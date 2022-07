I KØ: Innbyggere i Kherson står i kø for å motta finansiell støtte 25. juli. På toppen av bygget er det russiske flagget heist.

Britisk etterretning: Russland isolert fra andre okkuperte områder i Kherson

Ukrainsk offensiv mot byen Kherson gjør fremgang, melder britisk etterretning. Flere angrep på strategisk viktige broer skal ha isolert russerne.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I sin daglige morgenrapport skriver britisk etterretning at ukrainske styrker har brukt langtrekkende artilleri for å skade minst tre broer over Dnipro-elven.

Broene er svært viktig for Russland som bruker dem som forsyningslinje. Antonivskyj-broen ble angrepet forrige uke, og onsdag angrep Ukraina broen igjen.

– Det er høyst sannsynlig at det er ubrukelig å krysse broen, skriver britene.

Ifølge britisk etterretning er nå Russlands styrker stasjonert på vestsiden av Dnipro-elven og skal være svært sårbare.

Kherson er en strategisk og viktig by og har vært okkupert av Russland siden mars. Den skal nå være isolert fra andre områder okkupert av russerne.

– Tapet vil alvorlig undergrave Russlands forsøk på å få okkupasjonen til å se ut som en suksess, skriver britene.

Kherson var den første store og viktige byen som falt til russerne.

Havnebyen i sør regnes som strategisk viktig der den ligger både langs Svartehavet, ved elven Dnipros bredder og forholdsvis nært den annekterte Krim-halvøya

FLERE SKADER: Antonivskyj-broen ble angrepet på nytt i går, 27. juli.

Russerne har forsøkt å ta seg videre fra Kherson mot vest, men har blitt slått tilbake og aldri kommet lenger enn Mykolajiv – en by som har vært under kraftig russisk beskytning i flere måneder.

Men østover har Russland klart å ta landområder, og til slutt også annen viktig strategisk by – Mariupol.

Tirsdag sa ukrainske myndigheter at Kherson vil være gjenerobret innen september, med hjelp av vestlige våpen.

Antonivskyj-broen fotografert 21. juli. Broen har blitt angrepet flere ganger denne uken.

En eventuell bykrig der, vil med all sannsynlighet bli svært blodig.

Det vil også være første gang siden fullskalainvasjonen at de ukrainske styrkene skal forsøke å gjenerobre et bysenter.