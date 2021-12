UTFORDRET: Nato-sjef Jens Stoltenberg på en Nato-base utenfor Riga i november, der Natos fremskutte bataljon i Latvia holder til. Russland ønsker at Nato forplikter seg til trekke sine styrker ut av denne og andre baser i Russlands naboland.

Opplysninger til VG: Slik vil Nato svare Russland – uaktuelt med kompromiss om Ukraina

Nato forbereder nå et svar på Russlands forslag om å inngå helt nye sikkerhetsavtaler i Europa. Det akutte målet er å få redusert den svært spente situasjonen på grensen mellom Russland og Ukraina.

Av Alf Bjarne Johnsen

Ifølge VGs opplysninger jobber generalsekretær Jens Stoltenberg tett med Natos medlemsland, med et snarlig svar til Russlands krav om øyeblikkelige forhandlinger, basert på to dokumenter som Russland har publisert fredag.

– Det vil komme et initiativ fra Nato om kort tid, sier en sentralt plassert sikkerhetskilde til VG fredag ettermiddag.

Kompromiss er ikke aktuelt

VG får opplyst at Nato vurderer det som uaktuelt å kompromisse med Russland basert på kravene fra Moskva: President Vladimir Putin ønsker blant annet at Nato skal trekke alliansens styrker tilbake fra de nye medlemslandene i øst, og at alliansen skal forplikte seg til aldri å innvilge medlemskap til Ukraina og Georgia.

Men samtidig er det Natos interne vurdering at det vil være galt å ignorere Russland fullstendig.

Flere kilder bekrefter overfor VG at Nato nå ser over mulige konstruktive forslag for å få til en dialog med Russland – med det aller viktigste målet som er å redusere spenningen og at Russland trekker tilbake invasjonsstyrken som nå er oppmarsjert i grenseområdene mot Ukraina.

Her kan du lese dokumentene som Russland har sendt til Nato og til USA.

MØTTES NYLIG: Utenriksministrene Anniken Huitfeldt og Antony Blinken diskuterte Russlands styrkeoppbygging mot Ukraina, da de møttes i Washington 9. desember.

Mer bekymret

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at regjeringen følger situasjonen i Russland og Ukraina nøye:

– Vi er mer bekymret enn før, sier Huitfeldt til VG fredag ettermiddag.

– Den samlede beskjeden fra Nato er at vi ber Russland om å de-eskalere. Ytterligere eskalering vil kunne føre til sterke reaksjoner, legger hun til.

Huitfeldt møtte sin amerikanske kollega Antony Blinken i Washington tidligere i desember. Hun har også hatt samtaler nylig med Tysklands nye utenriksminister Annalena Baerbock.

Tre arenaer

Internt i Nato er det foreløpig tre tiltak som peker seg ut som et svar på det siste russiske utspillet:

1) Et nytt møte, kanskje allerede tidlig i januar, på høyt nivå mellom USA og Russland. Det kan skje innenfor rammen av den strategiske dialogen som startet da presidentene Joe Biden og Vladimir Putin møttes i Genève i juni.

2) En ny invitasjon fra Stoltenberg om å møtes i Nato-Russland-rådet, samarbeidsorganet som ikke har møttes på nærmere to år trass i en rekke forsøk fra Natos side.

3) En større sikkerhetspolitisk dialog mellom europeiske land og Russland innenfor rammen av OSSE, organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa. Grunnen til at Nato peker på OSSE, er at også Ukraina deltar der med fulle rettigheter.

Ifølge russisk UD er Russland klar til å møte Nato og USA til forhandlinger i Genève allerede lørdag.

Militær vurdering

Ifølge VGs opplysninger gjør Nato også en intern vurdering av sitt militære oppsett, med bakgrunn i at Russland skal ha flyttet mer enn 100.000 soldater og tungt militært utstyr til områder nær grensen til Ukraina.

– Hvordan bør Nato svare på det russiske initiativet om nye avtaler, Huitfeldt?

– Det viktigste er at vi står sammen. Tanken om at ett land skal bestemme over sikkerhetspolitikken overfor andre land i et gitt område, er ikke akseptabel og helt på tvers av internasjonal orden, sier den norske utenriksministeren.

Samtidig understreker hun ønsket om å få til et møte i Nato-Russland rådet.

– VI ønsker jo at Russland skal takke ja til det, sier Huitfeldt.