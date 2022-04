DEMONSTRERTE: I mars demonstrerte lokale innbyggere i Kherson mot russiske styrkers inntog i byen. Nå snakkes det om en mulig «folkeavstemning» i byen for å rettferdiggjøre russisk krigføring.

Hevder Russland planlegger ny «folkeavstemning»: − Målet er å skape en legitimitet

Russland planlegger å gjennomføre en folkeavstemning i byen Kherson for å rettferdiggjøre okkupasjonen, ifølge britisk etterretning. Russland avviser meldingene.

Av Eirik Husøy

Publisert: Nå nettopp

– Det er definitivt noe som ligger i kortene, sier seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) om meldingene om at Russland angivelig har planer om å avholde en folkeavstemning i den sørlige ukrainske byen Kherson.

Byen med rundt 300.000 innbyggere er strategisk viktig for Russland for å etablere en landbro til Krim-halvøyen for å kunne dominere det sørlige Ukraina.

Kherson er den eneste store byen Russland har tatt kontroll over siden invasjonen startet 24. februar.

Russland avviser

Nupi-forsker Godzimirski viser til at dette er noe man har sett før og at han regner med at det vil gjenta seg.

Russiskstøttede separatister i Donetsk og Luhansk holdt i 2014 en folkeavstemning der det hevdes at 89 prosent stemte for uavhengighet. Denne ble aldri anerkjent av Ukraina.

I 2014 avholdt Russland en ulovlig folkeavstemning etter annekteringen av Krim-halvøya. Dette gjorde de for å rettferdiggjøre okkupasjonen, skriver det britiske forsvarsdepartementet i en Twitter-melding søndag kveld.

Konsekvensene av folkeavstemningen på Krim-halvøya i 2014 var store, ikke bare for befolkningen, men for Russlands forhold til omverdenen, ifølge Godzimirski.

FORSKER: Jakub M. Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år.

Det russiske utenriksdepartementet nekter derimot for at landet planlegger en iscenesatt folkeavstemning om løsrivelse i Kherson, skriver NTB.

– Jeg har ikke hørt noe om dette, sier viseutenriksminister Andrej Rudenko mandag.

Vil skape legitimitet

Man ser nå samme dynamikk som i Krim i 2014: Først tok russiske styrker kontroll over området. Så tok de kontroll over de politiske institusjonene, og få dager senere avholdt de en folkeavstemning om ny statsdannelse.

– Målet for Russland er å skape en legitimitet og skape et inntrykk av at befolkningen i Kherson-området støtter den russiske invasjonen. De vil skape inntrykk av at de vil løsrive seg fra de sentrale myndighetene i Kyiv og betrakte seg som en selvstendig republikk eller til og med søke innlemmelse i Russland, sier Godzimirski.

Oberstløytnant og hovedlærer Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole sier også det blir brukt for å skape legitimitet – både for okkupasjonen av området og for å legitimere hele den russiske krigføringen overfor den russiske befolkningen.

– De vil selvfølgelig rigge avstemningen slik at det blir massivt flertall for en selvstendig republikk, sier han.

– I tillegg er det en bekymring blant ukrainere om at de vil bruke resultatet av folkeavstemningen til å kalle inn menn til militærtjeneste, slik de har gjort i Donetsk og Luhansk. Der har de kalt inn alle menn mellom 18 og 65 år, sier Karlsen.

EKSPERT: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer ved Stabsskolen på Forsvarets høyskole.

Vil trolig ta tid

Russlands egne innenlandske valg har vært omgitt av anklager om stemmejuks, og høyt profilerte opposisjonspolitikere er blitt utestengt fra å delta, opplyser det britiske forsvarsdepartementet søndag kveld.

Heller ikke Karlsen eller Godzimirski stoler på russiske valg.

– Russland er gode på å gjøre det slik at resultatet skal gjenspeile deres ønske, ikke nødvendigvis realitetene på bakken. Forfalskning av resultater er et kjent fenomen i Russland, sier Godzimirski.

De har ikke sett noen datoer eller andre indikasjoner om at en slik folkeavstemning vil finne sted snart.

– Det har kommet en del meldinger fra ukrainske og vestlige organisasjoner om at det foregår geriljavirksomhet mot russiske styrker i Kherson-området. Det betyr at det kan bli vanskelig å gjennomføre en slik avstemning nå, sier Godzimirski.

Karlsen sier det trolig vil være en del organisering som for eksempel å lage manntall og registrere folk, og man vil trolig sørge for en del mediedekning som gir inntrykk av en legitim prosess først.

Tidligere har russiske myndigheter anslått at de vil få gjennomført en overtagelse av de politiske strukturene i løpet av sommeren, mens andre russiske kilder antyder at det kan bli integrert i Krim-regionen, ifølge Karlsen.

Ukraina: Russland vil opprette republikk

Forrige uke kom det meldinger om at Russland planlegger å organisere et møte for opprettelsen av Folkerepublikken Kherson (KhNR), ifølge lokale ukrainske myndigheter. Russland har ikke bekreftet meldingene.

Mikhail Podoljak, som er president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver, advarte da mot mulige initiativer som folkeavstemninger, distribusjon av pass eller fiktive sesjoner i lokale råd i okkuperte byer sør i Ukraina. I tillegg til Kherson ble Kakhovka og Henichesk nevnt spesifikt.

De ukrainske myndighetene oppfordrer innbyggerne i Kherson til ikke å delta i arrangementer arrangert av russisk side.