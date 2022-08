TOGSTASJON: Bildet fra det ukrainske militæret på Telegram skal vise en nedbrent bil og et utbombet tog.

Hevder 22 personer døde etter angrep mot togstasjon: − Ren terrorbombing

Russland har angrepet en togstasjon i Dnipropetrovsk-regionen sørøst i Ukraina, ifølge Zelenskyj. – Ren terrorbombing, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

Ukrainas statsminister fortalte om angrepet da han talte for FNs sikkerhetsråd onsdag.

– Rakettangrepet var rettet mot vognene på Chaplyne togstasjon. Fire personbiler står i brann, sa Zelenskyj tidligere onsdag.

Zelenskyj sa først at det var 15 mennesker som var drept, men at han fryktet antall døde ville stige.

På Telegram skriver presidenten at dødstallet har steget til 22. Minst 50 mennesker er såret.

– Et barn døde. Han var 11 år gammel.

Redningsarbeidere jobber fortsatt på stedet, ifølge presidenten.

Chaplyne ligger i Dnipropetrovsk-regionen sørøst i Ukraina.

ØDELAGT: Flere hus og bygninger er berørt av angrepet i Chaplyne i Ukraina.

– Ren terrorbombing

Oberstløytnant i Forsvaret, Palle Ydstebø, tror ikke angrepet mot togstasjonen hadde som hensikt å sverte jernbanenettverket, men snarere å ramme sivile.

– Det er vel det russerne kan gjøre, angripe sivile mål. Det er omtrent det eneste de får til for tiden.

– Det er ikke et type angrep med våpen for å sette jernbanenettet ut av spill, det virker som ren terrorbombing. I den forstand at de skremmer befolkningen til å gi opp kampen, og skape så mye ødeleggelser at politikerne gir opp.

OBERSTLØYTNANT: Palle Ydstebø er oberstløytnant ved seksjon for landmakt ved krigsskolen

Denne type krigføring virker mot sin hensikt, mener Ydstebø.

– Det eneste de oppnår er å øke motstandskraften.

Russiske styrker har ikke kapasitet til å ødelegge hele jernbanenettverk, ifølge Ydstebø.

– Det å ødelegge jernbanenettverk i seg selv er krevende. Du må nærmest vedlikeholde ødeleggelsene over tid. Det har ikke russerne kapasitet til.

Zelenskyj advarte på forhånd at et russisk angrep ikke ville stå ubesvart.

Dette gjentar han også etter angrepet på Chaplyne togstasjon.

– Vi vil definitivt få okkupantene til å svare for alt de har gjort.

SVARER: Ukrainas president uttalte onsdag at angrepet var rettet mot vognene på togstasjonen.

Fryktet angrep i forkant

Det er seks måneder siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Onsdag markerer også Ukrainas uavhengighetsdag.

I forkant av nasjonaldager advarte Ukraina mot faren for angrep på storbyer. Flyarmen gikk flere ganger i hovedstaden, men et angrep på Kyiv uteble.

Den nest største byen Kharkiv innførte forbud på nasjonaldagen. Storbyen har vært under angrep flere ganger, og var også en periode under russisk kontroll før Ukraina gjenvant kontrollen.

KRAMATORSK: Ukrainske politimenn står ved restene av raketten som rammet togstasjonen i Kramatorsk i april.

Det angivelige angrepet på togstasjonen i Dnipropetrovsk-regionen, er ikke første gang Russland har angrepet ukrainske togstasjoner.

I april ble en stasjon i Kramatorsk angrepet. Over 50 mennesker døde i angrepet. 109 personer ble skadet.

Togstasjonen hadde blitt brukt til å frakte folk til relativ sikkerhet vest i landet.