17-åring kom inn på alle eliteuniversitetene

17 år gamle Ashley Adirika fra Miami Beach i Florida håpet å komme inn på ett eliteuniversitet. Hun kom inn på alle åtte, og tre anerkjente universitet til.

– Jeg bestemte meg for å søke på alle og håpet å komme inn på ett, sier Ashley til CNN.

Da svarene på søknadene hennes kom, gråt hun av glede og overraskelse, og de tre søsknene hennes hoppet rundt henne og ropte og skrek av glede.

Moren til Ashley innvandret fra Nigeria til USA for 30 år siden, og hele familien er nå veldig stolte av den ferske studenten.

Ashley kom inn på universitetene Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Penn, Princeton og Yale. Valget hennes endte på Harvard, der hun begynner til høsten.

I tillegg til de åtte såkalte Ivy League universitetene, kom hun inn på prestisjetunge Stanford, Vanderbilt og Emory universitetene.

Når hun er ferdig med det som tilsvarer bachelor på Harvard, planlegger hun å fortsette på jusstudier.

17-åringen sier hun ønsker å bruke sine evner til å bekjempe lønnsforskjeller og styrke lokalsamfunn.

– Jeg er lidenskapelig opptatt av å bruke politikk for å gjøre samfunnet bedre. På sikt ønsker jeg å bruke bakgrunnen jeg får som advokat, som en plattform til å utøve politikk, sier hun til CNN.

Hun er også en sterk forkjemper for fargede jenters rettigheter, og startet tidlig organisasjonen Our Story Our Word, som gjennom mentorordning, samhold og lokal innsats skal fremme jenters muligheter. Organisasjonen ble startet fordi hun selv slet med å finne støtte da hun gikk på ungdomstrinnet.

En kampanje for å hjelpe hjemløse, var også henne idé, og de samlet inn penger til hygieneartikler for hjemløse jenter og kvinner.

På videregående var hun et fryktet medlem av skolens debattgruppe.

– Alle visste hvem Ashley var, fordi hun er så smart. Hennes prøveresultater var skyhøye hver gang, forteller lærer Bess Rodriguez som rekrutterte henne til skolens debattgruppe, til New York Post.

Hun har utmerket seg i flere nasjonale debattkonkurranser i USA.