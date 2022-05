FUNNET DREPT: Kylen Schulte og Crystal Turner hadde giftet seg i april. I august ble de funnet drept ved en teltplass i Utah.

Navngir mistenkt etter drapsmysterium

Politiet i Utah i USA har nå gått ut med navn og bilde på en mistenkt i forbindelse med dobbeldrapet på Kylen Schulte og Crystal Beck Turner.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det nygifte paret fortalte om en skummel type ved teltplassen. Kort tid etter ble de funnet drept i Moab i Utah 18.august i fjor. De to hadde giftet seg fire måneder tidligere.

Først nå går politiet ut med navn og bilde på mammen de mener står bak drapene. Vedkommende skal ha tatt sitt eget liv og ble funnet død samme dag, skriver Fox News.

Kanalen skriver at etterforskning viser at den mistenkte var i samme område som da drapet skjedde, men forlot senere delstaten. Han jobbet også på samme McDonalds som en av kvinnene.

«Dersom noe skjer med oss, er vi drept»

Det ble først rapportert at Kylen Schulte og Crystal Beck Turner ble funnet ved en øde landevei, men ifølge KUTV news ble de to funnet i en bekk i nærheten av en leirplass, etter å ha vært meldt savnet i to dager.

Paret, som ofte campet ute, hadde til venner fortalt om en skummel fyr som campet i nærheten. Det fortalte de også lørdagen da de ble sist sett, på en lokal bar.

Nå har det også blitt kjent at Schulte fortalte venner at «dersom noe skjer med oss, er vi drept», skriver Salt Lake Tribune.

Ifølge en ransakelsesordre skal de to ha blitt funnet avkledd fra livet og ned med skuddskader flere steder på kroppen.

Teltplassen blir beskrevet som en hvor man oppholder seg over lenger tid, altså ikke bare for en natt.

Funnet av venninne

Det var deres felles venn Cindy Sue Hunter som fant de to drept. Hun hadde fått en bekymret oppringning fra Kylen Schultes far, som også hadde fått høre om den skumle mannen i nærheten av teltplassen.

Hunter reagerte kraftig da det lokale politiet uttalte at de ikke anså at det er noen fare for publikum i området, til tross for at to mennesker nettopp var drept, og ingen har blitt pågrepet.