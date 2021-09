PRESSETUR: Tyrkiske myndigheter tok onsdag en gjeng journalister med på en pressetur for å se på den nye grensemuren.

Bygger mur mot afghanske flyktninger: – De tyrkiske soldatene slo oss med kjetting

IRAN/TYRKIA-GRENSEN (VG) Mens afghanske flyktninger sier de blir utsatt for vold, er tyrkiske myndigheter mest opptatt av å vise frem sin nybygde mur mot de samme menneskene.

Publisert: Nå nettopp

På toppen av en vindfull knaus står en gruppe bevæpnede tyrkiske soldater og røyker. Så snart pressefølget ankommer, stiller de seg opp i posisjon.

En bevæpnet soldat stiller seg foran muren, mens fotografene tar bilder. «Han gjør alltid sånn for journalistene. Han er en posør», sier en soldat og ler av kollegaen.

Her, på grensen mellom Tyrkia og Iran, er frontlinjen for afghanske flyktninger som prøver å nå Europa.

Med piggtråd, betonggjerde, penger og batonger håper Tyrkia og Europa å hindre at afghanske flyktninger tar seg inn i Tyrkia, og videre mot Europa.

– Vi hører rapporter om at det har vært vold mot flyktningene som ankommer?

– Vi har hørt lignende, men det stemmer ikke, forteller major Omar Sareh.

– Så hvis dere møter dem på grensen, hva gjør dere da?

– Da prøver vi å hindre dem i å krysse grensen, men vi bruker aldri vold. Vi bare løfter hendene og sier «ikke kom inn!».

AFGHANER: – De tyrkiske soldatene kastet steiner mot meg og den ene traff meg. Min venn fikk en stein i hodet, og begynte å blø voldsomt. De ville hindre at jeg kom inn til Tyrkia, forteller 20 år gamle Tadijin.

– De tyrkiske soldatene kastet steiner

Tre timer unna, i byen Tatvan, sitter noen afghanske flyktninger og gjemmer seg under en trapp, mens de venter på å bli fraktet videre av menneskesmuglere, i det de kaller «the game».

Vinnerne av «the game» kommer til Europa. Taperne blir arrestert eller deportert, kanskje banket opp, og må prøve på nytt. Slik 19 år gamle Amanullah kjenner så alt for godt.

– De tyrkiske soldatene slo meg med stokker, og steiner. Det var veldig ille, forteller han.

Han flyktet fra Afghanistan etter at Taliban tok makten, i en farlig og lang reise via Pakistan og Iran, før han kom til Tyrkia. Han håper som mange av de andre flyktningene på et bedre liv, borte fra krig, fattigdom og elendighet.

Han har ti mislykkede forsøk bak seg. Ofte er han blitt stoppet på grensen, og to ganger ble han arrestert og deportert tilbake til Iran.

– På grensen så tvang soldatene oss ned på bakken, med ansiktet ned, før de løp oppå oss. Etterpå begynte de tyrkiske soldatene å slå oss med kjetting, forteller han.

Volden han sier han ble utsatt for, er noe tyrkiske myndigheter gang på gang har avfeid. Samtidig er det blitt dokumentert flere ganger av journalister og menneskerettighetsorganisasjoner.

Også mange av flyktningene VG har snakket med de siste dagene bekrefter at de er blitt utsatt for vold, slik som slag, spark og batongslag.

DRØMMEN OM EUROPA: Afghanske flyktninger haster mot en ventende bil. Målet er å komme seg til Istanbul, og så, kanskje mot Europa.

Flyktninger

Etter at Taliban på dramatisk vis tok over Afghanistan i august, har fokuset også blitt rettet mot grensen mellom Iran og Tyrkia:

De siste ukene og månedene skal 30.000 afghanere ha flyktet fra landet sitt hver eneste uke. Mange har brukt en gammel smuglerrute fra Pakistan og Iran og mot Tyrkia, den Tyrkia nå jobber med å blokkere.

Tyrkia huser allerede fire millioner flyktninger og asylsøkere, mer enn noe annet land i verden. Majoriteten er syriske flyktninger, men de siste ukene har mange også kommet fra Afghanistan.

I 2017 begynte Tyrkia å bygge en mur mot Iran. Den skal bli 243 kilometer lang, og består av to meter høye betongblokker og piggtråd, omgitt av en fire ganger fire meter dyp vollgrav.

Erdogan: Ikke Europas «flyktninglager»

Forrige gang det var en stor flyktningekrise var i 2015 og 2016. Da inngikk EU en avtale med Tyrkia som satte en effektiv stopper for flyktningestrømmen, i bytte mot flere milliarder euro fra EU.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har advart Europa om at han kan sende flyktninger deres vei, i det mange har omtalt som forsøk på å få politisk innflytelse og makt.

– Tyrkia har ingen plikt, ansvar eller forpliktelse til å være Europas flyktninglager, advarte Erdogan i en tale nylig.

Reglene er klare, både fra FN og Tyrkia: Flykter du fra forfølgelse kan du ha mulighet til å få flyktningstatus. Flykter du fra fattigdom, får du ikke samme mulighet – selv om de ofte er knyttet sammen.

Mange sier de er blitt arrestert og deportert tilbake til Iran, uten å få prøvd flyktningesaken sin, stikk i strid med internasjonale regler.

Offisielle tall viser at det er omkring 120.000 afghanske flyktninger i Tyrkia, og opp mot 300.000 udokumenterte migranter.

TYRKIA: Grensen mellom Iran og Tyrkia er 534 kilometer lang, og går gjennom ørken og fjellandskap.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) advarer om at verden står foran en stor humanitær krise. De frykter at krisen i Afghanistan bare vil bli verre fremover – og at nærmere en halv million vil flykte ut av landet innen årets slutt.

EU vil gi støtte til Afghanistans naboland, slik som Tyrkia, for at de skal ta seg av flyktningene etter Talibans maktovertagelse. Slik skal en flyktningbølge til Europa unngås. Også Norge stiller seg bak et slikt forslag.

– Tragedien som utspiller seg etter at evakueringen fra flyplassen i Kabul opphørte, vil ikke være like synlig. Men tragedien vil være like sterk for afghanerne. Vi må ikke snu ryggen til dem, sier FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

GRAVLAGT: På et jorde utenfor byen Van i Tyrkia ligger titalls av afghanske flyktninger som har dødd på veien. De aller fleste gravene er uten navn.

Gull og flyktninger

På kontoret sitt har guvernøren i Van, Mehmet Emin Bilmez, akkurat funnet seg til rette i kontorstolen med gullforgylte utskjæringer.

Ved sin side har han et tyrkisk flagg. Bak seg, et oljemaleri fra det Ottomanske riket.

Han begynner med å vise frem laminerte plansjer om den nye muren, og hvordan de effektivt hindrer flyktningene å ta seg inn i landet ved hjelp av varmesøkende kameraer, skuddsikre vakttårn og patruljer.

– Vi ser flere familier som kommer, de med sekulær livsstil som har vanskeligheter med Taliban, forteller han til pressekorpset.

Myndighetene sier de har anholdt over 90.000 illegale migranter, som de har plassert i deportasjonssentre rundt om i Tyrkia. 40.000 av dem skal være fra Afghanistan.

– Forventer dere at det kan bli mer press på grensen deres?

– Våre strenge tiltak er der for å ha en avskrekkende effekt, sier guvernøren.

PLANSJER: Guvernøren i Van-provinsen, Mehmet Emin Bilmez, viser frem bilder av den nye muren.

– Mange av flyktningene vi har snakket med sier de er blitt utsatt for vold.

– Nei, det skjer ikke. Det har jeg ikke hørt om. Hvis noe skjer med dem kan de melde det til politiet.

– Men hvis du er en illegal flyktning kan du jo ikke bare gå til politistasjonen og si at du er blitt slått?

– Iblant sier de at de er blitt mishandlet til advokatene sine, men de kan enkelt snakke med personalet på sykehuset eller hos påtalemyndigheten.

Kommunikasjonsrådgiverne reiser seg og tydeliggjør at tiden er ute.

Etter møtet gir guvernøren kommunikasjonsfolkene en beskjed:

– Alle disse utenlandske journalistene som kommer hit og spør hele tiden er et problem, forteller han.

VG I TYRKIA: VGs Midtøsten-korrespondent Kyrre Lien rapporterer fra Tyrkia, på grensen til Iran.