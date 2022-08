VAKT: En tjenestemann står vakt ved atomkraftverket Zaporizjzja 4. august.

Ukrainas atomenergibyrå hevder Russland planlegger å skru av atomkraftverk

Russland planlegger å skru av og koble fra det ukrainske atomkraftverket Zaporizjzja, hevder Ukrainas atomenergibyrå Energoatom.

I en uttalelse sier selskapet ifølge Reuters at de tror Russland vil gjennomføre en «provokasjon» i stor skala ved atomkraftverket Zaporizjzja, som ligger om lag 220 kilometer nordøst for Kherson.

Atomkraftverket er Europas største og har vært okkupert av russiske styrker siden mars, mens den daglige driften gjøres av ukrainske operatører.

Anlegget produserer vanligvis rundt en femtedel av Ukrainas strøm. Det er knyttet stor bekymring til konsekvensene en nedstenging kan få for energiforsyningen i Ukraina nå som høsten og vinteren er på vei - midt i den europeiske energikrisen.

RUSSISK KONTROLL: En russisk tjenestemann står vakt ved atomkraftverket Zaporizjzja 1. mai.

I tillegg frykter mange konsekvensene av krigshandlinger rundt kjernekraftverket.

Torsdag denne uken hevdet det russiske forsvarsdepartementet at backup-systemene i kraftverket Zaporizjzja er skadet som følge av flere artilleriangrep, ifølge nyhetsbyrået Tass.

– De spiller på atomfrykt

– Basert på de ulike rapportene som kommer, virker det som at Russland nærmest bruker kjernekraftverket som et slags gissel, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen ved Forsvarets høgskole.

Hva de forsøker å oppnå med nedstengingen, er det vanskelig å svare på, ifølge Ydstebø.

– Det kan være en form for forsøk på å teste omverdenens reaksjon. De spiller på atomfrykt og ser om de kommer noe sted med det. Hvis det går, kan de utnytte det enda mer. Hvis ikke har de prøvd og finner noe annet i stedet, sier Ydstebø.

EKSPERT: Oberstløytnant og seksjonsleder Palle Ydstebø ved Krigsskolen (KS) ved Forsvarets høgskole.

Målet kan være å skape en form for indirekte internasjonalt press på Ukraina midt i energikrisen, eller for å tvinge fram innrømmelser fra ukrainsk side. Men Ydstebø omtaler det som høyt politisk spill som kan slå tilbake på Russland.

– Det kan slå tilbake og skape enda større skepsis og motstand mot Russland når de er villige til å kjøre et så høyt spill med noe så farlig som et kjernekraftverk, sier han.

Vil ha inspeksjon

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har i flere uker ønsket å sende inspektører til atomkraftverket i Zaporizjzja. De har uttrykt sterk bekymring rundt situasjonen.

FN, Russland og Ukraina har ikke klart å bli enige om planleggingen av et slikt besøk. Franske myndigheter opplyser fredag kveld at Putin har gått med på å la IAEA besøket anlegget, men detaljer er ikke kjent.

Begge parter ber om at IAEA får sende eksperter for å inspisere kraftverket så snart som mulig.

Hittil er et besøk av en IAEA-delegasjon forhindret på grunn av uenighet om hvordan de skulle reise til Zaporizjzja. Ukraina mener at transitt gjennom russisk-okkuperte områder, slik Russland har krevd, ville legitimere okkupasjonen.

Fredag sier Frankrikes president Emmanuel Macron etter en telefonsamtale med Vladimir Putin at den russiske presidenten har vurdert dette kravet på nytt og kommet fram til at inspektørene kan reise via Ukraina.

Russland har også sendt et brev til FNs sikkerhetsråd fredag, der de tar opp det de kaller ukrainske «provokasjoner» på anlegget, skriver Reuters.

Ydstebø tror beskyldningene om provokasjoner og angrep i begge retninger er del av et psykologisk spill.

– Jeg tror det er en del av det psykologiske spillet som begge er engasjert i her. De advarer andre om at motparten kan finne på et eller annet for å diskreditere og skape usikkerhet om intensjoner, sier han.

Beskylder hverandre

De siste ukene har det vært flere eksplosjoner ved atomkraftverket. Både Russland og Ukraina har lagt skylden på hverandre, og Ukraina har tidligere uttalt at Russland har plassert artilleri i området.

Russlands forsvarsdepartement hevder på sin side torsdag at det ikke finnes tunge russiske våpen på Zaporizjzja-anlegget eller i området rundt.

Putin sier fredag at Ukrainas angrep i området skaper risiko for enorm katastrofe, melder Reuters, som siterer Tass.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i Norge følger nøye med på utviklingen.

– Vi er bekymret for at det kan skje noen uhell i forbindelse med militære kamphandlinger som pågår, og det utilbørlig presset på ansatte ved anlegget, sier Astrid Liland, som er direktør ved avdeling for beredskap i direktoratet.

Men også dersom det skulle skje en ulykke som førte til et større utslipp, vil det trolig ha små konsekvenser for Norge, ifølge direktoratet.

FN-sjefen reagerer

FN-sjefen Antonio Guterres reagerer på planene om å stenge kraftverket. Han ber om at atomkraftverket ikke kobles fra nettet, skriver AFP.

– Kraften fra Zaporizjzja er åpenbart ukrainsk kraft. Dette må respekteres, sier Guterres, gjengitt av AFP.

Men under normale omstendigheter er det ikke noen risiko forbundet med å stenge ned et kjernekraftanlegg i seg selv, ifølge Liland ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

– Hvis man skrur av på en vanlig, kontrollert måte under normale omstendigheter, og infrastruktur som strøm, vann og styringssystemer er i orden, er det ingen fare forbundet med det, sier hun.

UKRAINA: Et oversiktsbilde som viser atomkraftverket Zaporizjzja 7. august.

Mandag kveld denne uken ble det hørt flere eksplosjoner ved kjernekraftverket. Ifølge Vladimir Rogov, som representerer de russiske okkupasjonsmyndighetene i området, var det omtrent 25 granatnedslag nær kraftverket.

Få dager etter at Russland gikk til krig mot Ukraina i februar, brøt det ut harde kamper ved atomkraftverket, noe som skapte stor internasjonal bekymring. Russland fikk kraftig kritikk for å ha skapt en svært farlig situasjon som kunne ført til en større atomkraftulykke.