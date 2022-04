NATO-UTVIDELSE? Marine Le Pen på valgkampturne i Frankrike torsdag. Blir hun valgt til president i Frankrike, så kan det skape risiko for en mulig Nato-søknad fra Sverige og Finland, ifølge en finsk sikkerhetsforsker.

Russisk press: Marine Le Pen kan bety trøbbel for finsk Nato-medlemskap

Russland vil sette mye inn på å hindre at Finland og Sverige oppnår medlemskap i Nato, ifølge den finske forskeren Mikael Wigell. En alvorlig usikkerhet er utfallet av det franske presidentvalget på søndag.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg venter at det kommer en finsk søknad om medlemskap i Nato i slutten av mai, eller senest i juni, og trolig en svensk søknad samtidig eller like etterpå, sier Mikael Wigell.

Han er forskningsdirektør ved det finske utenrikspolitiske instituttet (FIIA). Torsdag besøkte han kolleger på Nupi i Oslo for å snakke om sikkerhet i Norden etter Russlands invasjon i Ukraina.

– Russisk press og påvirkningsforsøk vil ikke kunne snu den finske opinionen eller den politiske prosessen, legger han til.

Men Wigell er urolig for russisk press mot de 30 nåværende Nato-landene, når de skal godkjenne medlemssøknadene fra Finland og Sverige.

Prosessen i gang

Onsdag hadde den finske Riksdagen sin første Nato-debatt etter at regjeringen la fram meldingen om finsk sikkerhetspolitikk i påskeuken. Bare det finske venstrepartiet har argumentert med åpen motstand mot Nato – men partiet har likevel fjernet forbeholdet om at de må forlate regjeringen om Finland blir Nato-medlem.

Også i Sverige er prosessen i gang i Riksdagen. I slutten av mai er det varslet en sikkerhetspolitisk utredning, og da ventes også at det styrende sosialdemokratiske partiet vil flagge sitt syn på en Nato-søknad.

– Sverige skal ta en av sine største beslutninger på 200 år, sier Björn Fägersten, seniorforsker og leder for Europaprogrammet ved det svenske utenrikspolitiske instituttet (UI).

Les også Russland advarer Sverige og Finland mot Nato-medlemskap: – Balansen må gjenopprettes Sverige og Finland vurderer Nato-medlemskap. Det setter ikke Russland pris på og advarer om mulige atomvåpen ved…

Press på parlamentene

Men Wigell spår at Russland vil sette press på noen av de 30 medlemslandene i Nato, som etter tur må ratifisere – altså godkjenne – en Nato-utvidelse.

– Russland har tidligere vist at de kan spille opp uenighet internt i Nato. Å slå en kile inn i parlamentene vil være et mål for Russland. Det kan være medlemsland i sør som ikke ser seg tjent med en utvidelse og flytting av fokus til nordområdene. Det kan være land som misliker at Nato får en mye lengre direkte grense mot Russland, og hva det kan føre til, sier Wigell til VG.

Uklart med Le Pen

Første mulige hinder er utfallet av Frankrikes presidentvalg kommende søndag:

– Det vil være stor grunn til uro om Marine Le Pen blir valgt til president. Det er høyst uklart om hun vil godta Sverige og Finland som medlemmer i Nato, sier Wigell.

Le Pen har tidligere sagt at hun vil trekke Frankrike ut av Natos militære samarbeid. Hun har tidligere uttrykt stor beundring for Russlands president Vladimir Putin. Selv om hun har tatt avstand fra invasjonen i Ukraina, har hun sagt at forholdet til Russland må normaliseres så snart krigen er over.

– Land som Ungarn og Hellas har tidligere laget interne problemer i Natos beslutningsprosesser. Parlamentene der kan nok forsinke prosessen, men neppe hindre medlemskap. I så fall tror jeg USA vil legge tungt press for at Sverige og Finland skal få sine mulige søknader om medlemskap på plass, sier Mikael Wigell.