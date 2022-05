AP Photo/Darko Vojinovic

Gikk ned på kne i Senatet: − Jeg bønnfaller dere

Den demokratiske senatoren Chris Murphy gikk ned på kne og ba sine kolleger om å handle etter skyteepisoden i Uvalde, Texas.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

14 barn og en lærer er bekreftet drept, i tillegg til gjerningsmannen.

– Hva er det vi gjør? Hvorfor bruker dere all tid på å stille til valg for senatet. Hvis svaret er, mens flere slaktes og barna våre løper for livet: vi gjør ingenting? Hva er det vi gjør? Hvorfor er dere her?

Han gikk ned på kne på gulvet inne i Senatet, ifølge en journalist hos TV-kanalen MSNBC.

– Jeg er her på gulvet for å bønnfalle dere, helt bokstavelig på mine hender og knær for å be dere: finn en vei fremover. Jobb med oss for å lage lover som gjør dette mindre sannsynlig.

MANER TIL HANDLING: Chris Murphy har lenge argumentert for at USA bør innføre strengere våpenlover. Her er han under en pressekonferanse utenfor Den amerikanske kongressen 7. mai 2018.

Våpenlovene mange steder i USA er svært liberale, som gjør det lett å få tak i våpen for privatpersoner.

Fred Guttenberg, en anti-våpenaktivist som opplevde at hans 14 år gamle datter ble drept på en skoleskyting i Parkland i Florida i 2018, sier til MSNBC:

– Folk har sviktet. Jeg er ferdig. Folk sviktet våre barn igjen for fanden. Ok? Jeg er ferdig og lei. Hvor mange flere ganger skal det skje, sier Guttenberg ifølge kanalen og legger til:

– Skal jeg høre på han guvernøren i Texas snakke om hvorfor han kjempet for å lage lover som gjorde det lettere å få tak i våpen?