Britisk toppolitiker døde etter knivstikking i kirke

Den britiske parlamentarikeren David Amess (69) er knivstukket flere ganger, og døde senere av skadene, ifølge flere britiske medier.

Saken oppdateres.

Sir David Amess, som representerer Southend West i den sørbritiske landsdelen Essex i parlamentet, ble angrepet i en metodistkirke fredag.

Politiet skriver i en pressemelding kl. 14.39 at de fant én skadet person på stedet, og at vedkommende er bekreftet død. I tillegg opplyser de at de har pågrepet en 25-årig mann.

Ifølge Sky News er det David Amess som er den omkomne. De siterer kilder i politiet.

En mann skal ha gått inn i et valgkretsmøte med publikum i Belfairs Methodist Church og knivstakk politikeren en rekke ganger, ifølge nyhetsstedet.

Knivstikkingen skal ha skjedd i Leigh-on-Sea, i Essex, øst for London. Videoer fra stedet viser flere politipatruljer utenfor kirken, og at de har sperret av området.

BBC Essex melder at Amess mottok behandling for skadene på stedet.

Politiet fikk melding om knivstikkingen rett etter klokken 12.05 fredag.

På Twitter melder politiet i Essex at de har pågrepet en mann etter en knivstikking i Leigh-on-Sea. Politiet skriver også på Facebook at de har tatt beslag i en kniv og at mannen er arrestert.

– Vi søker ikke etter andre i forbindelse med hendelsen, og vi tror ikke det er en pågående trussel for publikum.

Sir David Anthony Andrew Amess, som er politikerens fulle navn, er medlem av The Conservative Party, og har vært innvalgt i det britiske parlamentet siden 1983. Han representerte først Basildon og har siden 1997 representert Southend West.

69-åringen er en profilert EU-skeptiker, og støttet Brexit varmt i 2016.

Hans største politiske seire er Protection Against Cruel Thethering Act (1988) og Warm Homes and Energy Conservation Act (2000).

Tidligere i år uttalte Amess seg om antisosial atferd og knivkriminalitet. Han sa at dagens strategier ikke fungerte og sa at det måtte være flere forebyggende tiltak.

Hans siste twittermelding var om dagens møte og hvor det skulle bli holdt.

Reaksjonene etter hendelsen strømmer nå inn på sosiale medier.

– Fryktelige og dypt sjokkerende nyheter. Mine tanker går til David, hans familie og stab, skriver Keir Starmer, lederen av opposisjonspartiet Labour.

Den tidligere britiske statsministeren David Cameron uttrykker også sin sympati.

– Svært alarmerende og urovekkende nyhetsrapporter fra Leigh-on-Sea. Mine tanker og bønner går til Sir David Amess og hans familie, skriver Cameron på Twitter.

Også britiske velgere reagerer:

– Sjokkerende å høre at dette har skjedd igjen. Uavhengig politikken bør våre folkevalgte være i stand til å utføre arbeidet sitt uten trusler, og særlig uten frykt for å bli angrepet. Det er fullstendig uakseptabelt, tvitrer Damien Hellewell.

Politiker drept i 2016

Angrepet på toppolitikeren skjer drøyt fem år etter at Labour-politikeren Jo Cox (41) ble skutt og knivstukket på åpen gate.

Det britiske parlamentsmedlemmet, som var kjent for blant annet standpunktene hennes på flyktningkrisen, døde kort tid etter av skadene. Hun etterlot seg to barn på henholdsvis tre og fem år.

Mannen i 50-årene som ble dømt for drapet, ble også etterforsket av politiet for angivelige bånd til høyreekstremisme og den nynazistiske bevegelsen «National Alliance».

The Jo Cox Foundation skriver på Twitter at de er forferdet over nyheten om Amess.