KONSERT: En utålmodig forsamling venter på at rapperen Tessa skal komme på scenen, mens de danser til oppvarmingsmusikken.

Her fester danskene uten coronapass: − Bare deilig

KØBENHAVN (VG) Flere tusen klemmer seg sammen foran hovedscenen på Tivoli. Uten sperringer, kohorter eller bevis på negativ test.

Av Martha C. S. Holmes og Nikolai Linares (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Det her betyr alt for meg. Det her er det største noensinne, ropte den danske rapperen Tessa fra scenen ut til den store folkemengden.

Det er ikke den første store konserten som har blitt holdt på Tivoli i sommer – men det er den første der ingen har måttet vise coronapass for å komme inn. Folkemengden er ikke delt opp i forskjellige områder med sperringer, og det er ikke et eneste menneske å se med munnbind – heller ikke blant de ansatte.

Ifølge Ekstra Bladet var det 12.300 mennesker som hadde møtt opp fredag kveld.

Det lukter varm asfalt, røyk og sølt øl, og det er ingen meter som gjelder. Dette kunne like gjerne vært 2019, før noen hadde hørt om corona.

– Bare deilig

– Det er bare deilig å se så mange mennesker altså, utbrøt DJ-en som varmet opp før konserten.

Danskene har gjenåpnet samfunnet for fullt – fra fredag er ikke coronaviruset definert som en samfunnskritisk sykdom, og de siste tiltakene innenlands er borte. Hvis utviklingen snur kan viruset imidlertid få tilbake den definisjonen.

Gjennom den gradvise lettelsen av tiltak i sommer har mange dansker allerede vendt seg til en mer normal hverdag. I praksis er den siste store endringen nå at ingen må vise grønt coronapass med vaksine- eller teststatus noen steder innenlands. Selv om det ikke er har vært den aller største inngripenen i folks hverdag, gjør det corona veldig mye mindre synlig.

– Det føles som om man er fri igjen, sier Christian Sauerberg (45) som følger datteren Cecilie (12) på sin første konsert.

FØRSTE RAD: Maria Eilenberg (19) er stor fan, og har sett Tessa flere ganger før 1 av 3 Foto: Nikolai Linares

Gatene i sentrum er også fulle av folk – noen som har pyntet seg og står i køer utenfor klubbene, andre som vandrer eller sykler langs gatene på leting etter mat, eller en pub der kvelden skal tilbringes.

Ved Rådhusplassen har det samlet seg en folkemengde som svinger hverandre rundt til «Upside down» av Diana Ross. Flere av de VG spør vet ikke hvem som har satt opp høyttalerne. En ung mann i mengden roper «Noen bare kom med en bil og så begynte folk å danse».

Utgangspunktet viser seg å være en «dansedemo» for frihet, som har funnet sted hver fredag siden tidligere i nedstengningen. Nå er Danmark i alle fall langt friere enn det var da det begynte.

GATEFEST: En gruppe mennesker samlet seg på Rådhusplassen fredag kveld.

– Next level

Det forrige store trinnet i den danske gjenåpningen var forrige uke, da nattklubbene fikk holde åpent igjen som normalt – til klokken 05 om morgenen. Nå slipper folk også rett inn uten å vise noe coronapass.

Norske Andreas Strandskog (23) studerer i København, og er en av de som har stilt seg i den lange, tette køen utenfor nattklubben Arch fredag kveld.

– Jeg håper det er verdt det, sier han.

VENTER: Strandskog, her sammen med kompisen Jeppe Nielsen (21). De har stått i kø imellom en halvtime og en time.

Det synes i alle fall Daniel Rada (22), som har et bord inne.

– Det er som før, men det er next level – så det er bedre enn før. Jeg har savnet det, sier han.

INNE: Kaline Lucinska (18) og Maja Dolleris (18) får en venn til å ta noen bilder i gangen på vei inn i klubben. 1 av 4 Foto: Nikolai Linares

– De savner å være nære

Klubben hadde vært stengt i hele 539 dager, frem til forrige helg. VG dro også innom tidligere samme dag, og møtte partner Benjamin Berg Harts, som sto og rigget klart til kvelden. De har brukt den lange nedstigningen til å pusse opp.

– Vi ville heller skyve gjenåpningen enn å åpne med restriksjoner. Vi kan ikke få denne forretningen til å kjøre på halv kapasitet eller med avstand. Folk snakker høyt, de snakker tett, sier han.

– Nå er det nesten som om det kom tilbake med en gang – du får en litt sånn euforisk vibb. Folk er på en måte gladere – de savner å være nære.

VENTET LENGE: Benjamin Berg Harts, som er partner i nattklubben Arch, håper nattklubbene får forbli åpne.

De første dagene klubben åpnet igjen, sier han det var fullstappet. Nå håper han bare det varer, og at folk ikke har vendt seg for mye til et mer innestengt liv. Han har tro på at smitten ikke stiger for mye i et Danmark der så mange nå er vaksinert, selv om den kanskje kan stige.

– Det ligger bak oss og nå beveger vi oss fremover.