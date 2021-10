ALVORLIGE ANKLAGER: I en ny rapport fra Senatet, anklages president Jair Bolsonaro for å bevisst å ha latt coronaviruset løpe løpsk – og dermed tatt livet av tusenvis.

Ny coronarapport: Brasils president anklages for drap og folkemord

En rapport fra senatet i Brasil konkluderer med at presidenten i landet, Jair Bolsonaro, bevisst lot coronaviruset drepe brasilianere i et mislykket forsøk på flokkimmunitet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Det melder The New York Times. Hundre tusenvis skal ha dødd som følge av avgjørelsene presidenten og hans folk tok.

Brasil var i en lengre periode pandemiens episenter, da landet var det i verden med flest smittetilfeller. Ifølge VGs oversikt har hele 603.465 personer dødd med coronasmitte i landet. Kun USA har registrert flere dødsfall under pandemien.

– Mange av disse dødsfallene var unngåelige. Jeg er personlig overbevist om at han er ansvarlig for å eskalere massakren, sier senator Renan Calheiros. Han er sentrumspolitikeren som har ledet arbeidet med rapporten.

TUSENVIS AV DØDE: Dronebilde av en massegrav i Manaus i Brasil.

Rapporten ber om at også 69 andre personer siktes etter det mislykkede forsøket på å oppnå flokkimmunitet i drømmen om å gjenopplive Latin-Amerikas største økonomi under pandemien, melder New York Times.

Blant disse er andre personer i Bolsonaros administrasjon, og tre av sønnene hans.

Anklager om folkemord på urbefolkning

Senere denne uken skal rapporten på nesten 1200 sider legges frem, men den amerikanske avisen har fått tilgang til den på forhånd.

I tillegg til anklagene om å bevisst la viruset ta liv, anklages Bolsonaro i rapporten også for «folkemord mot urbefolkning» i Brasil, skriver New York Times.

DEMONSTRASJON: En gruppe urfolk i protest mot Bolsonaro, etter at hans administrasjon forsøkte å fjerne beskyttelsesstatusen for store landområder hvor urinnvånere holder til. Den ene plakaten mer om fengselsstraff for presidenten, mens den andre ber «folkemordet stanse».

Viruset løp i månedsvis løpsk i befolkningen hos urfolksstammer i Amazonas, hvor sykehusene raskt manglet oksygen, og mange mistet livet.

Det er uklart om konklusjonen vil føre til at presidenten formelt rettslig vil bli siktet, men rapporten kan bli et stort hinder for presidenten, som allerede har blitt møtt med hard kritikk fra sine motstandere for pandemihåndteringen.

Da granskningen av presidenten startet i sommer, møtte folk opp i store demonstrasjoner for å vise sin misnøye.

Men folket engasjerer seg også i Bolsonaros favør: I september samlet hundre tusener seg i gatene i landet, for å markere støtte til presidenten.

– Slutt å sutre

I mars 2021 var Brasil det landet med flest smittede, etter USA og India, med nesten 11 millioner, ifølge tall fra det brasilianske helsedepartementet.

Mange byer og delstater innførte egne nedstengningstiltak, til tross for motstand fra landets president Jair Bolsonaro.

– Slutt å sutre. Hvor lenge skal dere gråte over dette? Hvor lenge skal dere bli hjemme? Hvor lenge skal dere fortsette å holde alt stengt? Folk orker det ikke mer, sa han i mars.

SYK: En 92-åring blir hentet i São Paulo i dette bildet fra mars i år. Da var alle de 13 sykehusene i byen fylt til randen av pasienter.

– Vi beklager dødsfallene. Men hvordan skal det gå med Brasil om vi bare stenger alt, spurte han retorisk.

Bolsonaro ble i 2020 selv smittet av coronaviruset. Det skjedde etter at han hadde sagt at viruset «ikke var stort verre enn en forkjølelse», og selv da han var blitt smittet, sa han at han «ikke følte seg særlig syk».