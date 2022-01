TRENER: Ukrainske frivillige militærstyrker forbereder seg på en mulig russisk invasjon.

Lavrov: Russland vil ikke ha krig med Ukraina

Russlands utenriksminister sier fredag at det ikke blir krig med Ukraina - dersom det er opp til dem. Samtidig advarer Joe Biden mot at Russland kan komme til å invadere Ukraina neste måned.

– Vi ønsker ingen krig med Ukraina, men vi vil ikke godta at våre interesser blir ignorert, sier Sergej Lavrov ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået melder også at Lavrov sier at Vesten gjør nettopp det.

Ifølge ham blir det ikke krig dersom det er opp til dem, men akkurat hvor Russland vil trekke grensen for hva de mener de kan akseptere fra Vesten, og ikke, fremgår ikke tydelig av Lavrovs uttalelser fredag.

«I det minste noe»

Utenriksministeren kommenterer også forslagene USA og Nato har sendt russerne, og sier at det «i det minste ligger noe» i dem.

Den erfarne utenriksministeren sier at forslagene USA la på bordet, for hvordan håndtere konflikten videre, var bedre enn de Nato kom med.

Ifølge Lavrov vil president Vladimir Putin nå gjøre en vurdering av hvordan Russland skal respondere på forslagene, som kommer etter at de stilte en lang rekke krav - blant annet om hvem som kan få bli medlem i Nato, slik Ukraina ønsker, og om vestlige styrker i land nær Russland.

Lavrov har tidligere sagt at Russland vil ta «nødvendige gjengjeldelsestiltak» dersom USA ikke kommer med et konstruktivt svar på Russlands krav om sikkerhetsgarantier.

UTENRIKSMINISTRE: Sergej Lavrov (t.h.) sammen med sin amerikanske kollega Antony Blinken tidligere i januar.

Lavrov forteller også at han forventer å holde et nytt møte med sin amerikanske kollega, Antony Blinken, i løpet av de neste par ukene.

Uttalelsene fra Lavrov kommer samtidig som Russlands forsvarsdepartement opplyser at landet de siste par dagene har holdt marine-øvelser i Svartehavet med rundt 20 skip som har skutt på mål i luften og på vannet. Øvelsen kommer som en del av en stadig økende militæraktivitet nær Ukraina.

JONAS OG JOE: Joe Biden (t.v.) hadde et kort møte med den norske statsministeren Jonas Gahr Støre (t.v.) i Det ovale kontor torsdag. Også der var Ukraina-konflikten tema.

– Advart i flere måneder

Natt til fredag har også USAs president Joe Biden uttalte seg om konflikten. Ifølge Emily Horne, sikkerhetspolitisk talskvinne i Det hvite hus, sier Biden at det er en «reell mulighet for at Russland kan invadere Ukraina i februrar».

Det er i en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelensky torsdag at Biden skal ha sagt dette.

– Det er det samme som han har sagt offentlig, og som vi har advart om i flere måneder, sier Horne.

I samtalen med Zelensky skal Biden også ha gjentatt at USA sammen med allierte og partnere er klare for å respondere bestemt dersom Russland gjør nye invasjonsforsøk av Ukraina.

I 2014 annekterte Russland Krim-halvøyen.

Ifølge Axios skal tre kilder som kjenner til innholdet i samtalene mellom de to presidentene har opplyst at Zelensky ikke mener faren for invasjon er høyere nå enn den har vært de siste månedene.

Han skal ha sagt til Biden at han ikke liker USAs retorikk om at et angrep kan komme når som helst, fordi hans regjering frykter det vil få negative følger for landets økonomi og befolkningens moral.