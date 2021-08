HODEBRY I AFGHANISTAN: President Joe Biden har en kort frist for å få ut alle amerikanere fra Afghanistan i tide.

Bidens Afghanistan-frist kan måtte utvides

Den 31. august er den fristen USAs president Joe Biden har for å få alle amerikanske styrker ut av Afghanistan. Innen 24 timer vil han bestemme om fristen utvides.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nå er det store spørsmålet om Biden vil gå inn for å forlenge fristen. Det prøvde det amerikanske pressekorpset å få svar på mandag kveld, på et pressemøte i Det hvite hus.

– Vi tror at vi har tid mellom nå og 31. til å få ut enhver amerikaner som vil komme seg ut, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

Taliban har varslet at datoen 31. august vil være en «rød linje», og at det vil få konsekvenser om den krysses. En talsmann for Taliban sier ifølge Reuters at ingen utenlandske styrker har bedt om utvidelse, og at det ikke vil bli innvilget.

– Har presidenten bestemt seg for om han vil trenge mer tid, etter 31. august, for å få alt personell og alle afghanerne ut av landet? spør en reporter.

EVAKUERES: Amerikanske marinesoldater hjelper en som skal evakueres ut fra Afghanistan.

– Presidenten mener vi gjør betydelig fremgang. Titusener av folk er evakuert fra landet. Vi tror i dag blir en effektiv dag, vi tror i morgen og neste dag blir det også. Han tar dette dag for dag og vil ta sine avgjørelser fortløpende, svarer Sullivan.

16.000 har ifølge BBC Newsnight blitt evakuert fra landet på 24 timer.

Myndighetstoppen sier de vil fortsette å få afghanere ut også etter at USAs militære styrker har dratt, og at de er i daglig kontakt med Taliban om situasjonen på og rundt flyplassen.

Før G7-landene møtes tirsdag, har både Frankrike og Tyskland flagget at de trenger mer tid. Det er ventet at Biden vil gi svar før G7-møtet, og at man innen 24 timer vet om datoen utsettes eller ikke.

– Vi er bekymret for datoen som er satt av USA, 31. august. Mer tid trengs for å fullføre de pågående operasjonene, sa Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian mandag.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ber ifølge Sky News om at Biden og andre verdensledere fortsetter å støtte det afghanske folket, og ikke stikker av.

Talspersoner for det amerikanske forsvaret sier til Reuters at absolutt alt må gå helt etter planen dersom alle skal være ute til 31. august.

Analytiker Kori Schake, ved tenketanken American Enterprise Institute beskriver Bidens politikk som «dypt kynisk».

– Han satser på at vi ikke bryr oss om hva som skjer. Tidlige meningsmålinger viser at dette skammelige løpet mot utgangsdøren vil og bør koste ham politisk.

BBC har også snakket med tidligere viseforsvarsminister Munera Yousufzada i Afghanistan. Hun mener fristen bør utvides.

– Det er svært mange afghanere som er utrygge etter Talibans overtakelse. Ønskene til folket i Afghanistan er at den utvides.