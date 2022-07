Antonivskyj-broen fotografert 21. juli. Broen har blitt angrepet flere ganger denne uken.

Ekspert om Ukraina-offensiv: − Kan være vendepunkt i krigen

Ukraina gjør fremskritt i sin offensiv mot byen Kherson, melder britisk etterretning. Ekspert mener vi kan stå overfor krigens vendepunkt.

Ukrainske styrker har brukt langtrekkende artilleri for å skade minst tre broer over Dnipro-elven ved Kherson, melder britisk etterretning torsdag morgen.

– Ukraina har brukt det amerikanske våpensystemet HIMARS, og klart å skade broene i slik grad at russerne ikke kan bruke tyngre kjøretøy over, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved seksjon for landmakt ved krigsskolen, til VG.

Kherson er en strategisk og viktig by og har vært okkupert av Russland siden mars.

VENTER REAKSJON: Oberstløyntnant Palle Ydstebø forteller at russerne har begynt å trekke noen styrker mot Kherson, men at utviklingen i krigen videre kommer an på Russlands reaksjon.

Må bruke ferge for forsyninger

Ydstebø forteller at Ukraina har hatt en motoffensiv i området i godt over en måned, og har i det siste hatt fremgang, ved at de kan angripe russernes bakre områder. Når russerne ikke kan benytte større kjøretøy over broene, er russiske styrker i praksis blitt isolert på andre siden av broen.

– Russerne har noen militære ferger, som kan frakte forsyninger over, men disse har ganske begrenset kapasitet sammenlignet med da broene var operative. Det er en ganske stor elv, som det er krevende å holde en forbindelse over.

Kan stå over vendepunkt

Ydstebø forklarer at det ikke er snakk om mye fremgang på bakken, men at det er en fremgang i måten Ukrainerne bruker våpnene på.

– De har kommet så tett på Kherson at de også kan bruke vanlig artilleriskyts. Dette betyr at de realiteten kan tvinge russerne til å oppgi hele området, eller så vil russerne ikke få inn forsyninger, sulte, gå tomme for ammunisjon og enten overgi seg eller trekke seg ut.



Dette kan gi Ukrainere en overtak i området rundt Kherson, mener Ydstebø.

– Hvordan dette utvikler seg kommer helt an på hvordan russerne reagerer. De kan velge å trekke flere styrker ut av Dombas-området, for forsterke styrkene i Kherson. Samtidig vil dette gjøre russerne svakere i Dombas-regionen.

Når Ukraina kan bruke styrkene sin til målrettede angrep, og ikke bare til forsvar, gjør dette at Ukraina i større grad kan legge premiss for krigen.

– Vi kan stå overfor et vendepunkt i krigens gang, sier Ydstebø.

Det Ukrainske forvarspartementet tvitret onsdag at Russiske styrker måtte ta et valg: «Trekk dere tilbake eller bli drept av den Ukrainske militæret. Valget er deres».

Strategisk viktig by

Kherson var den første store og viktige byen som falt til russerne.

Havnebyen i sør regnes som strategisk viktig der den ligger både langs Svartehavet, ved elven Dnipros bredder og forholdsvis nært den annekterte Krim-halvøya.

Antonivskyj-broen som går over elven Dnipros ble angrepet forrige uke, og onsdag angrep Ukraina broen igjen.

– Det er høyst sannsynlig at broen er ubrukelig, skriver britisk etterretning.

Ifølge britisk etterretning er nå Russlands styrker stasjonert på vestsiden av Dnipro-elven og skal være svært sårbare.

– Tapet vil alvorlig undergrave Russlands forsøk på å få okkupasjonen til å se ut som en suksess, skriver britene.

I KØ: Innbyggere i Kherson står i kø for å motta finansiell støtte 25. juli. På toppen av bygget er det russiske flagget heist.

Russerne har forsøkt å ta seg videre fra Kherson mot vest, men har blitt slått tilbake og aldri kommet lenger enn Mykolajiv – en by som har vært under kraftig russisk beskytning i flere måneder.

Men østover har Russland klart å ta landområder, og til slutt også annen viktig strategisk by – Mariupol.

Tirsdag sa ukrainske myndigheter at Kherson vil være gjenerobret innen september, med hjelp av vestlige våpen.

FLERE SKADER: Antonivskyj-broen ble angrepet på nytt i går, 27. juli.

En eventuell bykrig der, vil med all sannsynlighet bli svært blodig.

Det vil også være første gang siden fullskalainvasjonen at de ukrainske styrkene skal forsøke å gjenerobre et bysenter.