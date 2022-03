SJEFEN: Dmitrij Peskov sitter foran en skjerm med et stort bilde av sjefen, Vladimir Putin. Presidentens talsmann kommer på EUs sanksjonsliste etter invasjonen i Ukraina.

Sanksjonsliste klar - går rett på Putins kompiser

Vladimir Putins aller nærmeste kompiser i businessverden blir nå rammet av sanksjonene, blant annet han som kalles «Putins lommebok». Det samme gjelder presidentens talsmann.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Financial Times og russiske RBK er blant dem som mandag kveld skriver om listen over enkeltpersoner som er satt på EUs nye sanksjonsliste - som også Norge følger. Det er nå også klart at skatteparadiset Monaco knytter seg til sanksjonene.

Dette betyr at eiendelene til disse personene i Vest-Europa blir frosset. Ifølge RBK er det i alt 26 nye personer som nå rammes av sanksjoner.

Dmitrij Peskov (54) er Putins talsmann og har etter hvert blitt en holden kar. Han har de siste dagene aktivt forsvart invasjonen i Ukraina. Etter at hans datter i helgen postet en melding mot krigen i Instagram, ble innlegget raskt fjernet. Har vært Putins talsmann i snart ti år.

KGB-KOMPISER: Putin er kjent for å ta vare på sine gamle venner fra spiontiden. Her har han nettopp tildelt Nikolaj Tokarev en gjev orden i februar 2022.

Nikolaj Tokarev (71) er en tidligere KGB-offiser som tjenestegjorde sammen med Putin i DDR på 1980-tallet. Han er sjef for Transneft, det statlige oljerørselskapet. Putin har sørget godt for sin gamle venn, også gjennom å tildele ham alt av ordener.

Alisher Usmanov (68) er for nordmenn flest kanskje best kjent som tidligere deleier av fotballklubben Arsenal. Ifølge Forbes god for 134 milliarder kroner. Ble rik på metall og gruvedrift. Eier Russlands nest største mobilselskap. Er også president i det internasjonale fekteforbundet. – En av Putins favoritter, skriver EU, ifølge RBK

PUCK: Vladimir Putin (t.h.) sammen med Gennadij Timtsjenko (i midten). Til venstre Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko.

Gennadij Timtsjenko (69) er Putins tidligere judopartner og ses også sammen med presidenten når det skal trenes ishockey.

Aleksej Mordashov (56) er i følge Forbes Russlands nest rikeste - god for nærmere 800 milliarder kroner. Han har gått gradene i metallselskaper Severstal. Har også store aksjeposter i reisegiganten TUI og i mobilselskapet Tele2. – Jeg skjønner ikke hva sanksjonene mot meg vil bidra til å løse konflikten i Ukraina, sier han mandag kveld ifølge RBK.

KOMPISER: Vladimir Putin (t.v.) og Igor Setsjin under en flytur til Kemerovo i 2018.

Igor Setsjin (61) er konsernsjef i det statlige oljeselskapet Rosneft. Har fulgt Putin helt siden tiden på borgermesterkontoret i St. Petersburg på 1990-tallet. – En av de nærmeste og mest pålitelige rådgiverne til Vladimir Putin, så vel som hans personlige venn, fastslår EU i sin vurdering. Equinor har hatt en samarbeidsavtale med Rosneft siden 2012. Mandag kunngjorde Equinor at de skal ut av sine «Joint Ventures» i Russland.

Mikhail Fridman (57) er ifølge Forbes god for rundt 120 milliarder kroner. Han er født i Lviv i Vest-Ukraina og har uttalt seg kritisk til krigen. Han er likevel satt på sanksjonslisten. Fridman er mannen bak Russlands største private bank, Alfa Bank. Eier også en stor supermarkedkjede.

Pjotr Aven (66) er styreleder i Alfa-gruppen og tidligere handelsminister i Russland. Forbes mener han er god for 44 milliarder kroner. Relativt ukjent i det offentlige, men møter ifølge EU president Putin «regelmessig».

ORDEN: Vladimir Putin hedrer Sergej Roldugin med en orden i 2016.

Sergej Roldugin (70) kalles av mange for «Putins lommebok». EU skriver at han er en del av Putins finansielle nettverk. De er gamle kompiser fra Leningrads gater i kommunisttiden. Roldugin har - i følge journalistorganisasjonen ICIJ - vært involvert i en rekke lyssky transaksjoner rundt i verden. Han er også kjent som en strålende cellist.

Tidligere OL-sjef Dmitrij Tsjernysjenko er også satt på sanksjonslisten - på grunn av sin rolle i de russiske jernbanene, som har sørget for transport av millitært materiell til Ukraina-grensen. Han er dessuten visestatsminister. Flere andre topper i jernbanen er også på listen.

Sentrale mediefolk er også blant dem som finnes på EUs sanksjonsliste. Det gjelder blant andre den fargerike TV-journalisten Arkadij Mamontov, den politiske kommentatoren Olga Skabejeva (av enkelte kalt «Putins jerndukke»), Roman Babajan (som også sitter i Moskvas bystyre) og Anton Krasovskij i propagandakanalen RT (han er også en av Russlands mest kjente åpne homofile).