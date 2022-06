KAMPKLAR: Amineh Kakabaveh har skapt seg en unik posisjon i svensk politikk, og har de siste ukene fått verdens oppmerksomhet.

Hun setter Sveriges Nato-søknad i fare

STOCKHOLM (VG) Den tidligere barnesoldaten krever at den svenske regjeringen ikke skal gi etter for Tyrkias krav. – Jeg har fått mye hat, sier Amineh Kakabaveh til VG.

Den svensk-kurdiske 48-åringen har vært folkevalgt i Sverige i over 14 år. Men det er først nå, på vei ut av Riksdagen, at hun har fått sitt store gjennomslag.

For stort, mener kritikerne.

Det siste halvåret var den svenskkurdiske, partiløse politikeren den avgjørende stemmen da Sverige fikk ny regjering, og nylig holdt hun på å felle den samme regjeringen i et mistillitsforslag. Nå mener mange at hun setter Sveriges historiske Nato-søknad i fare.

Trumfkortet hennes er en helt spesiell avtale med den svenske statsministeren.

Historien om hvorfor hun nekter å bukke under for Nato-landet Tyrkias krav til Sverige, er på mange måter dypt personlig.

Hennes årelange motstandskamp kan oppsummeres i ett bilde:

Hvordan hun som 14-åring ble utstyrt med kalasjnikov og sendt ut i fjellene i Nord-Irak, kommer vi tilbake til. Først skal vi til dagens drama.

«Jeg er blitt Sveriges ansikt»

– En del svenske rasister mener jeg burde reise hjem, at det ikke er mitt land. At jeg ikke har rett til å innflytelse over svensk politikk. Jeg er blitt Sveriges ansikt gjennom å redde regjeringen fra å falle flere ganger. Men det er ikke min feil at partiene ikke vil samarbeide, eller at systemet gir makt til folket, sier Kakabaveh da VG besøker henne i den svenske riksdagen.

Det er hektiske tider. Nok en gang har 48-åringen den avgjørende stemmen. For når statsminister Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og hennes ettpartiregjering denne uken iherdig forsøker å få vedtatt vårbudsjettet, er Riksdagen delt i to. Kakabaveh holder foreløpig kortene tett til brystet.

Den selverklærte sosialisten og marxisten er en «politisk vilde», som de sier i Sverige, altså en partiløs og uavhengig representant, etter å ha røket uklar med partiledelsen i Vänsterpartiet i 2019. Siden da har hun vært tungen på vektskålen i flere store politiske saker.

Onsdag kom Kakabaveh med sitt krav: Hvis hun skal støtte vårbudsjettet, må den svenske regjeringen love ikke å eksportere våpen til Tyrkia.

Journalistene ringer Kakabaveh i ett kjør. Hun svarer på tekstmeldinger fra toalettet, og sier hun også «jobber i søvne».

– «Herregud, titta!» sier Kakabaveh og peker ned på den stadig blinkende iPhonen.

WOMAN OF THE HOUR: En journalist fra det svenske nyhetsbyrået TT stjeler til seg et par ord med Kakabaveh utenfor Riksdagen, idet vårbudsjettet står på spill.

– Undertrykt siden jeg var seks

Kakabavehs reise fra en fattigslig og farlig oppvekst i Iran, til maktens sentrum til Sverige, har vært lang og broket.

Hun vokste opp i en familie på ti i den lille landsbyen Torjan i nordvestlige Iran, ved grensen til Irak. Faren drev kvegdrift, moren passet hjemmet. Alle var de analfabeter.

– Vi var helt på bunnen. Om vi hadde brød for dagen, hadde vi ikke ost. Om vi hadde ost, hadde vi ikke brød, forteller hun.

Da Kakabaveh var fem år, startet den iranske revolusjonen, og det vestlig orienterte monarkiet ble forandret til et strengt religiøst og undertrykkende regime. Den kurdiske minoriteten fikk gjennomgå.

– Vi kurdere fikk ikke – og får fortsatt ikke – lese og skrive på kurdisk i Iran. Jeg som jente fikk ikke gå på skole mer enn i et par år.

Kakabaveh jobbet i stedet. Hun passet småsøsken, hjalp moren, spant garn og vevde klær.

– Jeg ble tidlig bevisst på klasseforskjeller, kjønnsforskjeller og etnisk undertrykking. Jeg er blitt undertrykt siden jeg var seks år.

Kalt «hore» fordi hun viste håret

Hun har vonde minner fra tiden under Revolusjonsgardens knallharde kontroll.

– Alt var tvang. Da jeg var seks år, jeg ble slått av Revolusjonsgarden fordi jeg viste håret, sier Kakabaveh.

De iranske soldatene ville vite hvem som hadde «oppfostret denne horen», og skal ha gitt faren hennes beskjed om at «enten gifter du henne bort, eller så henretter vi henne».

– Det var første gang jeg så pappa gråte, minnes Kakabaveh.

VEKKER FØLELSER: Kakabaveh begynner å gråte da hun forteller om oppveksten sin i Iran.

Hele hennes familie ble forfulgt og fornedret, forteller hun. Onkelen ble drept i en eksplosjon, yngstebroren fengslet for å oppbevare en kurdisk bok på universitetet, og storebroren fengslet i 15 år for å ha tegnet en karikatur av ayatolla Khomeinei.

– Da jeg var ni år kom de og tok pappaen min midt på natten. Grytidlig dagen etter ble han slengt utenfor døren, blodig og hoven. Vi barna måtte hale ham inn. Vi var så redde for at revolusjonsgarden skulle drepe oss.

Da faren noen år senere ble fengslet og torturert, bestemte Kakabaveh seg:

Hun skulle ut og krige.

– Jeg ville kjempe for mine, kvinners og alle kurderes rettigheter, forteller hun til VG.

Peshmerga-soldaten

13 år gammel vervet hun seg til de væpnede styrkene til det iransk-kurdiske partiet Komala. Dette var under Iran-Irak-krigen på 1980-tallet.

Hun ble utstyrt med en kalasjnikov og sendt til Nord-Irak for å delta i geriljaens kamper. Kakabaveh har senere skrevet en bok om sin livshistorie:

– Jeg avskyr kalasjnikov. Jeg avskyr våpen. Derfor vil jeg ikke ha Nato. Jens Stoltenberg og Nato-landene i Europa har ikke opplevd krig og hvordan våpen dreper mennesker.

– Men du bar våpen da du var med i peshmerga. Gjennomførte du krigshandlinger?

– Ja, jeg bar våpen. Takk og lov har jeg ikke måttet skyte noen, men jeg har havnet i bakholdsangrep. Jeg mistet mange kamerater, svarer Kakabaveh.

1 / 2 PESHMERGA: Kakabaveh (t.v.) sammen med andre medlemmer av peshmergastyrkene i en leir i fjellene mellom Irak og Iran en gang mellom 1989–1990. I TJENESTE: Kakabaveh som ung kurdisk peshmerga-soldat. Hun vet ikke nøyaktig når hun er født på grunn av mangelfull fødselsregistrering i Iran, men anslår at hun her var rundt 15 år. forrige neste fullskjerm PESHMERGA: Kakabaveh (t.v.) sammen med andre medlemmer av peshmergastyrkene i en leir i fjellene mellom Irak og Iran en gang mellom 1989–1990.

– Begynte å savne min kalasjnikov

Etter fem år i peshmerga-styrkene la hun ut på flukt til Tyrkia, fordi hun skal ha hatt en dødsstraff hengende over seg i hjemlandet. Under året i Tyrkia opplevde hun enda mer etnisk undertrykkelse, sier hun.

– Jeg ble slått av tyrkisk politi fordi jeg sa jeg var fra Kurdistan. For dem finnes ikke Kurdistan. Da begynte jeg å savne min kalasjnikov.

I 1992 kom Kakabaveh til Sverige som FN-kvoteflyktning. Herfra fortsetter kampen.

Kalasjnikoven er blitt erstattet med en politikers beste våpen: Ordet. I Riksdagen har hun stilt spørsmål om Sveriges relasjon til Tyrkia over hundre ganger, viser et søk på parlamentets nettsider.

En helt spesiell avtale

Så viktig er kurdernes sak for Kakabaveh, at da hun var vippestemmen som skulle godkjenne Anderssons regjering i november, krevde hun som enkeltpolitiker å få på plass en uvanlig avtale som legger sterke føringer for svensk Midtøsten-politikk. Dette var før Ukraina-krigen, og på et tidspunkt da svensk Nato-medlemskap var utenkelig.

I avtalen, signert Socialdemokraternas partisekretær og Kakabaveh, forplikter regjeringen seg til å støtte kurdiske organisasjoner i Nord-Syria.

AVTALEN: Dette er hva Kakabaveh fremforhandlet med Socialdemokraterna, under løfte om å støtte deres mindretallsregjering.

Ifølge avtalen skal Sverige samarbeide mer med det kurdiske partiet PYD, som er en søsterorganisasjon til det kurdiske arbeiderpartiet PKK i Tyrkia. PKK er terrorstemplet i Tyrkia, EU og USA. PYDs væpnede gren er militsen YPG, som den vestlige verden støttet i kampen mot IS.

Bakgrunn: Dette er kurdernes kamp

– Hvorfor var det så viktig for deg å få på plass denne avtalen, som krever støtte til PYD og YPG?

– Fordi hele Europa, også ditt hjemland, og USA har kalt disse menneskene for helter og heltinner, fordi de befridde verden fra barbariet til IS. De vokter fortsatt 12.000 IS-krigere, mange av dem fremmedkrigere. Hvorfor skal vi svikte dem nå?

MILITS: Medlemmer av den kurdiske YPG-militsen flagget og feiret på vei ut av kamper med terrorgruppen IS i Raqqa i Syria i juni 2015.

– Er kurdersaken den viktigste politiske saken for deg?

– Nei, det er ikke den eneste viktigste saken. Men for meg handler det ikke om kurdere, men om Sveriges prinsipper og menneskerettigheter.

Kakabaveh ramser opp andre politiske saker hun bryr seg om, som kampen mot privatisering, mot religiøse skoler og æreskultur, og for høyere pensjoner.

– Ligger lojaliteten din hos den svenske regjeringen eller hos Kurdistan?

– Den ligger hos det svenske folket og Sveriges suverenitet. Men det jeg sier, er: La ikke Erdogan eller en fremmed makt få bestemme. Selv om Nato-søknaden står og faller på dette. Vi må ha vår egen verdighet. Verden skal ikke se på oss som et kuet, stilnet og samvittighetsløst land.

«I mine øyne er det kamp»

Hun viser til at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og hans regjering har kommet med en rekke krav til Sverige, dersom landet skal få bli medlem av Nato. Tyrkia krever blant annet at Sverige skal «slutte å støtte terrorister», det vil si PYD og YPG i Nord-Syria – de samme gruppene Kakabaveh krever at Sverige samarbeider med.

Les også: Tyrkia avslo Nato-invitasjon

Kakabavehs kritikere, som Erdogan-vennlige tyrkiske kommentatorer og Kristdemokraternas leder, mener at hun holder den svenske regjeringen som «gissel».

VIPPESTEMME: Kakabaveh reddet regjeringen fra et mistillitsforslag mot justisminister Morgan Johansson i siste time 7. juni. Johansson lytter til talen, ved siden av statsminister Magdalena Andersson (i blå drakt).

– Trives du med å ha så mye makt og innflytelse?

– I deres øyne er det makt, i mine øyne er det en kamp. En kamp for menneskerettigheter, for Sveriges suverenitet, for at vi ikke skal vike for fremmede makter som Erdogans regime.

– Men du får kritikk, blant annet av svenske statsvitere, for å ha uforholdsmessig mye makt?

– I vår grunnlov står det at de folkevalgte har makt til å påvirke, og det er derfor vi er her. Politikere skal ikke bare være ja-sier. Derfor gikk jeg ut av Vänsterpartiet. Jeg ville ikke følge partipisken, svarer Kakabaveh.

Ut mot Erdogan og Stoltenberg

Hun avviser tvert at YPG og PYD har terrorkoblinger, og sier hun heller ikke har noen forståelse for at regjeringen i Ankara synes det er problematisk at en kommende Nato-alliert støtter grupper Tyrkia mener bedriver terror mot tyrkerne.

– Hvorfor skal kurderne terrorstemples når det er de som terroriseres av Erdogan? spør hun retorisk tilbake.

VG har bedt den tyrkiske ambassadøren i Sverige om å kommentere Kakabavehs kritikk mot Tyrkia, men han har ikke ønsket å svare.

BLOKKERER: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil ikke ha Sverige inn i Nato-fellesskapet, med mindre de går med på hans krav.

Kakabaveh er ikke bare sterkt kritisk til Erdogan, men også til Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Kan Stoltenberg fortelle meg: Hvorfor skal Tyrkia få anvende kurderne som brikke i spillet for å få Europas penger, og Natos og Sveriges våpen?

VG har forelagt dette spørsmål til Stoltenberg. Hans sekretariat i Nato svarer ikke direkte, men viser til at generalsekretæren har tatt opp Sveriges søknad og «viktigheten av å bekjempe terrorisme» flere ganger i det siste.

I FARTA: Amineh Kakabaveh i rask gange i Riksdagens korridorer. Her foran plenumssalen i det svenske parlamentet.

Dette tror hun om Nato-medlemskapet

I Riksdagen fortsetter dragkampen. Utenriksminister Ann Linde varslet nylig at Sverige vil åpne opp for våpeneksport til Tyrkia likevel, og at Sverige vil skjerpe terrorlovgivningen sin.

Det vekker kampviljen i Kakabaveh.

– Da begår de både brudd på avtalen vår, men også brudd på folkeretten ved å bidra til Tyrkias krigføring. Dette må gjennom Riksdagen, de kan ikke bare fjerne forbudet mot våpeneksport.

– Tror du Sverige blir medlem av Nato til slutt?

– Jeg tror det. Joe Biden kommer til å roe ned Erdogan.

– Ved å selge ham F-16-kampfly?

– Ja. Erdogan trenger Biden, svarer hun, og viser til at det er presidentvalg i Tyrkia neste, der Erdogan sliter på meningsmålingene, mye grunnet økonomisk kollaps.

Bakgrunn: Derfor kan Erdogan vinne på å skape krise i Nato

Selv er Kakabaveh på vei ut av Riksdagen. Hun stiller ikke til gjenvalg ved valget 11. september, ettersom hun er partiløs. På spørsmål om hva hun vil gjøre videre, er hun hemmelighetsfull. Men hun er ikke ferdig med å kjempe:

– Jeg vil fortsette å være en stemme for menneskerettigheter og kvinners rettigheter.