Sheriff Ed Gonzalez, her under en pressekonferanse i 2017.

USA: Gutt (5) døde etter å ha blitt etterlatt i varm bil

Gutten ble etterlatt i en bil i to til tre timer mandag. Samme dag var temperaturene i området i underkant av 38 grader.

Dette melde flere amerikanske medier, blant andre Fox News og Houston Chronicle.

Gutten var ute sammen med sin mor og søster (8) for å handle til søsterens bursdagsfest i Harris County i Texas. Da de kom hjem skal moren og datteren ha gått inn i huset, før moren to til tre timer senere merket at sønnen ikke var innendørs.

– Hun løp ut og oppdaget at han fortsatt var fastspent i setebeltet. Dødsfallet skjedde mens familien forberedte seg til å feire datterens bursdag, sier sheriff i Harris County Ed Gonzalez.

Sheriffen skriver på sin Twitter-konto at gutten ble konstatert død på stedet.

Moren skal ha fortalt politiet at barnet visste hvordan han skulle ta av setebeltet og komme seg ut av bilen.

Hendelsen skjedde i den amerikanske delstaten Texas, der det har vært hetebølge den siste tiden. I Houston-området var det mandag i underkant av 38 grader.

I mai mistet et ti måneder gammelt barn livet etter å ha blitt etterlatt i en glovarm bil utenfor et hjem i Houston, skriver Houston Chronicle.