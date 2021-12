MÅ HA PÅ MUNNBIND: En mann passerer et vaksinasjonssenter i Barcelona 26. desember 2021. Omikronkrisen har fått spanske myndigheter til å innføre munnbind-påbud utendørs.

Eksplosiv omikronspredning i USA og Europa

Verdens helseorganisasjon (WHO) kaller smitteøkningen en global «tsunami».

Av Silje Kathrine Sviggum og NTB

Det fastslår WHO-generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i en pressebrifing onsdag, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Delta og omikron er nå tvillingtrusler som fører til rekordsmittetall, noe som fører til topper i sykehusinnleggelse og dødsfall, informerte Tedros og understreket:

– Jeg er svært bekymret for at omikron , som er svært smittefarlig og sprer seg samtidig som Delta, fører til en tsunami av tilfeller.

BEKYMRET: Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon. Bildet er fra pressekonferanse 20. desember.

Nyttårsaften markerer toårsdagen for at Kina varslet WHO om 27 tilfeller av «viral lungebetennelse» av ukjent opprinnelse i byen Wuhan.

Siden da har flere enn 281 millioner mennesker blitt rapportert å være smittet viruset globalt. Mer enn 5 millioner har dødd som følge av covid-19, ifølge en Reuters-rapport.

Ny dagsrekord

Under pressebrifingen onsdag gjentok WHO-generalsekretæren sin oppfordring om å dele vaksiner mer rettferdig mellom land. Han advarte også mot at vektleggingen av boostere i rikere land kan føre til at fattigere nasjoner mangler vaksiner overhodet.

Videre understreket Tedros at WHO aksjonerer for at hvert land skal nå målet om 70 prosent vaksinedekning innen midten av 2022 – noe som i tilfelle vil bidra til å avslutte den akutte fasen av pandemien.

Etterspørselen etter coronatester er nå skyhøy i land som England og Spania.

OPPLEVER SMITTEREKORD: Sykepleiere under arbeidet med coronatesting i Washington D.C. onsdag 29. desember.

I USA feier både delta- og omikronvarianten over landet, skriver The New York Times. Hittil er antall sykehusinnleggelser og dødsfall lavere enn under tidligere pandemitopper i USA, men stormakten satte tirsdag 28. desember ny dagsrekord i smittetall.

USA rapporterte ifølge ABC News mer enn 1,9 millioner nye tilfeller denne uken. Det betyr at omtrent tre amerikanere tester positivt for COVID-19 hvert sekund.

Europeisk krise

Også i Europa skyter smittetallene i været.

Både Storbritannia, Danmark, Frankrike, Hellas og Italia satte rekorder for nye daglige tilfeller romjulsuken. Også i disse landene tror helsemyndigheter at omikron er årsaken til infeksjonene.

Mye tyder på at omikronvarianten fører til mildere symptomer enn tidligere virusvarianter; vaksinering, boosterdoser og tidligere coronainfeksjoner gir større beskyttelse enn befolkningen hadde ved pandemistart. Konsekvensene av de høye smittetallene blir likevel dramatiske når folk ikke får fatt i testsett og bedrifter opplever massivt syke- og karantenefravær blant ansatte.

MADRID: Vaksinasjonskø i den spanske hovedstaden 1. desember.

I England og Nord-Irland var det onsdag 29. desember ingen avtaler tilgjengelig for å booke PCR-testing via nettet. Samtidig begynte apotekene å gå tomme for hurtigtester.

Antall pasienter med covid-19 på engelske sykehus har passert 10.000 og ligger dermed på det høyeste nivået siden mars. Onsdag ble nok en dag med rekordhøye smittetall i Storbritannia med 183.037 registrerte smittetilfeller i løpet av de siste 24 timene.

Høyeste dagsrekord i Europa

Statsminister Boris Johnson har anmodet folk om å teste seg, holde nyttårsfeiringen «på et fornuftig nivå» og ta en tredje vaksinedose.

Så langt har 33 millioner mennesker i Storbritannia fått en tredje dose coronavaksine. De aller fleste som får intensivbehandling mot covid, mangler ifølge statsministeren en tredje dose.

BEKYMRET: Storbritannias statsminister Boris Johnson, fotografert da han besøkte et vaksinasjonssenter i Buckinghamshire 29. desember.

Også i Norge dominerer uvaksinerte blant de covid-19-innlagte pasientene. Blant 175 nye pasienter innlagt på norske sykehus i forrige uke med corona som hovedårsak, var 59 prosent uvaksinerte og 38 prosent fullvaksinerte.

Frankrike satte på sin side ny dagsrekord med 208.000 smitteregistrerte onsdag. Det er det høyeste i noe europeisk land siden pandemien startet.

– Det betyr at 24 timer i døgnet, dag og natt, hvert sekund landet over, blir to franskmenn diagnostisert som coronapositive, uttalte Frankrikes helseminister Olivier Véran til Reuters.

Middelhavslandene sliter

Spania har det ikke stort bedre: Med 100.000 smittetilfeller daglig er smittesporingsarbeidet i middelhavslandet sprengt. Folk står i kø utenfor sykehusene for å få testet seg så de kan få godkjent sykemelding.

Portugal sliter også. Til tross for at landet har et av de mest suksessfulle vaksinasjonsprogrammene i verden, noe som har fått ned deltavariant-smitten, er tallene nå på vei opp igjen. Helseminister Marta Temido har derfor advart om at smittetallene kan komme til å doble seg hver åttende dag.

Selv Nederland – som for to uker siden var det eneste landet i Europa som innførte en ny, nasjonal nedstenging – opplever en omikronkrise. Virusvarianten sto bak mer enn halvparten av smittetilfellene forrige uke og har dermed inntatt pallplassen som den mest dominerende virusvarianten.

NASJONAL NEDSTENGING: Den vanligvis travle shoppinggaten i Amsterdam var nærmest folketom 20. desember etter at Nederland innførte ny lockdown.

Italias nye mareritt

Italia melder onsdag om ny smitterekord. 98.030 coronainfeksjoner er registrert i løpet av et døgn, en økning på 25 prosent fra dagen før.

Den italienske regjeringen møtes onsdag kveld for å diskutere en eventuell reduksjon i karantenetiden for personer som er vaksinert. Med den raske smitteøkningen er det ventet at over 2 millioner mennesker snart vil være i karantene etter nærkontakt med smittede personer.

FAMILIELEGER MÅ TRØ TIL: I Italia har allmennleger det siste året utført coronatesting for å lette presset på det overbelastede helsesystemet. Bildet viser kontoret til en familielege i Roma i fjor.

I regionen Lombardia nord i Italia, der Milano ligger, har mangel på personell ført til innstilling av hundre togavganger på en lokaltogstrekning. Regionen står for en tredel av alle nye smittetilfeller.

Ifølge myndighetene er 71 prosent av de som er innlagt på sykehus med covid-19, uvaksinert. Det siste døgnet har sykehusene mottatt rundt 500 nye coronasmittede pasienter, mens intensivavdelingene har fått 126 nye coronapasienter å ta vare på. Antall coronarelaterte dødsfall steg med 136.

ITALIENSK JUL: Testkø utenfor Egyptisk museum i Torino, Nord-Italia, 27. desember.

Over én million mennesker har coronatestet seg det siste døgnet, noe som har skapt lange køer ved vaksinesentrene.

De kommende dagene skal soldater hjelpe til med testingen i byene Codogno og Lodi i Lombardia, som nå regnes som røde soner på grunn av den høye smittespredningen.

