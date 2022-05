FRAKTES UT: Busser stod klare for å ta i mot sårede soldater fra Azovstal.

Zelenskyj bekrefter: Sårede soldater forlater Azovstal

Evakueringen av soldater fra det beleirede stålverket har begynt.

Øyenvitner sier mandag kveld til nyhetsbyrået Reuters at de har observert busser med ukrainske soldater forlate Azovstal-stålverket i Mariupol.

Ukrainas president bekrefter sent mandag kveld at mer enn 260 soldater er fraktet ut.

– Vi håper vi vil klare å redde livene til våre gutter, sier presidenten.

– Ukraina trenger at heltene er i live. Det er prinsippet i hvordan vi jobber. Jeg tror enhver fornuftig person vil forstå disse ordene.

Ifølge vitnene skal det ha vært snakk om rundt 12 busser. Det er uklart hvor mange som skal ha vært om bord, og om de 40 soldatene Ukraina har sagt har vært skadet inne i stålverket er blant de som nå angivelig skal bli evakuert. De skal mandag kveld ha ankommet Novoazovsk øst for Mariupol, melder Reuters.

Ifølge ukrainske myndigheter skal det ha vært rundt 600 soldater inne i stålverket.

Det russiske forsvarsdepartementet hevdet ifølge det franske nyhetsbyrået AFP tidligere mandag at de var blitt enige med Ukraina om en fredsavtale ved Azovstal.

Ukrainske myndigheter har ikke bekreftet det samme, men den omstridte Azov-bataljonen, som har hatt påviste koblinger til høyreekstreme, har skrevet på Twitter at de er klar for å følge ordre for å redde liv blant sine styrker.

– For å redde liv, følger hele Mariupol-garnisonen beslutningen den øverste militærkommandoen har tatt, og håper på full støtte fra det ukrainske folk, skriver de.

Ukraina har i lengre tid bedt om en fredsavtale for å få evakuert soldater fra stålverket – mange av dem såret i kampene som preget byen i to måneder fra den russiske invasjonen.

I slutten av april erklærte de russiske styrkene seier i Mariupol. Siden har de gjenværende ukrainske styrkene forskanset seg inne i Azovstal-stålverket, som er bygget for å tåle en atomkrig.

Tidligere har sivile blitt evakuert fra denne siste skansen, ut til Zaporizjzja, 22 mil lenger vest.