OVERGA SEG: Dette bildet tatt tirsdag viser noen av de 265 ukrainske soldatene fra stålverket i Mariupol som har overgitt seg til russiske styrker på vei ut av byen.

Ukrainerne i stålverket har overgitt seg - nå kontrollerer Russland deres skjebne

Her sitter ukrainske soldater, som fram til mandag forsvarte seg i stålverket i Mariupol, på en buss omringet av russiske soldater. Hva som skjer med dem, blir Putins personlige avgjørelse, mener forsker Tor Bukkvold.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De mørke kjellerrommene under stålverket i Mariupol var de ukrainske soldatenes siste tilholdssted i den ødelagte byen.

Russiske styrker har i mange uker kontrollert alt annet i byen, bortsett fra det gigantiske fabrikkområdet.

Situasjonen for de gjenværende soldatene var før helgen kritisk. Det var lite mat, medisiner og drikke igjen. Mange av dem var svært hardt skadet.

Azov-regimentet i den ukrainske nasjonalgarden la selv ut bilder fra kjelleren før helgen, for å vise tilstanden til mange av deres menn.

Et av bildene viste denne mannen:

Natt til 17. mai var motstanden over. Den ukrainske militærkommandoen ba soldatene legge ned våpnene.

Deretter begynte soldatene å overgi seg til russiske styrker. Et av bildene av aksjonen viser den samme skadede soldaten nå i fiendens hender:

Evakuering eller overgivelse?

Ifølge ukrainske myndigheter er det snakk om 265 soldater, av dem 51 alvorlig skadet, som er evakuert. Ifølge Russland er det 959 ukrainske soldater som har overgitt seg.

Myndighetene i Ukrainas mener soldatenes tre måneder lange forsvar av Mariupol har gjort det vanskelig for russiske styrker å rykke raskt frem i andre deler av sørøstlige Ukraina. President Zelenski kalte dem «Ukrainas helter».

Det ukrainske forsvaret av byen har for millioner av ukrainere blitt et symbol på heltedåd i møte med det massive russiske angrepet.

Ukrainske myndigheter hevder at så mange som 20.000 sivile er drept i byen siden invasjonens start i februar. Dette er tall som ikke lar seg verifisere, fordi Russland nå kontrollerer området.

SKADEDE HENTET UT: Bildet er tatt utenfor stålverket natt til 17. mai.

I de første nyhetsmeldingene ble operasjonen natt til 17. mai fra Ukrainas side kalt «evakuering». Det ukrainske militæret sa at deres soldater fra Mariupol skulle være ledd i en fangeutveksling med russiske krigsfanger.

– Redningsoperasjonen er kun ferdig når alle Mariupols forsvarere er evakuert til ukrainskkontrollerte områder, har Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar uttalt ifølge NTB.

I russiske medier omtales situasjonen som masseovergivelse og som en seier for de russiske styrkene.

– Vi venter på gode nyheter om denne evakueringen, sier kona til lederen for de ukrainske styrkene i stålverket, Kateryna Prokopenko til VG onsdag.

KAMPEN ER OVER: Ukrainske soldater fotografert etter de la ned våpnene og gikk ut av stålverket i Mariupol.

Vil kalle Azov-regimentet terrorister

Nå er soldatenes skjebne svært uviss.

Flere medlemmer av den russiske Statsdumaen er svært skeptiske til den omtalte fangeutvekslingen. Onsdag skal forsamlingen stemme over en resolusjon som vil forhindre utveksling av soldater fra Azov-regimentet.

Azov-regimentet var opprinnelig en høyreradikal milits som senere har blitt innlemmet i det ukrainske forsvaret, og dette spiller en sentral rolle i russisk propaganda.

Selv om Azov-regimentet nå hevder, sant eller usant, å ha gått vekk fra høyreradikal ideologi, blir deres bakgrunn daglig brukt av russiske myndigheter og medier for å legitimere Russlands invasjon av Ukraina.

Et av Putins hovedargumenter var at Ukrainas forsvar måtte «denazifiseres» og Azov-soldatene var blant hans bevis.

– Det er krigsforbrytere blant dem, og vi må gjøre alt for at de får sin straff, uttalte Vjatsjeslav Volodin, som er leder for Statsdumaen.

Han har ikke kommet med bevis for sine påstander.

Den største føderale etterforskningsenheten i Russland hevder de skal avhøre soldatene for å «identifisere nasjonalister» og finne ut om de har vært involvert i forbrytelser mot sivile.

Den russiske riksadvokaten har bedt landets høyesterett om å gi Azov-regimentet betegnelsen som terrororganisasjon.

Putins avgjørelse

Sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, sier til VG at det er verdt å merke seg at foreløpig er de ukrainske soldatene flyttet til russisk-kontrollerte områder. Det er blant annet rapportert at syv busser med soldater er kjørt til en russisk fangeleir.

Bukkvoll tror ennå ikke Russland har bestemt seg for hvilke skjebne soldatene går i møte. Han sier hele situasjonen er et dilemma for Russland.

– Det finnes nok et betydelig hevnmotiv mot disse soldatene, fordi de har gjort stor skade på de russiske styrkene. Samtidig kan det være risikabelt å gå for langt med en slik hevn, fordi dette trenger ikke være siste gang Russland og Ukraina forhandler. Neste gang kan det være Russland som trenger tillit i slike samtaler, sier forskeren.

Uansett hva som venter soldatene som ble fraktet bort i busser merket med «Z» er Bukkvoll sikker på at det til syvende og sist ender på president Vladimir Putin bord, fordi saken har fått så stor symbolsk kraft.

– Dette blir Putins personlige avgjørelse. Dersom han bestemmer seg for at det beste for krigføringen videre er at de ikke skal ta livet av dem, så blir det slik, sier Bukkvoll.

Han tror oppmerksomheten dette får i medier i hele verden kan være til soldatenes fordel.

– Det kan bety større mulighet for en utveksling at slike som dere (media red.anm.) er opptatt av dette, men samtidig er det ikke sikkert hvordan akkurat det slår ut. Blir presset fra Vesten for stort kan det slå motsatt vei.

– At det blir en prinsippsak for Putin å vise Vesten at han bestemmer og gjør som han vil?

– Ja, nettopp, svarer Bukkvoll.