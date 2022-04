SATT SAMMEN: Nyutnevnt høyesterettsdommer Ketanji Brown Jackson var sammen med president Joe Biden da de så avstemmingen fra Senatet.

Historisk: Ketanji Brown Jackson godkjent som høyesterettsdommer

Det var USAs første svarte kvinnelige visepresident, Kamala Harris, som ledet avstemningen da landets første svarte kvinnelige høyesterettsdommer ble valgt – med knapp margin.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Nå nettopp

Da resultatet var klart og Kamala Harris hadde lest det opp med et bredt smil, fikk den nye høyesterettsdommeren en omfavnelse fra presidenten.

Han hadde invitert Ketanji Brown Jackson til Roosevelt-rommet i Det hvite hus, der de på overføringen fra avstemmingen.

Det var Joe Biden som nominerte 51 år gamle Jackson i februar, etter at høyesterettsdommer Stephen Breyer varslet at han ville pensjonere seg.

HISTORISK: Høyesterettsdommer Ketanji Brown Jackson.

– Et klart lys

På Capitol var galleriene for å se den historiske avstemningen stappfulle, med lange køer for å komme inn, ifølge New York Times.

Medlemmer av Congressional Black Caucus (de fleste afrikansk-amerikanske kongressmedlemmene) samlet seg på senatsgulvet og markerte anledningen.

Utenfor dørene til Senatet jublet demokratenes majoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer.

– Selv i de mørkeste tider er det klare lys. I dag er et av de sterkeste. La oss håpe det er en indikasjon på mange slike lys fremover, New York-senatoren Chuck Schumer blant annet, skriver New York Times.

Schumer la til:

– Hvor mange millioner barn i tidligere generasjoner kunne ha hatt nytte av et slikt forbilde?

JUBLET: Demokratenes majoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer.

Tre republikanere stemte for

Advokaten og dommeren fra Washington D.C starter i jobben som den første svarte kvinnen som vil tjene i USAs øverste domstol når høyesterettsdommer Stephen Breyer pensjonerer seg til sommeren.

53 senatorer stemte for, mens 47 stemte imot under avstemningen torsdag.

Tre republikanere – senatorene Susan Collins fra Maine, Lisa Murkowski fra Alaska og Mitt Romney fra Utah – brøt med partiet for å støtte dommer Jackson.

Alle demokratenes representanter stemt for.

IKKE BLID: Minoritetslederen i Senatet, Mitch McConnell fra Kentucky, forsøkte å stanse utnevnelsen.

Kritisert

Minoritetslederen i Senatet, Mitch McConnell fra Kentucky, forsøkte seg med et siste argument mot nominasjonen.

– Når det kom til en av avgjørelsene med en av de største konsekvenser en president kan ta, en livstidsutnevnelse til vår høyeste domstol, lot Biden-administrasjonen de radikale styre showet, sa Mitch McConnell.

I forkant av avstemningen har spesielt konservative republikanere vært kritiske til Brown Jackson.

Texas-republikaneren Ted Cruz sa blant annet at hun er «en ekstrem utstikker i spørsmål om kriminalitet og mild i straffutmåling av kriminelle, spesielt seksualforbrytere».

Ketanji Brown Jacksons støttespillere fordømte kritikken og la vekt på hennes kvalifikasjoner og erfaring.

– Dette er virkelig et øyeblikk å feire, sa senator Michael Bennet. Demokraten fra Colorado beklaget at avgjørelsen ikke var enstemmig.

– Hun er en inspirasjon for millioner og millioner av amerikanere, sa han.

To døtre

Biden sa da han lanserte nominasjonen i februar at han har søkt råd blant folk i begge partier for å finne den riktige kandidaten.

– Jeg tror det er på tide at vi har en domstol som reflekterer det fulle talentet og storheten til vårt land, sa Biden.

Jackson kommer fra en stilling som dommer i en føderal ankedomstol. Hun nyter respekt både blant konservative og liberale, ifølge Reuters.

Både avtroppende høyesterettsdommer Breyer og Jackson regnes som liberale, og den nye utnevnelsen vil derfor ikke endre den politiske sammensetningen av domstolen.

Ifølge Wikipedia har Ketanji Brown Jackson (51) to døtre. Hun giftet hun seg med kirurgen Patrick Graves Jackson i 1996.

I dag er det én annen høyesterettsdommer i USA med afrikansk-amerikansk bakgrunn, Clarence Thomas.

Les også: Derfor er utnevnelsen av ny dommer viktig