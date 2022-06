1 / 2 TREKKER SEG: Ukrainske styrker har holdt stand i Sievjerodonetsk helt til nå. forrige neste fullskjerm TREKKER SEG: Ukrainske styrker har holdt stand i Sievjerodonetsk helt til nå.

Oberstløytnant: Russland «et lite steg nærmere» seier i Luhansk

KYIV/OSLO (VG) Russland er nå et lite steg nærmere mot å si at de har tatt Luhansk fylke, sier oberstløytnant Palle Ydstebø om at ukrainske styrker trekkes ut av Sievjerodonetsk.

Guvernør Serhij Hajdaj i Luhansk fylke i Ukraina sier fredag morgen at Ukraina trekker sine styrker ut av den krigsherjede byen Sievjerodonetsk øst i landet.

– Vi må dessverre trekke våre tjenestemenn tilbake fra Sievjerodonetsk. Det gir ikke mening å bli stående i tapte stillinger, og antallet døde stiger, sier Hajdaj.

Byen er strategisk viktig, og det har i ukevis pågått harde kamper om kontroll over byen.

– Russland er nå et lite steg nærmere mot å kunne si at de har tatt Luhansk fylke. De tygger seg sakte fremover og skyter i filler alt de møter på veien, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, til VG.

AVGJØRENDE: Broene over elven Donetsk er helt sentrale for hvem som har kontroll over områdene.

Ikke uventet

Tilbaketrekningen er ikke uventet, forklarer Ydstebø. Ukraina har holdt stand i byen lenge, men i forrige uke fikk Russland et gjennombrudd da de kom seg over elven Donetsk sør for byen.

– Det var vel mer et spørsmål om tid før ukrainerne ville velge å gi opp. Når Ukrainas sloss mot en så overlegen motstander må man vurdere hvor lenge man skal holde en forsvarsstilling før man trekker seg ut. Men de har klart å kjøpe seg tid og påføre russerne betydelige tap.

Avdelingen som trekker seg ut fra Sievjerodonetsk går antagelig inn i nye stillinger i Lysytsjansk, sannsynligvis etter noen dager med hvile, sier oberstløytnanten til VG.

NYE GRAVER: Tomme graver står klare ved militærgravplassen i Dnipro.

Russland kan ta som en seier

Torsdag kjørte VG rundt i Øst-Ukraina, nær byen Dnipro. Der er alle knutepunkt tungt befestet med sandsekker, spanske ryttere og bevæpnede soldater. Selv om byen er godt utenfor rekkevidde til det russiske artilleriet, er sikkerheten fremdeles høy.

For det videre forsvaret av de siste delene av Luhansk fylke betyr ikke ukrainske styrkers tap av Sievjerodonetsk all verden, sier Ydstebø.

– Men Russland kan utnytte dette politisk å til endelig kunne inndra en seier i Donbas, sier oberstløytnanten.

– Hvordan har stillingen endret seg den siste uken?

– Slitasjen er også stor på russisk side. Vi ser at fremgangen deres er ganske liten. Helt siden april har man ventet på det store slaget i Donbas. Når har Russland kanskje klart å omringe ukrainske styrker i Zolote, sier Ydstebø til VG.

Fredag morgen sier de russiske styrkene og den selverklærte utbryterrepublikken Folkerepublikken Luhansk (LPR) at de har tatt kontroll over småbyene Hirske og Zolote. Det melder en offiser i de prorussiske styrkene, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

KRIGSEKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø følger utviklingen i Ukraina tett.

Våpen på vei

Ukrainerne står nå igjen med én mulighet for overtak, sa sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, til VG den 16. juni.

– Nå avhenger nesten alt av hvor fort vestlige våpen kommer frem til ukrainerne. Ukraina vil ikke klare å stoppe Russland uten, sa Bukkvoll til VG.

Fredag morgen sier oberstløytnant Ydstebø til VG at det meldes om at de første amerikanske rakettsystemene nå har kommet til Ukraina. Det er likevel uklart om de har nådd helt til fronten, sier han.

– Dette vil gi dem en mulighet til å angripe russiske forsyninger, og på den måten begynne å bekjempe russerne før de kommer i direkte stridskontakt. De vil blant annet kunne ødelegge russisk ammunisjon, sier Ydstebø til VG.

Oberstløytnanten mener det sentrale for kampen om Donbas nå er hvorvidt Ukraina klarer å holde sine egne styrker intakt, samtidig som de holder russerne ute og påfører Russland tap.

– Sentralt for krigen er også nå å følge offensivene i Kherson, i sør. Der har det vært en del fremgang for ukrainske styrker.