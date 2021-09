FLYET: Bilde fra flyet med norske spesialsoldater som ankom Kabul 17. august. Lengst til venstre i bildet sitter ambassadør Ole Andreas Lindeman.

Norske spesialsoldater hentet ut «våpenbrødre» fra Kabul

Etter at byen falt til Taliban, kjørte norske spesialsoldater inn i Kabul og hentet ut soldater fra den afghanske CRU 222-enheten.

Publisert: Nå nettopp

15. august falt Kabul til Taliban – så overraskende fort at evakueringen fra landet plutselig sto i fare.

Forsvarets operative hovedkvarter hadde noen timer tidligere sagt at det var uaktuelt å sende norske spesialsoldater til landet. Den beslutningen ble raskt omgjort.

To dager senere ankom et fly med norske spesialsoldater.

VG får opplyst at spesialsoldatene tok seg inn i Kabul og blant annet hentet ut medlemmer av CRU 222, den afghanske spesialstyrken som Norge har trent og kjempet med siden 2007.

Sjefen for Forsvarets spesialstyrker Torgeir Gråtrud, har flere ganger omtalt afghanerne i styrken som «våre våpenbrødre».

OPPLÆRING: De ulike enhetene i de norske spesialstyrkene har vekslet på å ha ansvaret for å trene opp og kjempe sammen med CRU 222. Bildet viser trening i 2012, da Forsvarets spesialkommando hadde ansvaret for opplæringen.

Tok seg inn i byen

Flyplassen var det siste stedet amerikanerne kontrollerte i Afghanistan, og også en base for de siste norske styrkene i landet, sanitetspersonellet som driftet sykehuset på flyplassen.

Store folkemengder omringet flyplassen i et forsøk på å komme seg ut av landet, noe som gjorde det vanskelig for Norges ambassadepersonell å komme seg til flyplassen.

Metoden ble å samle folk så nær som mulig, før de norske styrkene tok seg ut av flyplassen og hentet dem.

I samme tidsrom kjørte også spesialsoldatene ut og hentet flere medlemmer av CRU 222, får VG opplyst.

Nettavisen Aldrimer har også omtalt evakueringen.

LEIR: Toyota landcruisere i leiren til Marinejegerkommandoen i Kabul i 2018. Seks pansrede kjøretøy av denne typen står nå igjen på flyplassen.

Koordinerte med Taliban

VG får opplyst at flere av turene utenfor murene til flyplassen var koordinert med Taliban.

Norske styrker hadde kontakt med de amerikanske marinestyrkene som styrte flyplassen, som igjen hadde kontakt med Taliban.

– At det har vært et samarbeid mellom amerikanske soldater og Taliban om evakueringen er sikkert. Men Taliban vil naturligvis ikke ha full kontroll over alle sine fotsoldater, det er umulig, sier direktør Terje Watterdal i Afghanistankomiteen.

EVAKUERT: Et norsk Hercules-fly på flyplassen i Kabul 23. august. Flyet brakte 157 afghanere til Norge via Tbilisi i Georgia.

Fikk sitte på med britiske soldater

Ikke alle nordmenn som ble hentet ut av Kabul, ble hentet av de norske styrkene.

TV 2s utenriksjournalist Fredrik Græsvik forteller at han kom seg til flyplassen med britisk hjelp.

– Jeg traff noen britiske soldater som jeg spurte om å få sitte på med, og de kjørte meg inn i leiren, forteller han til VG.

Og fortsetter:

– Men det var de norske spesialsoldater som sto for logistikken ut. I tillegg til oppdragene de hadde med å hente folk, tok de seg av alt sammen når det gjaldt passasjerlister og sånne ting.

HJEMME: Fredrik Græsvik ankommer Oslo Lufthavn 20. august i år etter ha reist fra Kabul via Tbilisi i Georgia.

– Ryktene må tas med en viss klype salt

Taliban har erklært et amnesti for alle som har kjempet mot dem, samtidig har det kommet ubekreftede meldinger om at medlemmer av CRU 222 kan være tatt til fange og henrettet.

Det er derfor uklart hvilken fare de gjenværende medlemmene av CRU 222 befinner seg i.

Forsvaret har ikke svart på VGs spørsmål om hvor mange av CRU 222s cirka 300 medlemmer som er hentet ut av Afghanistan.

– Det har vært forholdsvis få bekreftede meldinger på folk som er blitt drept og i visse tilfeller banket opp. Det går mange rykter, men vi har ikke klart å bekreftet noen av dem. Vi har nærmere 1000 ansatte, ingen av dem har opplevd eller sett noe, men alle hørt rykter. Det betyr vel egentlig at mange av disse ryktene må tas med en viss klype salt, sier Watterdal i Afghanistankomiteen.

les også Exit Afghanistan: – Det vil bli blodig

Relativt fredelig – så langt

Evakueringen av Afghanistan har så langt vært relativt fredelig om man ser på sammenlignbare situasjoner.

– Jeg var i Jakarta under Suhartos fall, der var kaoset og volden de første dagene langt verre enn den jeg opplevde de første dagene etter at Taliban tok makten i Kabul, sier Watterdal.

I 1998 kollapset Indonesias diktator Suharto styre. I opptøyene ble spesielt indonesiere av kinesisk herkomst drept og voldtatt. Minst 1 000 mennesker mistet livet. Watterdal mener det var snakk om langt flere.

OPPTØYER: Opptøyene under Suharto-regimets fall i 1998 resulterte i at over 1 000 mennesker mistet livet, i hovedsak fra den kinesiske minoriteten.

Da Vietnamkrigen endte med at Saigon falt i 1975, skjedde det systematiske massedrap, blant annet basert på lister over støttespillere CIA hadde etterlatt.

Amerikanerne fikk senere rapporter om at så mange som 30 000 mennesker ble drept på grunn av listene.

Watterdal mener Taliban blant annet gjorde et fornuftig grep da de sørget for at det var ulike Taliban-avdelinger fra hele landet som tok kontroll over Kabul, i stedet for styrkene til kun én eller to av lederne. Det kan ha bidratt til å unngå mer omfattende vold og plyndring, mener Watterdal.

forrige



fullskjerm neste MASSEDRAP: En nord-vietnamesisk tanks ruller inn i Saigon i 1975. De som fulgte var en bølge av drap på mennesker som hadde hjulpet de amerikanske styrkene. 1 av 3 Foto: Anonymous / TT NYHETSBYRÅN

Frilansjournalisten Matthieu Aikins har rapportert fra Afghanistan i en årrekke – og befinner seg fortsatt i landet. Han sier i en podkast fra New York Times at det «ikke er tvil om at det har vært drap og hevnaksjoner», men at det fortsatt er et åpent spørsmål om dette er individuelle handlinger heller enn noe som er sanksjonert av Talibans ledelse.

– I dag ser vi ikke bevis på noen organisert kampanje med drap eller undertrykkelse i Kabul, eller i de andre byene hvor vi har et rimelig godt inntrykk av hva som skjer, sier Aikins i podkasten.

Forsvarsministeren: Skal evaluere

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ønsker ikke å kommentere de konkrete opplysningene om hvordan spesialsoldatene jobbet.

– Vi brukte de metodene som vi kunne for å få folk ut, det gjaldt både ambassadeansatte, afghanere og CRU-en, men akkurat hvordan det skjedde, det har jeg ikke planer om å kommentere. Det vil også være en del av evalueringen vi skal gjøre på hele operasjonen.

Oberstløytnant og pressekontakt Oberstløytnant Vegard Finberg sier at Forsvaret ikke ønsker å kommentere VGs opplysninger.

– Forsvaret kommenterer ikke operasjoner eller operative forhold knyttet til spesialstyrkene.