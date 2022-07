Dansk politi: To 17-åringer blant de drepte

KØBENHAVN/OSLO (VG) Politisjef Søren Thomassen opplyser at to 17-åringer er blant de drepte. Politiet mistenker ikke terror som motiv.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Tre personer er drept og fire er alvorlig skadet etter at en mann skjøt rundt seg inne på kjøpesenteret Field’s i København søndag ettermiddag.

Dette er de drepte:

En 17 år gammel dansk gutt.

Ei 17 år gammel dansk jente.

En 47 år gammel mann med russisk statsborgerskap, bosatt i Danmark.

I tillegg er totalt fire personer er truffet av skudd.

– De er på sykehuset i alvorlig tilstand, opplyser politisjef Søren Thomassen.

Dette er de alvorlig skadede:

En 40 år gammel dansk kvinne.

En 19 år gammel dansk kvinne.

En 50 år gammel svensk mann.

Ei 16 år gammel svensk jente.

Det er også flere lettere skadede, som ikke ble truffet av skudd.

Politiet mener ofrene er tilfeldige.

Thomassen opplyser at det ikke er noe som tyder på at mistenkte handlet sammen med andre.

Politisjefen opplyser at det kan se ut til at gjerningsmannen har planlagt angrepet.

– Vi vil sikte ham, men det er ingenting i vår etterforskning som kan underbygge at det er terror, sier Thomassen.

Han opplyser at mistenkte er kjent for psykiatrien.

Gjerningsmannen er en 22 år gammel danske. Han ble pågrepet 13 minutter etter politiet fikk første melding om skytingen klokken 17.35.

Ifølge Thomassen ser det ut som at mistenkte ikke hadde våpentillatelse.

– Slik det ser ut nå, er våpnene lovlige, men han har ikke hatt tillatelse, sier han.

Den danske justisministeren Matias Tesfaye sa natt til mandag at motivet bak skytingen foreløpig ikke er kjent. Politiet opplyste allerede søndag kveld at de går ut fra at gjerningsmannen handlet alene.

Her blir den mistenkte pågrepet pågrepet:

Gjerningsmannen gikk rundt med skytevåpenet inne på kjøpesenteret og ropte «den er ikke ekte»: