UTE I KULDEN: Hamzah bin Hussein var kronprins i fire år frem til sittende kong Abdullah løste ham fra sine plikter i 2004. Kronprinstittelen fikk da kongens eldste sønn, Hussein (26).

Tidligere kronprins anklages for «ondsinnet komplott» i Jordan

Jordans visestatsminister anklager tidligere kronprins Hamzah (41) og flere personer rundt ham for å ha samarbeidet med utenlandske aktører i et forsøk på å destabilisere landet.

– Dette var handlinger som truet Jordans sikkerhet og stabilitet og disse handlingene ble stanset, sa visestatsminister og utenriksminister Ayman al-Safadi i den TV-sendte pressekonferansen.

Ifølge Safadi skal de ha avdekket kommunikasjon mellom høytstående personer i Jordan og utenlandske aktører om «den rette timingen for å destabilisere Jordan».

Safadi kalte det som har skjedd et «ondsinnet komplott» som ble avverget rett før det skulle settes i gang.

Den offisielle uttalelsen kommer dagen etter at minst 14 høytstående personer ble arrestert i Jordan.

Blant personene som er pågrepet Sharif Hassan bin Zaid, tidligere kongelig utsending til Saudi-Arabia, og tidligere hoffsjef, planleggingsminister og finansminister Basem Ibrahim Awadallah.

Også Yasser Majali, leder for Hamzahs kontor og flere prominente medlemmer av den jordanske Majali-stammen med posisjoner i regjeringen og militæret ble arrestert, ifølge Washington Post.

Kong Abdullahs halvbror og tidligere kronprins Hamzah skal være satt i husarrest.

KONGEFAMILIE: Mistenkte prins Hamzah er kong Abdullahs halvbror. Fra venste: dronning Rania, prinsesse Basma, prins Hamzah, kong Abdullah og Hamzahs mor, dronning Noor. Foto: YOUSEF ALLAN / PETRA

Lørdagen var preget av forvirring og motstridende påstander fra flere hold.

Etter meldinger om at kongens halvbror og tidligere kronprins Hamzah var blant de arresterte, gikk generalstabsleder Yousef Huneti ut og kalte dette en løgn. Hamzah skulle ifølge ham bare ha mottatt en advarsel.

Kort tid senere offentliggjorde BBC en video sendt til dem via Hamzahs advokat. I den fortalte prinsen selv at han var satt i husarrest og at flere av «vennene» hans var arrestert.

I videoen beskyldte han landets ledere for både korrupsjon, inkompetanse og trakassering.

Washington Post siterte lørdag en etterretningskilde på at regjeringen hadde stanset et kuppforsøk. Også dette har myndighetene avvist.

Hamzah er den eldste sønnen av avdøde kong Hussein og hans fjerde kone, amerikanskfødte dronning Noor. Han var kronprins i fire år frem til sittende kong Abdullah løste ham fra sine plikter i 2004.

Kronprinstittelen fikk da kongens eldste sønn, Hussein (26).

Hamzah har hatt flere prominente stillinger, blant annet i militæret, og har en lojal følgerskare i landet. Av mange hylles han for sin religiøsitet og nærhet til vanlige folk.

I en Twitter-melding søndag skriver dronning Noor, at hun håper «sannheten og rettferdigheten vil vinne for alle de uskyldige ofrene for denne ondsinnede æreskrenkelsen».

Jordan er blant de mer stabile landene i regionen, og har lenge vært en viktig alliert av vestlige land.

Landet har imidlertid en potent etterretningstjeneste som ifølge Reuters har fått større innflytelse og utvidet makt siden innføring av kriselovgivning som følge av coronautbruddet i 2020.

Jordans økonomi har også blitt rammet hardt av den pågående pandemien, samtidig som flyktninger har fortsatt å strømme på fra nabolandet Syria.