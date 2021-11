COP-SJEFEN: Toppmøtets president, Alok Sharma, tok ordet lørdag ettermiddag.

Klimatoppmøtet: − Sannhetens øyeblikk

Over tre timer på overtid lørdag, bønnfalt klimatoppmøtets leder delegatene om å bli enige om utkastet til slutterklæringen på COP26. Disse områdene forhandles det om.

Etter å ha utsatt møtet i plenumssalen flere ganger lørdag, valgte toppmøtets leder, Alok Sharma, å utsette møtet nok en gang.

– Vi har kommet til det jeg tror er sannhetens øyeblikk. Dette er sannhetens øyeblikk for planeten vår, for barna våre og våre barnebarn. Og dere vet alle at verden er villig til at vi skal være dristige og ambisiøse, sa han.

Dermed skal delegatene fra nesten 200 land forhandle videre om tekstendringer i utkastet til en slutterklæring fra toppmøtet.

Møtet skulle opprinnelig bli holdt klokken 13.00, men delegatene har i stedet gjennomført uformelle forhandlinger på gulvet i salen.

Sharma, sa at landene etter den nye forhandlingsrunden, igjen vil samles, og at målet er å avsluttet toppmøtet i løpet av lørdag.

Han ba samtidig landene om ikke å kreve mer nå, men å akseptere utkastet.

– Vær så snill, ikke spør dere selv hva mer dere kan søke, men spør heller hva som er nok. Er pakken balansert? Gir den oss alle nok? sa han til delegatene, før han så la til:

– Viktigst av alt, spør dere selv om disse tekstene til slutt leverer for alle mennesker og planeten vår.

TOK ORDET: Seve Paeniu, forhandler fra øystaten Tuvalu, viste frem bilder av barnebarna da han talte på FNs klimatoppmøte lørdag ettermiddag.

Til tross for at Sharma ba landene om ikke å ta ordet under det åpne møtet, gjorde flere land nettopp dette, blant annet Kina, Norge, Sør-Afrika og øystatene Fjii og Tuvalu.

Tuvalus forhandler, Seve Paeniu, uttalte at toppmøtet har levert en melding av håp og ambisjon.

Kinas forhandler, Zhao Yingmin sa at Kina er klare til å jobbe med alle parter for å foreslå «konstruktive ideer» til en slutterklæring.

EUs klimasjef Frans Timmermans tok også ordet, etter at flere land hadde snakket. Han budskap var klart.

– Jeg lurer på om vi holder på å snuble like før mållinjen, sa han, og fortsatte:

– Ikke drep dette øyeblikket ved å be om endringer i teksten.

Slik så det ut mens delegatene fortsatte forhandlingene mens COP-presidenten ventet på at de skulle sette seg ned lørdag ettermiddag:

De siste dagene har utkast til en slik slutterklæring blitt publisert av FN. Det siste utkastet som kom lørdag formiddag, er det man nå forhandler om.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier til VG at han tror det kan bli enighet om slutterklæringen på klimatoppmøtet i Glasgow lørdag.

Han sier samtidig at den norske delegasjonen er fornøyde med slutterklæringen som foreligger.

– Det korte svaret er at vi synes dette er et godt forslag til slutterklæring. Alle vil kunne mene at det kunne vært bedre, men innenfor det som er mulig å få til, så er dette bra, sier han.

Klimaministeren sier Norge ideelt sett ville sett at utslippskutt, såkalt «mitigation», hadde stått før kapittelet om klimatilpasning i erklæringen.

KLIMAMINISTER: Espen Barth Eide (Ap) i møte med sin kollega fra Singapore, Grace Fu.

Han mener likevel at erklæringen har et «tydelig språk på vitenskap» og er tydelige på at det haster å begrense utslipp.

– Jeg tror toppmøtet har fått folk verden rundt til å forstå at man må begrense oppvarmingen til 1,5 grader og ikke 2 grader.

– Vi har egentlig bare 2020-årene til å sette en ny kurs. Alvoret som forskere har pekt på i mange pris, har satt seg hos mange land her, legger han til.

I forkant av klimatoppmøtet la FNs klimapanel, IPCC, frem den første delen av sin sjette klimarapport.

Konklusjonen var tydelig: Ekstremvær blir hyppigere og mer alvorlig, og vi har nå enda sterkere bevis for at dette skyldes menneskelig påvirkning.

India uenige

Indias miljøminister sier landet ikke er tilfreds med utkastet til slutterklæring på klimatoppmøtet i Glasgow.

– Utviklingslandene har rett til sin rettferdige andel av det globale CO2-budsjettet, sa Bhupender Yadav på et foreløpig plenumsmøte i Glasgow lørdag.

Han minnet om at andre deler av verden har hatt store utslipp av klimagasser i mange år. Det er den ikke-bærekraftige livsstilen og forbruket i rike land som har forårsaket den globale oppvarmingen, ifølge Yadav.

Dette er landene uenige om:

Utfasing av kull og subsidier

På onsdag ble det lagt til en setning i utkastet som ba verdens land om å øke tempoet i utfasingen av kull og alle subsidier til fossil energi.

Men denne setningen har allerede blitt svekket to ganger:

For i det nye utkastet fredag, ble landene bedt om «øke tempoet» for å fase ut kullkraft uten karbonfangst – «unabated coal power» – og «ineffektive» subsidier til fossil energi.

Mens i lørdagens utkast er «øke tempoet for å fase ut» byttet ut med «øke innsatsen mot å fase ut».

USAs klimautsending, John Kerry, sa fredag at landet støtter formuleringen slik den står nå, skriver AP.

I lørdagens utkast har «ineffektive» blitt stående.

Ifølge NRK har Norge, Sveits og flere fattige land og små øystater tatt til orde for å fjerne ordet «ineffektive».

– Vi ville helst sluppet det ordet, men samtidig er det nok dette som må til for enighet. Det er likevel et fremskritt, fordi man ikke har hatt det med tidligere år, sier klimaminister Barth Eide til VG lørdag.

De nye ordene ble fredag møtt med sterk skepsis fra flere.

– Dette er smutthull så store at du kan kjøre en lastebil gjennom dem, sa Alex Rafalowicz fra Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Intiative.

Men, dersom denne setningen ikke fjernes gjennom de siste rundene med forhandlinger, vil det være første gang at fossil energi nevnes i en slutterklæring.

Frist for å komme med nye utslippsmål

Det siste utkastet ber landene om å komme med nye og forsterkede mål for utslippskutt innen slutten av 2022.

Disse målene må være i tråd med Parisavtalens mål om kutte nok utslipp til å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Landene leverte nye mål i forkant av klimatoppmøtet i Glasgow, men flere land leverte ikke forsterkede mål, og disse blir nå bedt om å levere nye, forsterkede mål.

Men noen land, blant annet Saudi-Arabia, ønsker ikke å gjøre dette.

Forskere er enige om at verden drastisk må kutte utslipp for å nå 1,5-gradersmålet. Får man til dette, vil det «betydelig redusere risikoen og konsekvensene av klimaendringene», heter det i utkastet.

Økonomisk støtte til fattige land

I 2009 lovet verdens rike land at de innen 2020 årlig skulle gi 100 milliarder dollar i klimabistand til utviklingsland. Per nå vil det målet bli nådd først i 2023.

Bistanden skal hjelpe utviklingsland til både å kutte utslipp og å tilpasse seg konsekvensene av global oppvarming.

Fattige land mener ifølge The Guardian at finansieringen til å klimatilpasse seg, minst må dobles, og de ønsker å åpne for en debatt om hvordan målet om 100 milliarder betydelig kan økes.

I det siste utkastet blir rike land også bedt om innen 2025 å doble den økonomiske bistanden som er øremerket klimatilpasning, sammenlignet med hvor mye de ga i bistand i 2019.

I tillegg er det strid om hvorvidt rike land skal kompensere fattige land for klimakatastrofer, såkalt «tap og skade». Fattige land mener at rike land har en moralsk forpliktelse til nettopp å gjøre dette.

Flere land ønsker et eget fond for tap og skade, mens flere rike land er skeptiske til dette, blant annet USA. Øystater har kalt uenigheten rundt tap og skade for «elefanten i rommet».

Kvoter

Den norske delegasjonen har ledet forhandlingene om et nytt globalt marked for klimakvoter, sammen med delegasjonen fra Singapore.

Det er kapittel 6 i Parisavtalen som beskriver hvordan kvotemarkedet skal fungere. I fem år har det blitt forsøkt å finne en løsning for hvordan man kan sikre at klimakvotene fører til reelle utslippskutt, og unngå smutthull.

De siste årene har forhandlingene gått i lås.

En av hovedutfordringene er hvordan man unngår dobbelttelling.

Hvis en nasjon betaler for et tiltak som gir utslippskutt i et annet land, så kan ikke dette utslippskuttet telles opp i begge landenes klimaregnskap.

Brasil er ett av flere land som ønsker å ha rom for handel med klimakvoter, men som ikke telles opp mot et lands løfter om klimakutt.

VG får opplyst av kilder at det var Japan som først foreslo en slik løsning, i møter med Norge og Singapore. Deretter har USA og Brasil jobbet med å videreutvikle løsningen.