudet ble vedtatt.

Da hadde man allerede opplevd sammenstøt mellom festløvene og politi flere helger på rad. Det førte blant annet til en dødelig skyteepisode, ifølge NTB. Det var i kjølvannet av dette man innførte portforbud.

5000 daglige tilfeller

Siden forrige helg har Florida rapportert et snitt på nesten 5000 coronasmittede daglig, ifølge New York Times. Det er en oppgang på rundt åtte prosent fra de to ukene forut. Bare i fylket Miami Beach ligger i har mann hatt over 1100 tilfeller daglig den siste uken.

GATEFEST: Folk festet i gatene i Miami Beach også denne helgen. Bildet er fra lørdag. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA

Det skal likevel sies at tallene uansett er betydelig lavere enn da de var på sitt høyeste i januar, og foreløpig har tallene på sykehusinnlagte og døde ikke steget. Ekspertene forventer riktignok at også de kommer til å stige igjen.

Florida er den delstaten i USA som så langt har gått lengst i gjenåpningen av samfunnet. Forskere ser ifølge avisen derfor på staten som en slags trendsetter for hvordan det kan gå i resten av landet, etter hvert som man åpner opp mer og mer også i andre delstater.

De seneste Florida-tallene er i så måte et varsko for hva som kan komme.

Trengsel

Men det ser altså party-studentene som har flokket til de hvite strendene på Miami Beach og partylivet på South Beach ikke ut til å bekymre seg nevneverdig for.

GATEFEST: Folk festet i gatene i Miami Beach også denne helgen. Bildet er fra lørdag. Foto: YANA PASKOVA / Reuters

Det rapporteres om høy musikk fra bilhøytalere, dansing i gatene og trengsel på restaurantene og barene på søndag ettermiddag og tidlig kveld.

Likevel løste folkemengden på flere hundre mennesker seg opp ikke lenge etter portforbudet slo inn på kvelden denne søndagen, skriver Miami Herald. Lokalt politi ser dermed en forbedring fra de foregående helgene.

– Færre folk og ingen betydningsfulle hendelser, er talsmann for Miami Beach-politiet, Ernesto Rodriguez’, oppsummering.

GATEFEST: Folk festet i gatene i Miami Beach også denne helgen. Bildet er fra lørdag. Foto: YANA PASKOVA / Reuters

Demonstrasjon

Blant lokalbefolkningen på Miami Beach er det mange som ikke er spesielt fornøyde med all festingen i byen. Denne helgenmøtte et hundretalls demonstranter opp utenfor rådhuset for å vise sin misnøye.

De krever at de lokale myndighetene gjør mer for å hindre at festingen tar overhånd.

– Når vi får denne grusomme PR-en så påvirker det alle, fordi folk blir redde for å komme hit. Vi ønsker alle velkomne til Miami Beach, men vi vil at folk skal slutte å ødelegge byen vår, sier Kristen Rosen Gonzalez, ifølge lokal-TV-stasjonen Local 10.