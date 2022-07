FORBEREDT: En person med vifte i Westminste ri London tirsdag denne uken.

Storbritannia varsler ekstrem hete: Fare for liv og helse

Det britiske meteorologiske instituttet varsler nå om fare for liv og helse i begynnelsen av neste uke.

Met Office, sender fredag ut rødt farevarsel for mandag og tirsdag. Dette er første gang et slik varsel sendes ut i Storbritannia.

«Eksepsjonelle, kanskje rekordhøye, temperaturer er sannsynlig på mandag og tirsdag. Nettene blir sannsynligvis også usedvanlig varme til Storbritannia å være, spesielt i bystrøkene. Dette vil sannsynligvis få vidstrakte følger for mennesker og infrastruktur.» skriver Met Office.

De skriver også at temperaturene ventes å falle igjen fra onsdag av.

Rødt varsel betyr «alvorlig eller langvarig hetebølge» der sykdom og død kan forekomme blant folk som er friske og i god form. Folk blir bedt om å være oppmerksomme på tegn på hete-relaterte plager.

Det er UK Health Security Agency (UKHSA) som bestemmer nivåene og hva de innebærer. Rødt, som er nivå 4, regnes som «nasjonal nødsituasjon».

VARSEL: Dette er første gang Storbritannia får et hetevarsel på nivå 4.

Talsperson for Met Office, Grahame Madge, kaller situasjonen:

– Potensielt veldig alvorlig.

De forventer ifølge Sky News en høy risiko for at varmesensitivt utstyr kan feile, og føre til at man lokalt kan miste strøm eller tilgang til for eksempel vann eller mobildekning.

– Eksepsjonelt varmt

Store deler av landet, hele London-området, Midlands og så langt nord som Manchester og York, får altså opptil 40 varmegrader mandag og tirsdag.

– Det er eksepsjonelt varmt. Den slags temperaturer kan man kanskje takle på ferie, men i dagliglivet kan det ha alvorlige konsekvenser for helse, og det er sannsynlig at det også får konsekvenser for transport og kraftlevering også, sier BBC-værmelder Matt Taylor.

VARMT: Himmelen over St. Marys fyrtårn i Whitley Bay på nordøstkysten av England fredag.

Ifølge Sky News sier meteorologene at det er 80 prosent sjanse for at temperaturene vil slå Storbritannias varmerekord på 38,7 grader, som ble målt i Cambridge i juli 2019.

Det skal være 50 prosent sjanse for at temperaturen når 40 grader ett eller annet sted i Storbritannia, ifølge Met Office.

Resten av landet har et gult varsel, som innebærer en mulig hetebølge og at folk bør være på vakt og ta grep.

Syv av de ti varmeste dagene i landet er målt siden 2003. Sommeren 2020 var det 2500 hete-relaterte dødsfall i Storbritannia, ifølge BBC.