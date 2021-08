FUNNET DREPT: Kylen Carrol Schulte og Crystal Michelle Turner ble funnet skutt og drept.

Nygift par funnet drept på campingplass

Crystal Michelle Turner (38) og Kylen Carrol Schulte (24) uttrykte bekymring for en skummel type som lusket rundt i området. Onsdag ble de funnet drept på en campingplass ved Moab i Utah.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Likene av de to ble funnet på siden av en øde vei, 418 kilometer sørøst for storbyen Salt Lake City, skriver NBC.

De var begge skutt flere ganger, ifølge KUTV.

Grand County Sheriffs department har startet drapsetterforskning, og ønsker tips som kan føre til en løsning. Ingen er så langt pågrepet i saken.

Sheriff-kontoret skriver i pressemeldingen at det ikke er noen fare for publikum i området, uten at det utdypes. Siden det er en pågående etterforskning er det lite politiet så langt kan gå ut med, skriver ABC.

Turner og Schulte reiste rundt og bodde på forskjellige campingplasser i nærheten, sier Schultes tante Bridget Calvert til NBC. De to giftet seg 20. april i år.

Venner og kolleger fattet mistanke da de to ikke møtte på jobb som ventet.

Kylen Schulte jobbet på et cooperativ i Moab. Cindy Sue Hunter handlet ofte der.

– Hun var magisk, sier hun om avdøde Schulte.

– Hun var en av de søteste, vakreste menneskene jeg har møtt. Jeg har kjent henne i seks år, og hun var veldig spesiell.

Noen dager før de to forsvant skal de to ifølge NBC ha møtt venner på en lokal bar og uttrykt bekymring overfor noen andre som campet i nærheten.

– De måtte flytte fordi det var en skummel type nær der de hadde slått leir, sier tanten.

– Denne fyren skremte oss, kanskje vi må flytte, fortalte de vennene fredag kveld, ifølge den lokale TV-stasjonen KUTV.

Lørdag skal de ha gjentatt bekymringen, og sagt at «det er en skummel type på plassen vår, vi blir nødt til å flytte i dag».

– Dette er jenter som lever livet utendørs, de er uavhengige og trygge. For at de skal ha følt seg ukomfortable må situasjonen ha vært alvorlig, sier tanten ifølge NBC.

Baren hvor de to var helgen før de forsvant har overlevert overvåkingsmateriale til politiet.

– De ble ikke kontaktet av noen andre enn ansatte på baren, og hele tiden mens de var her var de avslappet og koste seg med venner, heter det i en uttalelse fra baren, hvor det også står at de to fremstod svært forelsket og hadde hverandres oppmerksomhet.