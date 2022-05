CCS-DIPLOMATI: Jonas Gahr Støre er i London for å markedsføre lagring av CO2 under Nordsjøen. Han skal også møte statsminister Boris Johnson i statsministerboligen 10 Downing Street.

Ny avtale: CO2 fra Londons søppel skal ende under Nordsjøen

LONDON (VG) Den nye endestasjonen for klimagass fra Londons søppel, kan bli et CO2-deponi i Nordsjøen. Fredag formiddag kunngjør statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at «Langskip» har fått sin første store internasjonale kunde.

Publisert: Nå nettopp

Den norske statsministeren er i London fredag. På planen står også et møte i 10 Downing Street med den britiske statsministeren Boris Johnson.

Norge satser enorme beløp på verdikjeden som skal stå for fangst og lagring av CO2 under Nordsjøen, også kalt CCS.

Samtidig som Europa etterspør norsk naturgass i store mengder for å erstatte russisk gass, driver det offisielle Norge også innsalg av den norske løsningen for karbonfangst og lagring.

– Under Nordsjøen har Norge volum til å lagre Europas CO2-utslipp i mange tiår, sier Støre til VG.

CCS-diplomat

Det skal investeres opp mot 20 milliarder norske kroner fra statens side for å få på plass både fangstanlegg i Brevik og på Klemetsrud i Oslo, transportskip til et landanlegg i Øygarden - og så rør ut i Nordsjøen der klimagassene skal lagres for fremtiden.

– Nå driver vi et aktivt CCS-diplomati, sier Støre.

Intensjonsavtalen som kom på plass fredag, går ut på at klimagasser fra Londons søppelforbrenning, etter hvert 1,5 millioner tonn CO2, skal fraktes på skip ned Themsen og over Nordsjøen til det norske landanlegget.

Avtalepart er det britiske avfallshåndteringsselskapet Cory.

Skal ned i rør

Støre sier til VG at han ser for seg et fremtidig nett med rørledninger, også fra det europeiske kontinent, som kan frakte CO2 til deponier under Nordsjøen. Endestasjon vil være forlatte olje- og gassfelt i norsk sektor.

Men frakt av CO2 over landegrensene forutsetter internasjonale avtaler.

– Vi inngår nå slike avtaler nå med land som Belgia, Tyskland, Danmark og Sverige, i tillegg til Storbritannia, som gjør slik frakt mulig, sier Støre.

Han sier at CCS er talepunkter i møter med kolleger fra alle europeiske land.

– Vi må legge til rette for mer lagringskapasitet under Nordsjøen, for å ta imot de store mengdene som vi kan se for oss. Regjeringen behandler nå søknader for å legge til rette for flere lagre, sier han til VG i London.