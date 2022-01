SJEKKPUNKT: Syriske kurdere som nettopp har flyktet fra hjemmene sine på grunn av sammenstøtene mellom IS-krigere og kurdiske sikkerhetsstyrker, ankommer et sjekkpunkt i byen Hasaka, nordøst i Syria, 21. januar 2022.

Intense kamper i Syria etter IS-angrep - folk flykter fra hjemmene sine

Torsdag angrep IS-krigere et fengsel i byen Hasaka, nordøst i Syria. Sikkerhetsstyrker kjemper fortsatt for å få kontroll over området.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Intense kamper pågår i det nordøstlige Syria etter at IS angrep det kurdiskstyrte fengselet Ghwayran i byen Hasaka. Kurdiskledede styrker, støttet av amerikanske luftangrep, har kjempet mot militante i Hasaka siden angrepet skjedde torsdag denne uken.

Ifølge organisasjonen Syrian Observatory for Human Rights har minst 28 personer i den kurdiske sikkerhetsstyrken mistet livet, i tillegg til fem sivile og 58 IS-medlemmer, skriver BBC.

IS publiserte en video lørdag der de hevdet at flere IS-medlemmer hadde blitt løslatt i angrepet på fengselet. De skal også ha tatt flere gisler, ifølge videoen.

Hundrevis av fanger har blitt brakt tilbake til fengselet, men noen er fortsatt på flukt, ifølge Syrian Observatory for Human Rights.

Kurdiske sikkerhetsstyrker har omringet fengselet og kjemper for kontroll over nærliggende nabolag. Folk har flyktet fra hjemmene sine.

FLYKTER: Folk har flyktet fra hjemmene sine på grunn av intense kamper i det nordøstlige Syria etter at IS angrep det kurdiskstyrte fengselet Ghwayran i byen Hasaka.

Fengselet huser 3500 IS-krigere fra mer enn 50 land, inkludert noen av lederne. Angrepet er IS sitt mest ambisiøse siden nederlaget i Syria for nesten tre år siden.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights, som får informasjon fra et nettverk av kilder i Syria, traff en bilbombe inngangen til Ghwayran-fengselet. Det gikk også av en eksplosjon i nærheten, før IS-krigere angrep kurdiske sikkerhetsstyrker som bemannet fengselet, skriver France24.

Det er ikke første gang IS har forsøkt å bryte seg inn i et fengsel i regionen, forrige gang var i Derik i 2019. Da var det amerikanske luftangrep som fikk en slutt på angrepet.

KAMPENE PÅGÅR: Kurdiske sikkerhetsstyrker har omringet fengselet og kjemper for kontroll over nærliggende nabolag. Folk ankommer SDF sitt sjekkpunkt nordøst i Syria, 21. januar 2022.

Kondolerer

Pentagon bekrefter at den USA-ledede koalisjonen gjennomførte luftangrep. Talspersonen for det amerikanske utenriksdepartementet, Ned Price, sier i en pressemelding at de berømmer de syriskdemokratiske styrkene (SDF) for deres engasjement i kampen mot IS i det nordøstlige Syria.

– Vi kondolerer til familiene til vaktene som ble skadet og drept i det første bombeangrepet og påfølgende kamphandlinger, sier Price i pressemeldingen.

Ifølge meldingen har IS hatt som topprioritert å angripe fengselet i over ett år. Price sier at angrepet fremhever viktigheten av og behovet for å finansiere den globale koalisjonen for å bekjempe IS.

– Det er den globale koalisjonen og SDF sin ære at de har klart å forhindre en rekke angrep i løpet av denne perioden, og begrenset alvorlighetsgraden av dette angrepet. De har gjort en flittig og dyktig innsats, sier talspersonen.

ANGREP: De syriskdemokratiske styrkene (SDF) kjemper mot IS i byen Hasaka, nordøst i Syria 21. januar 2022.

Price sier videre at de fortsetter å stå sammen med sine partnere for å bekjempe IS i regionen. Ifølge en lokal innbygger har støtten til IS vokst i området på grunn av misnøye blant den arabiske befolkningen, som anklager den kurdiskstyrte administrasjonen for diskriminering, skriver Reuters. De kurdiskstyrte administrasjonen benekter dette.

– IS forsøker fortsatt å destabilisere regionen. Angrepet er en sterk påminnelse om de svært reelle utfordringene regionen står overfor.