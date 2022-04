FEM METER DYPT: Russerne hadde gravd et stort hull i hagen, som beboerne antar skulle brukes til en massegrav.

Russerne gravde fem meter dypt hull i Tetianas hage

ANDRIIVKA (VG) Da russiske styrker rullet inn i byen, måtte Tetiana og den 99 år gamle svigermoren hennes flytte ned i kjelleren. Da soldatene dro, var det gravd et enormt hull i hagen.

1. mars rullet russiske soldater inn i Andriivka, en landsby som ligger noen kilometer utenfor Borodjanka ved Kyiv.

Ikke mange av husene til de opprinnelig 2500 innbyggerne står lenger.

I den gjørmete veien ligger det rester av stridsvogner og ammunisjon. De store åkrene rundt landsbyen er minelagte. Dagen før døde to mennesker da de trådte feil. Langs veien sitter innbyggerne to og tre sammen og stirrer tomt ut i luften.

På en benk sitter Tetiana Oleksienko og klapper hunden sin i ettermiddagssolen.

– Det har vært så grusomt, sier Tetiana, hun finner ikke andre ord.

Inne i huset ligger hennes 99 år gamle svigermor, som har overlevd to kriger og mistet tre barn. Klær, møbler og ting ligger strødd.

OKKUPERTE HUSET: Tetiana Oleksienko og svigermoren hennes jobber fremdeles med å rydde opp etter at russerne inntok huset deres.

– Jeg har ryddet opp litt her, men det tar tid.

Da russerne kom, plasserte de en stridsvogn i hagen og tvang Tetiana og moren hennes ned i kjelleren, hvor de måtte bo.

– Kom, så skal jeg vise deg hva de gjorde her.

Hun følger VG ut i hagen. En fem meter dyp grop åpenbarer seg.

– Dette er graven for vårt folk. De klargjorde den til å bli en massegrav, sier hun.

Stemmen brister.

– Men de rakk ikke å ta den i bruk.

MÅTTE FLYTTE NED: Tetianas svigermor måtte bo i kjelleren sammen med Tetiana mens russerne var der.

Fanget i syv dager

På andre siden av gaten er det en hage fylt med ammunisjonskasser, våpen og dype spor etter enorme stridsvogner.

– De brukte huset mitt som et slags hovedkvarter, forteller Vitaliy Cherkasov, som er i med i det territoriale forsvaret, og ikke var hjemme da de kom.

Men det var kona Oleana, og datteren Eva på 19 år. Nå er de to i trygghet i Tyskland.

I syv lange dager var de fanger hos russerne som hadde overtatt huset deres.

Soldatene tok fra dem PC og telefon. De hadde ingen kontakt med omverden og ante ikke hva som skjedde. Det gjorde det heller ikke enkelt å rømme.

– Det var ren psykisk terror, og jeg visste at jeg måtte holde meg rolig for ikke å provosere dem, for å beskytte datteren min, forteller Olena til VG.

BODDE HER: Russerne laget en liten base i familiehuset til Vitaliy Cherkasov. Nå ryddes det opp i hagen. Foto: Kyrre Lien, VG

– Jeg tror ikke hun har fortalt meg alt. Jeg kan bare tenke meg hva hun måtte gjennomgå, sier mannen Vitaliy stille.

Vitaliy forteller at soldatene drakk enorme mengder alkohol, herset med folk og oppførte seg truende. Første dagen hadde soldatene vist stor interesse for datteren.

– Jeg ble livredd for hva soldatene kunne gjøre med datteren vår, sier Olena.

HARDT RAMMET: Utenfor Andriivka er en av broene sprengt.

Hun forteller at soldatene truet med å få granater kastet ned til dem, at de kunne bli skutt eller voldtatt.

– Hvis andre soldater enn oss hadde vært her, hadde dere begge vært voldtatt minst 128 ganger, skrøt den ene offiseren ifølge Oleana.

– Soldatene var sammen med oss nede i kjelleren mye av tiden, de laget mat på kjøkkenet og brukte badstuen vår, før de til slutt tente på den.

Hun sier hun klarte å distrahere soldatene med å servere dem mat og mer vin til de ble så fulle at de sovnet.

På mirakuløst vis kom de seg ut i en evakueringskolonne 7. mars.

– Menneskelige skjold

– De drepte folk fra dag én. I gaten her skjøt de høner og mennesker om hverandre. Tittet noen over gjerdet, skjøt de dem. De sa de var våre brødre. Isteden begikk de folkemord. De holdt kvinner og barn som menneskelige skjold, de terroriserte og torturerte, hevder Vitaliy.

Men selv om han hater det de gjorde, lurer han også på hva de visste, flere av de unge guttene som ble sendt i krigen for Russland.

– Mange var svært unge, de gråt og var redde, visste knapt hvor de var. De sa de kom for å frigjøre oss, i stedet drepte de. Det er helt uforståelig, mener Vitaily Cherkasov.