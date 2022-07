BA TILHENGERNE «SLOSS SOM FAEN»: Donald Trump holdt en kontroversiell tale 6. januar 2021 da tilhengerne hans stormet Kongressen. En upublisert Twitter-melding beviser at talen var planlagt, ifølge Komiteen som etterforsker stormingen. Bildet er tatt i 2020, under et valgmøte i New Hampshire.

6. januar-komiteen: Upublisert Twitter-melding «bevis» på planlegging

En mystisk tvitring med stempelet «sett av presidenten» ble under tirsdagens høring fremlagt som bevis på at de voldelige opptøyene 6. januar i fjor var planlagt.

Ingri Bergo

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Jeg kommer til å holde en Stor Tale klokken 10 den 6. januar» på Ellipse (sør for Det hvite hus). Vær så snill, kom tidlig, det forventes massive folkemengder. Marsjer til Capitol etterpå. Stop the Steal!!»

Dette skal være kladden til en Twitter-melding fra den daværende presidentens konto i forkant av Kongress-stormingen 6. januar i fjor, ifølge den offisielle komiteen som gransker opptøyene.

Twitter-meldingen ble aldri publisert, men hadde stempelet «Presidenten har sett». Hvor og når stempelet oppsto, er uklart.

Komiteen i Representantenes hus fremla meldingen, som de har innhentet fra Det amerikanske nasjonalarkivet, under den syvende åpne delen av høringen tirsdag.

«SETT»: Twitter-meldingen som ble fremlagt under 6. januar-høringen.

– Bevisst strategi

Syv personer mistet livet i kaoset som oppsto da hundrevis av Trump-tilhengere brøt seg inn i nasjonalforsamlingens sete i Washington, rasende overbevist om at presidentvalget var stjålet fra dem.

Trump-tilhengerne, flere av dem bevæpnet, ville hindre Senatet i å godkjenne det offisielle valgresultatet. Demokratenes kandidat Joe Biden hadde jukset seg til valgseier, mente de – en teori som er kjent i USA som «the big lie» (den store løgnen).

Under talen sin den 6. januar 2021, oppfordret Trump tilhengerne til å marsjere mot Kongressen.

– Vi skal slåss som faen. Og hvis dere ikke slåss som faen, kommer dere ikke til å ha noe land mer, sa Trump.

Info Dette er 6. januar-komiteen Komiteen består av syv demokrater og to republikanere. Høringene er et forsøk på å vise hvordan Trump, ifølge dem, prøvde å påvirke presidentvalgresultatet i sin favør, med hjelp av ulovlige midler. Kilde: Reuters Vis mer

Trump har hele veien sagt at talen var spontan og avvist anklagene om at opptøyene var planlagt.

Det demokratiske komitémedlemmet Stephanie Murphy fremla den upubliserte Twitter-meldingen som et påstått bevis på at ekspresidenten medvirket til å planlegge opptøyene.

– Beviset bekrefter at dette ikke var en spontan oppfordring til handling, men snarere en bevisst strategi bestemt på forhånd av presidenten, sa Murphy.

Komiteen viste også andre meldinger som de mente indikerte at demonstrasjonen var planlagt.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

– Rødt bryllup

I melding skrev arrangør Kylie Kremer at Trump kom til å innkalle støttespillerne til en marsj «uventet», ifølge The Guardian.

Komiteen spilte også av flere lydklipp, blant annet dette:

«Du bør forstå en ting. Rød bølge, bitch. Det blir et rødt bryllup 6. januar», sa en anonym bruker kalt «Salty Cracker».

«Rødt bryllup» skal være en referanse til det blodige, dødelige bryllupet i TV-serien «Game of Thrones», ifølge The Guardian.

Demokraten Jamie Raskin, som ledet anklagene mot Trump tirsdag, kalte det et kodespråk for masseslakteri, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

ADVARTE: Jamie Raskin sa 6. januar-høringenes avsløringer må brukes for å forhindre politisk vold i fremtiden.

Watergate et «speidermøte» til sammenligning

– Amerikansk blodbad: det er Donald Trumps sanne arv, sa Raskin.

Trumps forsøk på å beholde presidentembetet med makt, sa Raskin, veltet nesten USAs konstitusjonelle orden og «brutaliserte hundrevis og hundrevis av mennesker».

– Watergate-innbruddet var som et speidermøte sammenlignet med dette angrepet på folket vårt og institusjonene våre, sa han.

Watergate-skandalen fra 1972 endte med at Richard Nixon, daværende republikansk president, måtte gå etter avsløringer om at hans folk hadde brutt seg inn i demokratenes hovedkvarterer.

– Vi må forsvare både demokratiet vårt og friheten vår med alt vi har for å få slutt på dette amerikanske blodbadet her og nå, sa Raskin.

– Trump er ikke et barn

Liz Cheney, republikaner og komiteens nestleder, sa komiteens seks høringer så langt hadde vist hvordan rådgivere og andre ansatte gjentatte ganger hadde forklart Trump at det ikke forelå bevis for valgfusk.

– President Trump er en 76 år gammel mann. Han er ikke et påvirkelig barn. Akkurat som alle andre i landet vårt, er han ansvarlig for sine egne handlinger og sine egne valg, sa Cheney.

– Og Donald Trump kan ikke unnslippe ansvar med å være blind med vilje.

LANGET UT: Liz Cheney anklaget Trump for å forsøke å lempe ansvaret for stormingen av Kongressen over på en mindre grupper med provokatører. – Dette er, selvsagt, nonsens, sa Cheney under tirsdagens høring.

Cheney sa også at ekspresidenten forrige uke skal ha forsøkt å ringe et vitne som er med i etterforskningen, men som ikke ennå har vært med i høringen.

Vitnet skal ifølge Cheney ha latt være å svare Trump og heller varslet advokaten sin.

– La meg si én gang til: vi vil ta alle forsøk på å påvirke vitneforklaringer veldig alvorlig, sa Cheney ifølge The Guardian.

Cheney advarte under forrige høring at Trump hadde kontaktet to vitner og bedt dem forholde seg lojale under høringene med komiteen.

Trump har kalt innholdet høringene for «en komplett og total løgn» og mener komiteen er politisk motivert.

Oath Keepers-talsmann vitnet

Blant de høyreradikale grupperingene som mistenkes for å ha spilt en sentral rolle i stormingen, er Proud Boys, Oath Keepers og QAnon-tilhengere, som tidligere hadde demonstrert til støtte for daværende president Donald Trump.

Oath Keepers har avvist at det fantes noen plan om å storme Kongressen.

Tidligere Oath Keeper-talsmann Jason Van Tatenhove sa bevegelsen var en «voldelig milits».

– Jeg tror den beste illustrasjonen av hva Oath Keepers er, skjedde 6. januar.

VITNET: Jason Van Tatenhove, tidligere talsmann for Oath Keepers, talte under høringen tirsdag 12. juli.

De lange, direktesendte 6. januar-høringene har skapt en rekke sjokk-overskrifter siden de begynte for omtrent en måned siden.

Mindre enn 20 minutter inn i den første høringen, kom den første bomben.

Trump skal ha sagt at den rasende mobben, som messet «heng Mike Pence» mens de stormet nasjonalforsamlingen, kanskje hadde rett og at den daværende visepresidenten muligens fortjente det, ifølge et vitnemål.