Tysk by åpner opp midt i ny smittebølge - gir «dagpass» til alle med negativ hurtigtest

Nasjonalt kjemper Tyskland med tunge smitteverntiltak mot den tredje bølgen av pandemien. Men i byen Tübingen føles livet nesten normalt. Det skaper debatt.

Diskusjonen går høyt i Tyskland om det er behov for innskjerpede smitteverntiltak for å håndtere den nye økningen i coronasmitten. Men i Tübingen har man valgt en annen løsning enn nedstengning og sosial tørke.

Der tilbyr man «dagspass» til alle som har hurtigtestet seg ved byens sentre, og som har fått påvist negativt resultat.

Passene gir personene tilgang til det som for tiden er et av Tysklands mest pulserende sentrum. Resten av Tyskland følger spent med på utviklingen, og flere andre steder planlegger lignende forsøk.

Folk er kjempeglade

– Det er blitt lys i folks øyne. Nå finner de endelig litt normalitet igjen, sier Sandra Pauli, som for to uker siden kunne gjenåpne butikken sin. Også utendørsserveringene, teatrene og museene i byen ønsker folk tilbake igjen.

– Alle er veldig fornøyde, selv om de vanlige reglene for bruk av maske og fysisk avstand fortsatt gjelder, legger Pauli til.

Hun mener ordningen for hurtigtester er den eneste måten å leve med coronaviruset.

Flere andre steder forsøker seg på lignende lettelser eller vurderer det. I byen Weimar har man også åpnet butikker og museer for dem som kan vise fram negativ test. Den lille delstaten Saarland vurderer å åpne nesten helt opp igjen 6. april ved å bruke en kombinasjon av hurtigtester og smittevernregler, slik at kinoer, treningssentre og uteserveringer kan holdes åpne.

Kontroversielle metoder

Men disse metodene er høyst kontroversielle i et Tyskland der helseekspertene nå frykter en kraftig økning i smitten med de nye og mer smittsomme virusvariantene.

Blant de sterkeste kritikerne er statsminister Angela Merkel. I et nylig direktesendt TV-intervju oppfordret hun regionale ledere til å holde seg til de velkjente smitteverntiltakene det hittil har vært allment enighet om.

I begynnelsen av mars ble lederne for Tysklands 16 delstater enige om å trekke i «nødbremsen» og innføre nye smitteverntiltak dersom smitten økte markant. Og det gjør den over store deler av landet nå.

– Jeg vet ikke om testing og shopping er det riktige svaret på den utviklingen vi har nå, uttalte Merkel. Hun pekte på at selv i Tübingen øker smitten – til tross for tusenvis av tester.

Motvilje mot nye nedstengninger

Men mange av lederne rundt om i landet har tydelig vist motvilje mot å innføre nye, harde nedstengninger.

Og i Tübingen mener de at eksperimentet er vellykket.

– Det er tatt nærmere 50.000 tester over en toukers periode, sier lege Lisa Federle. Hun er en av drivkreftene bak prosjektet, som Universitetet i Tübingen overvåker.

– Vi måtte gjøre noe fordi folk ikke lenger aksepterer restriksjonene. Og vi har nok tester, sier Federle.

– Jeg tror det er mye tryggere å møtes ute etter at du er blitt testet, enn at du møter mennesker hjemme hos deg selv, legger hun til.

Ordfører Boris Palmer, fra det venstreorienterte partiet De grønne, mener at prosjektet har gitt håp til bedriftseiere som har følt seg stadig mer desperate.

Og selv om man også her ser en økning i antallet smittetilfeller, peker han på at økningen ikke skjer raskere enn andre steder i landet. Men det finnes faresignaler. Byen med 90.000 innbyggere tiltrekker seg nå et stort antall dagturister fra hele Tyskland

Begrensninger på antallet turister

Rene, 36, og kjæresten kjørte for eksempel 100 kilometer for å feire bursdagen hans i byen.

– Vi ville bare gjøre noe spesielt, og nå skal vi innta et godt måltid, fortalte han.

Den store tilstrømmingen har ført til at de lokale myndighetene har innført begrensninger på hvor mange turister som kan få dagspass.

Forsøksordningen skal foreløpig gjelde fram til 18. april

Men Federle mener altså at ordningen allerede er blitt en suksess.

– Folk kan se at vi ikke bare legger ned, at vi også prøver å finne en annen måte å løse utfordringene på, sier hun.