FØDT PÅ FLUKT: Daniel ble født i skogen mellom Hviterussland og Polen.

Krisen på EU-grensen: Daniel ble født i skogen

Jilan (24) fra den forfulgte Jesidi-befolkningen var høygravid da hun la ut på flukt mot Europa. I et skogholt mellom Hviterussland og Polen ble lille Daniel født.

Av Nilas Johnsen og Grzegorz Sokol

Publisert: Nå nettopp

Sammen med mannen Dawed og datteren Daliana (5) var kvinnen fra Irak på vei mot Polen, med en drøm om en fremtid i Tyskland, da fødselen fant sted.

Inne i grenseområdet ble de plutselig forlatt av menneskesmugleren, eller «guiden» som de kaller ham, og var midt i en av verdens mest omstridte migrantkriser.

– Jeg var kjemperedd for å måtte føde i den kalde skogen, og ble vettskremt da jeg følte at vannet gikk, forteller hun.

BAKGRUNN: Krise ved EU-grensen i øst: Migranter brukes i «hybridkrig»

Jilans historie er blitt fortalt til Fundacja Dialog, en lokal ikke-statlig organisasjon, som hjelper migranter og flyktninger som er blitt stanset av den polske grensevakten.

Fortellingen om den dramatiske fødselen er også gjengitt i lokalavisen Kurier Poranny. VG har vært i kontakt med journalisten som har intervjuet familien, og innhentet tillatelse til å gjengi saken.

BLANT DE HELDIGE: Dawed, Jilan og Daliana er blant dem som klarte å komme seg inn i Polen, og videre til Tyskland.

Angrepet av IS

Familien, som er jesidier fra Irak, en folkegruppe som ble utsatt for folkemord av terrorhæren IS, er blant de tusenvis som har latt seg lure av reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via Hviterussland.

I realiteten møter flyktningene og migrantene en stengt grense, brukt av Hviterussland som brikker i et spill for å legge press på EU.

Ifølge «guiden» som de hadde betalt skulle det være lett og gå fort å komme seg over grensen til Polen og videre til Tyskland, hvor en del av familien, deriblant Daweds far kom som flyktninger i begynnelsen av IS’ terrorvelde i 2014.

Dawed og Jilan hadde rømt fra Sinjar i Nord-Irak, og levd i telt i en flyktningleir på grensen mellom Irak og Syria siden 2014. Det var der de ble sammen og det var der deres datter ble født.

– Det er stadig fare for terrorangrep, man lever fra dag til dag. Vi overlever bare takket være humanitær hjelp, men uten trygghet og uten frihet, sier Jilan om livet i Irak.

– Vi får hjelp, men det er fortsatt et liv i fattigdom, satt på vent, uten et hjem, uten tak over hodet, fortsetter hun.

LILLE DANIEL: Babyen fikk en dramatisk start på livet, men ble raskt frisk.

Levde i frykt i leiren

Kvinnen forteller at teltene i leiren ikke beskytter mot heten, at de fryktet branner, og ofte måtte flytte rundt.

– Vi ventet på en sjanse til å forenes med familien som er i Tyskland. Min far og brødre klarte å dra noen år tidligere. Og vårt hjem er der familien vår er. Det er derfor vi bestemte oss for å reise, forklarer hun.

De reiste først til Bagdad i midten av september og klarte etter hvert å komme seg til Armenia. Derfra tok de et fly til Minsk. Det var en smugler som hjalp dem med å arrangere reisen, og han krevde flere tusen dollar fra Daweds far, men hevdet at reisen skulle være lett og gå fort.

Jilan trodde hun skulle føde barnet etter å ha kommet frem til Tyskland. Men i stedet satt de fast i 8 dager i skogen.

– Guiden sviktet oss. Vi ble snytt. Den første gangen ble vi presset tilbake over grensen til Hviterussland. Den andre gangen klarte vi å komme oss inn til Polen og vi traff på en stor gruppe mennesker i samme situasjon.

forrige



fullskjerm neste I HVITERUSSLAND: Det er mange barnefamilier blant migrantene som sitter fast ved grensen. 1 av 3 Foto: LEONID SHCHEGLOV / BELTA

Rask fødsel

Familien var på ingen måte forberedt på forholdene som møtte dem: De hadde ikke varme jakker eller vanntette sko; og ikke mat og vann.

Da fødselen inntraff, gikk det heldigvis fort. Faren knytte for navlestrengen med en skolisse. Så begynte dramatikken.

Jilan husker bare at det var blod overalt, at hun hadde det vondt og var for svak til å reise seg. Barnet var kaldt og blått. De trengte hjelp med en gang.

De begynte å rope etter hjelp og ringe, og heldigvis ble de funnet av den polske grensevakten, som tilkalte en ambulanse, som tok moren og babyen til sykehuset.

Babyen hadde cyanose, et tegn på for høy andel av ikke-oksygenholdig hemoglobin i blodet. Pusten og blodsirkulasjon var svak. Men med tilførsel av oksygen og antibiotika, kom han raskt på bedringens vei.

De fleste som forsøker å krysse den polske grensen fra Hviterussland blir presset rett tilbake. Det gjelder også kvinner og barn, ofte småbarn. Det har vært minst to tilfeller av spontanabort blant migrantene på grensen i de siste ukene, ifølge polske aktivister.

Til tross for at familien hadde blitt tatt inn til asylbehandling i Polen, og fått tildelt sosial støtte og en sosialbolig, var de fast bestemt på å reise videre til Tyskland, og dro videre dit i forrige uke, etter to uker i Polen.

Soldater ved grensen

Polen har satt inn over 12.000 soldater og grensevakter ved grensen. I flere uker har Hviterussland brukt migrantene som brikker i et spill for å legge press på EU ved hjelp av reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Migrantene kommer kun til en stengt grense, og ender som kasteballer i ved grensen. Her traff VGs polske frilanser tre syriske migranter i et skogholt nær landsbyen Narewka i slutten av forrige uke.

forrige



fullskjerm neste VANSKELIG: Reisen via Hviterussland har vært langt mer vanskelig og brutal enn de hadde forestilt seg, forteller Karam, Thaer og Biter. 1 av 3 Foto: Milosz Wieckowski

– Dette er ingen god vei å komme seg til Europa på. Men fordi vi er fra Syria, og ikke kan skaffe visum, så er det den eneste måten. Så selv om dette er veldig ille, finnes ingen bedre måte, sier de tre.

VG har siden begynnelsen av oktober rapportert om situasjonen ved grensen mellom Polen og Hviterussland. Her er noen av reportasjene: