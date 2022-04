GEIPER TIL POLITIKERNE: Amélie Fayemendy (22) har bedre planer på søndag enn å velge Frankrikes neste president.

Kampen om hjemmesitterne: − Det er noe dritt. Uansett hvem som vinner

SAINT-DENIS/PARIS (VG) Hjemmesitterne kan sitte med nøkkelen til presidentpalasset når Frankrike går til valgurnene igjen på søndag. Men det skal mye til for å sjarmere dem.

– Skal du stemme på søndag?

– Nei, jeg har ikke tid, jeg jobber, sier Amélie Fayemendy (22).

– Er det ikke viktig nok til å ta seg fri?

– Nei, jeg vil heller tjene penger enn å stemme på dette her. Det er som å stemme på pest eller kolera. Det gidder jeg ikke.

«Pest» og «kolera», også kjent som sittende president Emmanuel Macron og hans utfordrer Marine Le Pen, er et kjent kallenavn på de to presidentfinalistene blant franske velgere som ikke stemte på dem under første valgrunde 10. april.

Nå utkjempes en intens kamp om å vinne hjemmesitternes gunst i kampen om å bli Frankrikes mektigste person de fem neste årene.

– Det er noe dritt uansett

Tiden er i ferd med å renne ut. Søndag går franskmenn til urnene igjen for andre og siste gang.

Den aller største gruppen Macron og Le Pen må overbevise, er hjemmesitterne.

Mer enn én av fire franske velgere lot være å stemme i år. Sist Frankrike talte så mange hjemmesittere under første valgrunde var for 20 år siden, i 2002.

Det var aller første gang ytre høyre-partiet Nasjonal samling (som da het Nasjonal Front) kom til andre og siste valgrunde. I år er partiet nærmere seier enn noensinne.

Og Amélis aldersgruppe kan spille en avgjørende rolle på søndag.

«BEDRE TING Å GJØRE»: Amélie var hos frisøren torsdag. Litt lenger nedi gaten hadde byen fått storfint besøk av den franske presidenten, som var kommet for å fri til byens innbyggere. Men Amélie ingen planer om å flytte seg. FORLANGER MER: Amélie har reist en time for å komme til frisøren hun sier er «den eneste» som klarer å fikse håret hennes slik hun liker det. Ingen politikere har så langt klart å fikse landet på en måte som gjør at hun vil stemme på dem.

Unge er tungt overrepresentert blant hjemmesitterne. 42 prosent av velgere mellom 18 og 24 år lot være å stemme under første omgang. I aldersgruppen 25 til 34 år var tallet 46 prosent.

Amélie, som kaller årets 12 presidentkandidater «en katastrofe», fant ingen hun ville stemme på i år, men gjorde sin borgerplikt og stemte blankt. Nå er hun ferdig.

– Det er noe dritt. Uansett hvem som vinner, sier hun.

Macron på sjarmoffensiv

Amélie er på besøk hos frisøren sin i Saint-Denis. Byen er den største i Seine-Saint-Denis, en fattig forstad nordøst for Paris som sliter med høy arbeidsledighet. Her bor folk tett i tett i små leiligheter i høyreiste betongblokker. Mange av innbyggerne har innvandrerbakgrunn.

Over 30 prosent av velgerne i Seine-Saint-Denis lot være å stemme under første valgomgang, mer enn noe annet sted på fastlandet. I noen byer var andelen hjemmesittere nesten 40 prosent.

Altså kan det være mange stemmer å hente.

PÅ VELGERJAKT: President Emmanuel Macron ville overbevise innbyggerne i Saint-Denis om at han fortjener stemmen deres på søndag.

Presidenten Emmanuel Macron besøkte Saint-Denis torsdag, og fikk applaus på torget, der nysgjerrige innbyggere hadde møtt opp for å få et glimt av 44-åringen.

PÅ BESØK: President Macron i Seine-Saint-Denis etter invitasjon fra Sosialistparti-ordføreren, som har signert et opprop sammen med 14 andre folkevalgte der de oppfordrer folk til å stemme på Macron for å blokkere «Republikkens fiende», Marine Le Pen.

– Tror ikke Le Pen blir president

Men langt fra alle var like overbevist.

– Hvis jeg stemmer på Macron, tar jeg også ansvaret med å stemme en president som skaper monstrøse ulikheter, sier Michael Klein.

28-åringen stemte på venstresidens mann, Jean-Luc Mélenchon, første valgomgang. På søndag blir han hjemme.

Klimaet er det aller viktigste for Klein, som opprinnelig er fra Grenoble, eller Frankrikes «grønne hovedstad», som han kaller det.

STÅR FAST: Michael Klein (28) kikket på Macrons opptreden i Saint-Denis torsdag, men lot seg ikke overbevise om at den sittende presidenten fortjener stemmen hans.

Når det kommer til å redde verden, er Macron og Le Pen like ille, bare på hver sin måte, mener han. Valget mellom de to valget mellom en «en kvasi-fascistisk stat eller en neoliberal stat». Da er det bedre å la være å stemme, synes han.

– Selv om Le Pen kanskje vinner?

– Jeg tror ikke hun blir president, men jeg lar de som ønsker at hun blir det ta det ansvaret, sier Klein.

Som legger til at Macron er «smartere» enn Le Pen, og vil sannsynligvis få gjennomslag for flere av sine reformer. Med Le Pen som president, vil kanskje landet få en ekte motstandsbevegelse, håper han.

– Jeg tror det er mange som ikke er ute i gatene nå, som kanskje kommer til å gjøre det.

PÅ SIDELINJEN: Kilabongo Bisseck (34) er generelt uinteressert i politikk og sammenligner presidentvalget med et «show». Tatovøren er opprinnelig fra Kamerun, men har bodd i Frankrike i 16 år. Som mange av innbyggerne i Seine-Saint-Denis mangler han fransk nasjonalitet, og kan ikke stemme. Han ville ikke stemt om han hadde kunnet. MIDT I FANSKAREN: Micheline Miquel (85) fikk seg en gledelig overraskelse da hun, på besøk i Saint-Denis, fikk beste tilskuerplass til mannen hun nå har stemt på tre ganger: to ganger i 2017, og én gang i år.– Vi kom ikke for å se ham, det er en bonus! sier hun til VG. På søndag legger hun sin fjerde stemme til Macron i urnen.

– De er ikke passive

En rekke analytikere har gjennom valgkampen trukket linjer til brexit og valget av Donald Trump, og sagt at Frankrike risikerer et lignende øyeblikk.

Mens Macron besøkte Seine-Saint-Denis, var Marine Le Pen i den nordfranske byen Arras for å be «den tause majoriteten» om å reise seg.

Macron har advart hjemmesitterne om at ingenting er avgjort, selv om forspranget hans på meningsmålingene øker.

– Den som har mest å vinne på å mobilisere hjemmesitterne, det er presidenten, sier politolog Dorian Dreuil ved Jean-Jaurès-instituttet til VG.

– Men vi ser også at hjemmesittingen er så generalisert at ingen tjener på det. Og den som taper på det, det er demokratiet.

Dreuil er medgrunnlegger av organisasjonen A voté (Har stemt) som jobber for å få franskmenn opp av sofaen og inn i valglokalene. Han mener den høye andelen hjemmesittere i år vitner om «sterk mistillit til demokratiet».

– De er ikke passive, sier han om unge hjemmesittere.

– De føler seg ikke representert og de føler at de har mistet makten sin som borger.

«Sofavelger» finnes ikke på fransk. Dreuil synes begrepet er «interessant», men lite beskrivende på dagens situasjon i Frankrike.

– I dag har vi en ungdom som engasjerer seg mer og mer og som er veldig politisk aktive, men som ikke stemmer, sier han.

VED DEMOKRATIETS VUGGE: Det franske parlementet, Assemblée nartionale, representerer befolkningen dårlig, mener politolog Dorian Dreuil. MOT EN FORBIPASSERING: Dreuil tror Marine Le Pen vil «ta demokratiet som gissel» dersom hun blir president. Med det mener han at hun vil gå utenom parlamentet når hun lager lover, og heller benytte seg av populistiske innslag som hyppige folkeavstemninger.

At så mange unge lar være å stemme, er problematisk av to årsaker, sier han. Kortsiktig betyr det at de ikke vil bli representert i de neste fem årene. Langsiktig kan det føre til at de faller utenfor den demokratiske prosessen rett og slett av vane.

Unge har lyst til å delta mer i demokratiet, mener politoligen. Problemet er at de føler at den politiske prosessen har mistet mye mening. «Demokrati» på fransk er så mangt. Unge demonstrerer i gatene, de organiserer seg og deltar på andre måter utenom valget. Løsningen er å gjøre det enklere å delta i demokratiet, mener den franske eksperten:

– Vi trenger et institusjonelt Big Bang.