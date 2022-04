LEDER: Macron ligger foreløpig best an i kampen om presidentembetet. Slik det står nå vil Macron og le Pen gå videre til andre valgomgang i Frankrike.

Valgdagsmåling i Frankrike: Macron med klar ledelse over Le Pen

Den offisielle valgdagsmålingen viser ledelse for den sittende president Emanuel Macron med Marine Le Pen like bak.

Av Eirik Wichstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Av de tolv kandidatene som stiller til valg, er det den sentrumsorienterte presidenten Emmanuel Macron, høyrenasjonalistiske Marine Le Pen og venstrepopulisten Jean-Luc Mélenchon som har en reell sjanse til å gå videre til andre valgomgang

Den høyreradikale TV-profilen Eric Zemmour hang med i løpet en stund, men har falt som en stein på målingene den siste måneden.

Den offisielle valgdagsmålingen viser at kampen om presidentembetet sannsynligvis vil stå mellom Macron og Le Pen.

Macron måles til 28, 6 prosent av stemmene, og Le Pen like bak med 24, 4 prosent, ifølge prognosen publisert av IFOP.

– Trump i Frankrike

Slik det ligger an kan Frankrike stå igjen med to kandidater som har klart ulike visjoner for landets utenrikspolitikk.

Macron er EU-tilhenger og ønsker å fortsette Nato-samarbeidet, men har tatt til orde for et sterkere forsvarssamarbeid i Europa.

Le Pen ønsker å ta Frankrike ut av Nato og erstatte EU med en «allianse av nasjoner», og sa før krigen at hun ikke anså Putin som en trussel for Europa.

Om den høyrenasjonalistiske presidentkandidaten vinner kan det få store konsekvenser for samholdet i NATO, mener Nupi-forsker Pernille Rieker.

– Det vil være en stor utfordring for EU og europeisk sikkerhet, sier hun og viser til at Le Pen står for en «Frankrike først»-linje, og kan sette en stopper for de store europeiske prosjektene.

– Dette vil være noe helt nytt. Vi vil få en slags Trump i Frankrike. En president som er proteksjonistisk, nasjonalistisk og veldig streng på innvandring, sier hun.

Selv tror hun det er mest sannsynlig at Macron vinner, men holder døren åpen for at alt kan skje, sier hun før hun har sett valgdagsmålingen.

Må mobilisere venstresiden

Dersom duellen står mellom de to har Le Pen 49 prosent sjanse til å overta jobben til den sittende presidenten, ifølge BFM TV.

Det fikk Macron til å rette en bønn til de franske velgerne fredag, der han oppfordret til å delta i valget.

Om den sittende presidenten skal bli gjenvalgt er han avhengig av å mobilisere de moderate og venstresidens velgere, påpeker Rieker.

Men det er langt ifra noen jublende entusiasme for hans prosjekt i disse gruppene.

– Det spørs hvor mange han greier å mobilisere blant venstresiden velgere. For å kapre disse velgerne må han overbevise om at han står for en mer sosial profil, sier Rieker.

Lavere valgdeltagelse

En opptelling klokken 17 viste at rundt 65 prosent hadde avlagt stemme, skriver NTB.

Det er noe lavere enn ved samme tid i valget i 2017, noe som kan indikere at den totale valgdeltagelsen blir lavere enn ved forrige presidentvalg.

– Det handler nok mye om at folk er litt apatiske og tenker at valget er litt avgjort på forhånd, sier Nupi-forsker Pernille Rieker.

Hun synes ikke nedgangen ligger an til å bli så dramatisk, og peker på at valgdeltagelsen er relativt høy ved franske presidentvalg.

Ved forrige valg endte den totale valgoppslutningen på 77 prosent.

Valglokalene stenger klokken 19 de fleste steder, og klokken 20 i enkelte store byer.