SLUTT: Over hele USA, og foran høyesterett i Washington, demonstrerte amerikanske kvinner onsdag for abortrettigheter de nå står i fare for å miste.

Levis vil hjelpe ansatte med abort-utgifter

Jeans-produsenten Levi Strauss & Co sa onsdag at de vil dekke sine ansattes utgifter dersom de trenger å reise til en annen stat for å ta abort.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bakgrunnen er denne ukens nyhet om at USAs høyesterett ifølge en lekkasje ser ut til å ønske å oppheve amerikanske kvinners rett til selvbestemt abort.

Mandag lekket avisen Politico utkastet, der det ser ut til at et flertall vil stemme for å oppheve Roe v. Wade-avgjørelsen fra 1973 som legaliserte abort over hele landet. I over et halvt århundre har loven beskyttet kvinners abortrettigheter.

Hvis loven endres åpner det for at amerikanske stater nå selv kan forby eller tillate abort.

OPPRØRTE: Demonstranter samlet seg utenfor høyesterettsbygningen i Washington etter at lekkasjen ble kjent denne uken.

– Beskytte ansattes helse

Mange store amerikanske selskaper har vært tause om abortrettigheter, til tross for at halvparten av amerikanske arbeidstakere er kvinner, skriver New York Times.

Men nå tar buksemerket Levis et offisielt standpunkt i saken. Onsdag sa de at de vil betale for de ansattes reisekostnader for å få tatt abort dersom de ønsker det.

«Gitt det som står på spill, må vi ta stilling og handle for å beskytte våre ansattes helse. Det betyr også å beskytte deres reproduktive rettigheter,» sa selskapet i en uttalelse. De er dermed et av de første amerikanske selskaper som tør å ta stilling.

Andre selskaper har imidlertid også signalisert at de vil tilby lignende støtte til ansatte som trenger å reise ut av stater. Texas og Oklahoma er blant statene som har begrenset tilgang til aborttjenester.

Amazon, den nest største private arbeidsgiveren i USA, sa mandag at de vil betale opptil 4000 dollar i reiseutgifter årlig for ikke-livstruende medisinske behandlinger, inkludert selvbestemt abort, melder Reuters.

Levis mener mangelen til fri abort vil ha «store konsekvenser for den amerikanske arbeidsstyrken, den amerikanske økonomien og vår nasjons streben etter likestilling mellom kjønn og rase.»