LEGENDARISK BILDE: Boris Jeltsin (t.v.) overlater det største kontoret i Kreml til Vladimir Putin (t.h.) på nyttårsaften i 1999. Siden har Putin vært Russlands sterke mann, enten som president eller statsminister.

Russisk regissør vil stemple senter som «utenlandsk agent»

Russlands omstridte lov skal skjerpes, men ble nylig fastslått som i strid med menneskerettighetene. Filmlegende vil tilføye nok et navn på listen over «utenlandske agenter».

Publisert:

Nikita Mikhalkov (76) er Russlands mest kjente regissør. På sin Youtube-kanal krever han at det historiske Jeltsin-senteret blir stemplet som «utenlandsk agent».

Mikhalkov er tidligere Oscar-vinner og har blitt tildelt en rekke russiske ordener av president Putin.

Det er i praksis nærmest umulig å fortsette sin virksomhet på russisk jord hvis en organisasjon får dette stempelet.

Opposisjonsleder Aleksej Navalnyjs organisasjon er blant de mange som har fått stempelet «utenlandsk agent».

Boris Jeltsin (1931–2007) var den første president i det nye Russland etter Sovjetunionens sammenbrudd, og valgte Putin som sin etterfølger som president ved overgangen til det nye årtusenet i 2000. Jeltsin-senteret ble åpnet i 2015 – med Putin som æresgjest – og holder til i Jeltsins fødeby Jekaterinburg.

Nikita Mikhalkov og datteren Nadjezda fotografert under Cannes-festivalen i 2010.

Loven om «utenlandske agenter» ble innført i 2012 og handlet opprinnelig om at ikke-kommersielle organisasjoner som mottar pengestøtte fra utlandet, må registrere seg som «utenlandske agenter» hos justisdepartementet dersom de bedriver politisk aktivitet. «Politisk aktivitet» er i denne sammenhengen svært bredt definert.

President Putin har brukt loven til å hindre opposisjon og tvangsoppløse en rekke grupper. De siste årene har også en rekke journalister, advokater og menneskerettighetsaktivister blitt «utenlandske agenter».

14. juni fastslo Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) at loven er i strid med menneskerettighetene. Samtidig er loven om «utenlandske agenter» i ferd med å skjerpes kraftig, ifølge Tass.

Domstolens avgjørelse gjaldt russiske straffetiltak mot 73 organisasjoner, og pålagte Russland å betale drøyt 1,1 millioner euro i erstatning og sakskostnader.

– Urettferdig

I 2017 ble Jeltsin-senteret, som det første russiske museum, anerkjent som det beste museet i Europa av Europarådet. Etter at krigen brøt ut den 24. februar, er Russland utestengt fra Europarådet.

Mikhalkov sier på YouTube at Jeltsin-senteret gjør «ikke mindre skade» enn radiostasjonen Ekho Moskva, som også ble stemplet som utenlandsk agent og måtte gå av luften.

Derfor er det «urettferdig» at Jeltsin-senteret fortsatt ikke har fått stempelet, mener filmregissøren.

– En ting er at Jeltsin-senteret i Jekaterinburg ikke regnes som en utenlandsk agent, men en filial av senteret har vært under bygging i Moskva i 13 år, sier Nikita Mikhalkov.

En talsperson for Jeltsin-senteret sier at de kjenner til Nikita Mikhalkovs mening om dem og at de ikke ser noen grunn til å kommentere det ytterligere, melder Kommersant.

Jeltsin-senteret inneholder dokumenter, bilder og annen dokumentasjon av president Jeltsins liv, men de har også konserter, filmfestivaler, kunst og annen kulturaktivitet.

30. mai gikk Jeltsins svigersønn, Valentin Jumasjev, av som Kreml-rådgiver etter 22 år.

Radio Free Europe omtalte det som «en av de siste forbindelser» mellom Russlands nåværende president og Jeltsin, som styrte fra 1991 til 1999. Jumasjev er gift med Jeltsins datter Tatjana.

BLOMSTER: Vladimir Putin fotografert sammen med Jeltsins datter Tatjana Jumasjeva og hans enke Naina i januar 2020.

– Kan ikke gi eksakt svar

Putin-talsmannen Dmitrij Peskov har allerede kommentert uttalelsene til Mikhalkov – og sier ifølge Izvestija:

– Det har vært noen episoder ved dette senteret som har forårsaket kontroverser og diskusjoner i offentligheten. Loven gir klar veiledning om noen skal bli erklært som utenlandsk agent, sier Peskov.

På spørsmål om hvordan Putin forholder seg til senteret, sier Peskov at han «ikke kan gi et eksakt svar» på det.

Rett etter at invasjonen startet, gikk det statsfinansierte Jeltsin-senteret ut og oppfordret om å «umiddelbart stoppe fiendtlighetene» og kalte krigen (eller spesialoperasjonen, som Putin omtaler det som) for «brodermordskonflikt», skriver Politika Sevodnja.

Kritikk av Kreml-propaganda

Jeltsin-senteret har flere ganger også gått ut med kritikk flere ganger av TV-profilen Vladimir Solovjov, som er en av Kremls fremste propagandister og som tidligere i krigen uttalte at «Vesten vurderer en endelig løsning på «russerspørsmålet»». Han leder programmet «Moskva. Kreml. Putin» på hovedkanalen Rossija-1.

Den norske miljøstiftelsen Bellona er blant de mange NGO’er (ikke-statlige organisasjoner) som har blitt stemplet som utenlandsk agent. De siste årene har samtlige Kreml-kritiske medier fått den samme merkelappen. I den grad de eksisterer, holder ingen av disse mediene lenger til i Russland.