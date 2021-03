DØDELIGE DEMONSTRASJONER: Demonstranter i Myanmars største by, Yangon, lørdag. Med tre fingre i været viser de sin motstand til militærkuppet. Foto: AP

«En skrekkens dag» i Myanmar: − De dreper oss som fugler

Flere medier melder at Myanmar lørdag har lagt bak seg den dødeligste dagen siden militærkuppet 1. februar. Samtidig har juntaen feiret De væpnede styrkers dag med en stor militærparade.

Av NTB og Pernille Solheim

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nyhetsnettstedet Myanmar Now melder at det samlede antallet drepte i løpet av lørdagen har steget til 114, og en uavhengig ekspert i Yangon setter antallet til 100 i protester i nærmere 30 byer og landsbyer.

Hvis dette stemmer, er dødstallet det høyeste så langt i løpet av én dag siden militærkuppet 1. februar.

Ifølge BBC skal flere barn være blant de drepte.

Nyhetsbyrået AFP mener å ha fått bekreftet minst 24 dødstall – men påpeker at lokale medier rapporterer om langt høyere tall.

– De dreper oss som fugler eller kyllinger, selv i våre egne hjem, sier Myingyan-innbygger Thu Ya Zaw til Reuters.

– Vi vil likevel fortsette å demonstrere.

Militærparade

Tidligere på dagen holdt militærjuntaen sin parade i hovedstaden Naypyidaw. Juntaleder Min Aung Hlaing brukte anledningen til å love demokrati og nye valg.

– Hæren vil gå i hånd med hele nasjonen for å beskytte demokratiet, hevdet han i en TV-sendt tale.

Så langt har ikke regimet kunngjort noen dato for når det angivelig igjen skal holdes valg.

Min Aung Hlaing kom også med en ny advarsel til demonstrantene i sin tale. «Terrorhandlinger som kan skade statens ro og orden og sikkerhet», vil ikke bli tolerert, understreket han. Likevel samlet demonstranter seg i gater over hele Myanmar lørdag.

De væpnede styrkers dag markeres for å minnes starten på lokal motstand mot Japans okkupasjon under andre verdenskrig.

les også Nye blodige demonstrasjoner i Myanmar. Slik ble Telenor fanget i en demokratikamp

– En skrekkens og skammens dag

Mens russerne og kineserne deltok i markeringen, kommer det sterke reaksjoner fra vestlige land på de høye dødstallene.

– Sikkerhetsstyrkene dreper ubevæpnede sivile, også barn, heter det i en uttalelse fra USAs ambassade i Myanmar.

Også Norge, EU og Storbritannia fordømmer fremferden til Myanmars sikkerhetsstyrker. De væpnede styrkers dag i 2021 vil bli husket som en dag merket av «terror og vanære», fastslår EUs ambassade i landet.

– Sikkerhetsstyrkenes drap på egne borgere på Forsvarets dag motsier enhver påstand om at Tatmandaw handler i samråd med den myanmarske befolkningens interesser, tvitret utenriksminister Ine Eriksen Søreide lørdag.

Hun krever at volden må stanse umiddelbart, og at makten straks må tilbakeføres til de demokratisk valgte lederne.

KREVER AT VOLDEN STANSER: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Hanna Kristin Hjardar

EUs delegasjon til Myanmar skriver på Twitter at den 76. markeringen av «de væpnede styrkers dag» for alltid vil huskes som «en skrekkens og skammens dag. Drapene på ubevæpnede sivile, inkludert barn, er handlinger som ikke kan forsvares. EU står sammen med folket i Myanmar og krever at volden stanses umiddelbart og at demokratiet gjenopprettes.»

Den britiske utenriksministeren, Dominic Raab, skriver på Twitter at militæret i Myanmar lørdag har «nådd et lavpunkt».

Kraftig advarsel: Risikerer å bli skutt «i hodet og ryggen»

Det meldes om døde i sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker en rekke steder i landet, blant annet i byen Mandalay.

Tre mennesker ble drept under en demonstrasjon i bydelen Insein i Yangon, forteller en lokal kilde til nyhetsbyrået Reuters.

Byrået har forsøkt å rette spørsmål om dødsfallene til militæret i landet, uten å få svar. Militærjuntaen har fått massiv internasjonal kritikk for bruk av dødelige maktmidler mot demonstranter etter kuppet 1. februar. Med dagens tall kan godt over 400 mennesker ha blitt drept siden kuppet.

Statlig TV i landet advarte fredag om at demonstrantene risikerte å bli skutt «i hodet og ryggen». Militærjuntaen opererer med lavere dødstall enn andre kilder og har påpekt at også enkelte medlemmer av sikkerhetsstyrkene er blitt drept i sammenstøtene etter kuppet.