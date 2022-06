Stoltenberg: Varsler kraftig oppskalert Nato-styrke

Nato skal øke sine kampklare styrker kraftig - til over 300.000 soldater, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

Kunnsgjøringen kom på en pressekonferanse i forkant av alliansens toppmøte i Madrid, som er senere denne uken.

Der la han frem hva som blir de viktigste sakene som statslederne i de 29 landene skal ta stilling til.

Stoltenberg sa at han ventet at møtet ville bidra til ytterligere støtte til Ukraina, og at Natos tilstedeværelse langs alliansens østgrense vil styrkes betydelig.

– Våre kampklare styrker skal økes til inntil 300.000 sa Stoltenberg.

Det innebærer blant annet en kraftig styrking av styrkene langs Natos grense mot øst.

– Troppene skal trene sammen, slik at de kjenner de lokale forholdene, fasilitetene på stedet og utstyret som er utplassert. Slik skal de kunne reagere raskt og sømløst på enhver sikkerhetsutfordring, sa Stoltenberg.

Kina-trussel

Han la også frem tall som viser at 2022 for åttende året på rad viser en økning i bruken av midler på forsvar i medlemslandene.

– Vi skal også bli enige om å investere enda mer i vår felles sikkerhet, sier Stoltenberg.

Ni av landene når nå målet om å bruke to prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar. Polen og de baltiske landene er blant dem som har økt forsvarsutgiftene mest, sett i forhold til sin totaløkonomi.

For Norges del er tallet «bare» 1,55 prosent, til tross for økte forsvarsbudsjetter. Årsaken er at Norges enorme olje- og gassinntekter gjør at BNP vokser enda mer enn økningen i pengebruk på forsvar.

Stoltenberg sier også at Natos toppmøte i Madrid denne uken vil gjøre noe historisk: Sette trusselen fra Kina på agendaen for første gang.

– Møtet vil vil adressere Kina for første gang, og utfordringene Beijing representerer for vår sikkerhet, våre interesser og våre verdier, sa Stoltenberg.

Men Russlands angrep på Ukraina er likevel hovedtema:

– Jeg forventer at møtet vil slå fast at de allierte ser på Russland som den største og mest direkte trusselen mot vår sikkerhet, sier Stoltenberg på pressekonferansen i Brussel i forkant av møtet.

STOPP: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har satt en foreløpig stopper for Sveriges og Finlands hurtigspor inn i Nato.

Sverige og Finland

Generalsekretæren sa også at han håper å gjøre fremskritt når det gjelder Sveriges og Finlands medlemskapssøknader - samtidig som man tar hensyn til Tyrkias sikkerhetsbehov.

– Vi har jobbet hardt siden de søkte, for å ta dem inn i alliansen så raskt som mulig. Samtidig må vi ta hensyn til Tyrkia. Derfor har vi intensivert arbeidet med dette de siste ukene, og er glad for at den tyrkiske presidenten vil møte den finske presidenten og den svenske statsministeren vil møte meg i morgen. Målet med møtet er å komme nærmere en løsning, sier Stoltenberg.

Som VG skrev søndag, er det gjort betydelige fremskritt i det betente spørsmålet de siste par ukene, og det arbeides blant annet med et felles dokument de tre landene i mellom.

Tyrkia har satt en midlertidig stopper for Sverige – og dermed også Finlands – søknad om å bli medlem av Nato. Tyrkia hevder at Sverige støtter terrorister, og krever blant annet at Sverige slutter å samarbeide med den kurdiske militsen YPG i Nord-Syria.