NORMALTILSTAND: Elevene er tilbake på skolen Orlando West i Soweto utenfor Johannesburg etter jule/sommerferien - og er glade for det. For hjemme har flere av dem ikke PC-utstyr.

Dette skjedde da Sør-Afrika slapp omikron løs

JOHANNESBURG (VG) Mens Norge prøver å bremse omikron, lot sørafrikanerne det stå til.

– Det beste med dette er at vi klarte å komme gjennom bølgen uten tiltak, sier dr. Michelle Groome ved det sørafrikanske instituttet for smittsomme sykdommer (NICD) til VG over telefon.

Her i gatene i Johannesburg ser man skoleelever tilbake fra den lange juleferien – som sørafrikanerne kombinerer med sommerferien som nå pågår for den sørlige halvkule.

Groome er epidemiolog og ansvarlig for overvåkning av alle smittsomme sykdommer i Sør-Afrika, blant annet hiv, tuberkulose – og nå covid. Instituttet gir sine innspill gjennom ukentlige møter med regjeringen, men er ikke direkte rådgivere til regjeringen.

Overlegen håper Norge kan få til det samme – for det å stanse omikron vil kreve svært inngripende tiltak, noe Folkehelseinstituttet (FHI) også understreket i onsdagens risikorapport.

Der understreket FHI at omikron-bølgen ikke er mulig å stoppe, og at det neppe er forholdsmessig eller fornuftig med sterke tiltak mot epidemien over tid.

På torsdag vil regjeringen presentere justerte tiltak. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) lover lettelser.

SOWETO: Folk går inn og ut av landets og Afrikas største sykehus Chris Hani Baragwanath Hospital, som er tilbake til normal drift.

Overlegen tror smitten kanskje vil gå litt opp nå som samfunnet er tilbake i full aktivitet, men overordnet tror hun det om få uker vil være veldig lite omikronsmitte igjen.

Den er rett og slett på vei til å bli brent ut, uten å se store tall på sykehusene, som landets coronasjef fortalte VG tirsdag.

Dødstallene er en brøkdel av tidligere bølger, men Groome tror en faktor som spiller inn der, er at sårbare allerede har dødd - for de antar at 80 prosent av befolkningen allerede hadde vært smittet før omikron kom.

I Storbritannia, som også lot omikron gå sin gang, ser de nå tegn på at smitten har nådd toppen.

EKSPERT: Michelle Groome er ansvarlig for overvåkning av alle smittsomme sykdommer i Sør-Afrika.

Landet har klart å komme seg gjennom omikronbølgen uten å innføre tiltak annet enn masker. Da omikron kom, hadde de svært lite smitte i samfunnet. Noen måneder tidligere hadde de vært gjennom delta, som ble den mest alvorlige bølgen landet har hatt.

– Det som var bra, var at vi så smitten nå toppen raskt, og så gå ned igjen. Det er første gang vi har latt smitten slippe fri.

Det gjorde at store deler av befolkningen fikk immunitet raskt.

Da de oppdaget omikron og skjønte spredningspotensialet i starten av desember, tenkte Groome at man måtte ha is i magen:

– Vi fortalte dem (helsemyndighetene, red.anm.) at det viktigste var å følge med på sykehusene. Den uken var presidenten også syk, slik at man ikke foretok seg noe, og uken etter kom de første signalene på at omikron førte til mildere sykdom. Så det var god timing, sier hun.

Groome mener det ikke er nødvendig med tiltak i Norge så lenge ikke helsetjenesten knebler. For omikron er så smittsomt at det uansett ikke vil ha mye for seg å innføre tiltak for å få den ned.

PUST I BAKKEN: Det er få turister i kiosken i den ellers travle Vilakazi-gaten i Soweto, der Nelson Mandela bodde i flere år.

Kunne ikke kjøpe røyk i butikken

Tiltakene i Sør-Afrika har til tider vært svært strenge: Helt i starten av pandemien måtte man vise pressekort eller annet bevis for å kunne bevege seg utenfor hjemmet. Det var ikke lov å kjøpe alkohol eller sigaretter, selv i butikken.

Under delta-bølgen var det portforbud mellom klokken 23–05, men ikke av smittevernhensyn: Målet var å hindre ulykker som kom som følge av det store alkoholproblemet landet har, blant annet fyllekjøring og vold i hjemmet som fører til press på akuttmottakene på sykehus.

TOMT: På vaksinasjonssenteret på Parkhurst-klinikken i et velstående område i Johannesburg, er det for det meste tomme stoler.

Landet har også blitt kneblet økonomisk av tiltakene, noe som ikke ble bedre etter at en rekke land, inkludert Norge, innførte flyforbud fra Sør-Afrika.

Rundt 40 prosent av sørafrikanerne har tatt vaksinen, selv om de har mer enn nok vaksiner. Det er langt under målet på 75 prosent. Groome tror vaksineskepsisen ville økt hvis de innførte tiltak:

– Hele motivasjonen bak det å ta vaksine er å få livet tilbake, så jeg tror det ville skadet vaksinasjonsprogrammet.

Utsatte ikke operasjoner under omikron

Under delta-bølgen ble mange elektive behandlinger og operasjoner tatt ned, altså operasjoner som kan vente.

Det å hindre at annen viktig behandling blir utsatt har vært ett av argumentene for tiltak i Norge.

Men under omikron ble bildet snudd i Sør-Afrika: De så at sykdomsbildet var et helt annet enn delta, folk trengte langt mindre oksygen og intensivbehandling. Dermed kunne de ta igjen etterslepet av alle behandlingene som ble utsatt.

ULIKHET: På Parkhurst-klinikken i en velstående del av Johannesburg, er det for det meste den hvite øvrige middelklassen og deres hjemmehjelpere som tar vaksinen. Store forskjeller preger fremdeles landet som lenge levde under apartheid-regimet.

Sør-Afrikas offentlige sykehus holder en generelt god standard, men de 15 prosentene som har råd til det, tegner privat helseforsikring som gir dem tilgang til private sykehus.

Det største selskapet som tilbyr denne forsikringen, er Discovery Health. Sjefen, Dr. Ronald Whelan, sier til VG at Sør-Afrika kunne slippe omikronsmitten løs av tre grunner:

Høy befolkningsimmunitet – rundt 80–85 prosent har immunitet enten gjennom vaksine (få) eller tidligere infeksjon (de fleste)

Vaksiner: 40 prosent av den sørafrikanske befolkningen av fått minst ett stikk

At smittebølgen domineres av omikron

– Hvis disse tre faktorene er i deres favør, ville jeg vært optimistisk, svarer han på hvorvidt Norge kan gjøre det samme.