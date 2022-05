TÅRER: Tatiana Grimm forteller at den siste tiden har vært tøff for familien.

De ga penger til Navalnyj i Russland – måtte rømme til USA

RED BLUFF (VG) De ga penger til opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj og håpet som russisk middelklasse på et forandret Russland. Så måtte den lille familien flykte til California.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forhjulene til bilen har så vidt rullet over «den gule linjen» på grenseovergangen i Tijuana i Mexico.

Teknisk sett er bilen nå på amerikansk jord.

Inne i bilen sitter California-ekteparet Marty og Tatiana Grimm, sammen med Tatianas russiske sønn Sergei Mathyskin, hans kone Liza og deres datter Alisa på åtte år.

Frykt og redsel rir de voksne inne i bilen, men Alisa sover.

Grensevakten er lite fornøyd. Med forhjulene over den gule linjen innser han at han ikke kan be dem snu, slik grensevakter på andre overganger har gitt beskjed om til familien.

Familien Mathyskin søker asyl i USA.

STORFAMILIEN: Sergei (34), Liza (35) og Alisa Mathyskin (8), sammen med Marty (63) og Tatiana Grimm (56). Sistnevnte møttes over internett for åtte år siden, hvorpå Tatiana flyttet til USA.

Slapp inn i USA

På gården til Marty og Tatiana Grimm utenfor Red Bluff i Nord-California – langt unna vrimmelen på grensen sør i San Diego – er det bare litt vind og fuglekvitter man kan høre.

Det tok nesten én måned fra ettbarnsfamilien la ut på flukt fra hjembyen Nizjnij Novgorod, øst for Moskva, til Grimm-ekteparet kunne møte sønn, svigerdatter og barnebarn i Tijuana.

Nå er det gått enda noen uker – og de kan fortelle sin historie til VG.

BURSDAGSBARN: Alisa Mathyskina fylte åtte år samme dag som VG besøkte familien hjemme hos besteforeldrene i Nord-California.

– Som Nelson Mandela

Den starter på mange måter med den tidligere forgiftede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyjs retur til Russland i januar i fjor.

Navalnyj ble fengslet umiddelbart, og nå i mars dømt til ni års fengsel i det som anses som et bedrag av en rettssak.

I januar i fjor tok Liza og Sergei til gatene sammen med tusener andre i Nizjnij Novgorod for å demonstrere til støtte for Navalnyj, forteller de.

– Han er som Nelson Mandela for oss, sier Sergei, som jobbet i bank før flukten.

– Politiet kom mot oss bevæpnet og med hjelmer og batonger, som de slo på skjoldene sine med for å skremme. Vi fortsatte videre, sier Liza, som er advokatutdannet.

TURNING: Alisa Mathyskina (8) drev på med rytmisk gymnastikk i Russland. Foreldrene håper hun kan fortsette med det i USA.

Mistet håpet

Etter demonstrasjonen begynte de å støtte Navalnyjs organisasjon med penger, før den i juni ble stemplet som «ekstremistisk» og oppløst av rettsvesenet i Russland.

De støttet også den uavhengige TV-kanalen Dozjd, som ble stengt ned etter Russlands invasjon av Ukraina i vinter.

Det var også grunnen til at de skjønte at de måtte komme seg ut: De var registrerte donorer til noen av Putins fremste kritikere, og fryktet at navnene deres var i politiets hender.

I tillegg har paret vist hvordan Sergei har vært aktiv i sosiale medier med opposisjonelle innlegg.

Navalnyj representerte håp, en tro på at landet ville forandre retning.

– Men nå har vi mistet det håpet, sier Liza.

– Det er over for landet vårt, sier Sergei.

OPPOSISJON: Et av flere innlegg i sosiale medier hvor Sergei Mathyskin viser sin motstand mot det han mener er undertrykking av ytringsfriheten i Russland.

Planla flukten

«Krigen har startet», skrev Sergei til sin mor i California om morgenen 24. februar.

Moren og Marty begynte umiddelbart å legge planer for å få dem ut.

– Det var åpenbart at Russland kom til å knekke sammen, sier Marty.

De hev seg på appen Telegram, kom seg inn i grupper som delte informasjon og gjorde undersøkelser om mulige reiseveier.

Da familien satt på et fly ut av Moskva 11. mars til Antalya i Tyrkia, var det til skyhøye priser og på det som viste seg å være flyselskapets aller siste flyging ut av Russland, forteller de.

Ikke minst: De kom seg ut på billetter de hadde booket i reserve, noe de var sjeleglade for da den opprinnelige flygingen de hadde ble kansellert – som fryktet.

FENGSLET: Aleksej Navalnyj ble først forgiftet, og da han reiste tilbake til Russland i fjor, ble han fengslet. Han var familien Mathyskins håp.

– Gråt, lykke

På grunn av sanksjonene fungerte ikke kredittkort. Tatiana fløy derfor til Tyrkia for å overlevere et kredittkort i sønnens navn, som de hadde klart å opprette gjennom en amerikansk kjøpesenterkjede.

Det var nødvendig i tilfelle Turkish Airlines skulle sjekke om flybillettene til Mexico var kjøpt av de samme som sto på billettene.

Det samme gjaldt nødvendigheten av å ha en returbillett til Moskva fra Mexico.

I Tijuana ble de forent på ny.

– Gråt, lykke, sier Liza på gebrokkent engelsk.

Da de krysset grensen til USA 4. april ble de blant en sterk økning av russere som har søkt asyl i landet det siste året.

FORENT: Alisa Mathyskina og bestemor Tatiana Grimm.

– Ønsker å være stolte

– Folk er interessert i sine egne liv og ikke i landets tilstand, sier Lisa.

I sitt lokalmiljø følte de seg relativt ensomme i å være politisk aktive.

– I over 20 år har vi gjennom TV-en blitt overtalt til å ikke engasjere oss politisk. Staten har bygget et system basert på en forbruksøkonomi, hvor den lar alle som lever for å jobbe og tjene penger får være i fred, sier Lisa.

Hun er usikker på om folk derfor reelt sett ønsker forandring, eller bare ønsker å bevare status quo. Sergei tror medrussere vil ha forandring, men at de er redde.

– Vi ønsker å være stolte av landet vårt. Det er mange smarte og talentfulle mennesker som nå forlater det. Det er trist, men forståelig. Det er ingen fremtid der nå, sier Lisa.

SKINKETID: Sergei fikk æren av å røyke en av svigerfars skinker fra en gård han eide tidligere. Måltidet serveres med brød og sylteagurk.

– Alt er kansellert

Inne på kjøkkenet skjærer Sergei opp en stor skinke han røkte dagen i forveien.

De forlot alt de hadde opparbeidet seg som russisk middelklasse: Eiendom, biler og utdannelse.

Datteren Alisa forlot en lovende barnekarriere innenfor rytmisk gymnastikk, hvor hun hadde vunnet konkurranser. Nå skal hun lære et nytt språk og begynne på en ny skole.

– Alt vi hadde er kansellert, vår utdannelse og arbeidserfaring, ingenting teller her, sier Lisa.

Alt de har å forholde seg til nå er en rettsdato i juni, hvor de kan begynne prosessen med å legge frem dokumentasjon for sin asylsak.

– Det er fint og godt her, men vi vet ikke om vi vil få lov til å være her eller om vi blir deportert hjem, sier Lisa.